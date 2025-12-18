Quy định phân tuyến trong tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM

P HÂN TUYẾN LINH HOẠT THEO BẢN ĐỒ SỐ GIS VÀ NƠI Ở THỰC TẾ

Với quy mô gần 2.000 trường mầm non, tiểu học, THCS công lập, công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 ở 168 phường, xã, đặc khu sẽ được toàn TP thống nhất sử dụng hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn, với nguồn dữ liệu tuyển sinh được lấy cơ sở dữ liệu của ngành GD-ĐT tại https://csdl.hcm.edu.vn.

TP tiếp tục khai thác tiện ích bản đồ GIS, tối ưu hóa mạng lưới trường lớp để phân tuyến hợp lý hơn trên quy mô lớn.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 2.2026, Sở GD-ĐT thực hiện việc thống kê dữ liệu học sinh (HS) ở 3 khu vực, đánh giá năng lực tiếp nhận của các trường, xây dựng chỉ tiêu chi tiết; sau đó sẽ xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp, lấy ý kiến trước khi trình UBND TP.HCM ban hành chính thức trong tháng 3.

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của TP.HCM, UBND phường, xã và đặc khu có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyển sinh chi tiết đối với các lớp đầu cấp, phù hợp với tình hình biến động dân cư, quy mô trường lớp và mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn, đảm bảo 100% HS trong độ tuổi được đi học theo đúng quy định của pháp luật.

Phụ huynh nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 cho con tại TP.HCM năm 2025 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT, đề nghị chính quyền của 168 địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT trong việc tổ chức quản lý, xác thực đầy đủ, chính xác dữ liệu tuyển sinh. Phối hợp với công an cấp xã xác minh thông tin "nơi ở hiện tại" của HS thông qua VNeID. Thường xuyên cập nhật, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT, bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ hiệu quả công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho hay, theo phân cấp, UBND 168 phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm tổ chức quy hoạch và phân bổ HS theo đúng chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh tại địa phương bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp năng lực tiếp nhận của từng cơ sở giáo dục. Đồng thời thực hiện công tác phân bổ HS vào các trường mầm non, tiểu học, THCS theo đúng chỉ tiêu, quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp và hướng dẫn của Sở GD-ĐT không để xảy ra quá tải cục bộ hoặc vượt quy mô cho phép.

Phó chủ tịch UBND một phường tại khu vực trung tâm TP.HCM cho hay trên cơ sở phân cấp của Sở GD-ĐT, phường sẽ áp dụng phân tuyến linh hoạt theo bản đồ số GIS và nơi ở thực tế, không cứng nhắc theo ranh giới hành chính, ưu tiên HS có cha/mẹ làm việc tại địa phương hoặc ở gần ranh giới. Sử dụng bản đồ số GIS để tính toán khoảng cách từ nhà đến trường, đảm bảo HS được phân bổ vào trường gần nhà nhất trong khả năng tiếp nhận của trường đó. Quy trình tuyển sinh được thực hiện trực tuyến trên hệ thống của TP.HCM, với các tiêu chí ưu tiên rõ ràng, đảm bảo minh bạch và công bằng, giúp HS được học gần nhà.

Toàn TP.HCM thống nhất sử dụng hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn ảnh: Nhật Thịnh





T UYỂN SINH TRỰC TUYẾN VÀ GIÁM SÁT MINH BẠCH

Ông Nguyễn Văn Phong đề nghị chính quyền các phường, xã, đặc khu tăng cường giám sát và tổ chức hỗ trợ trong toàn bộ quá trình tuyển sinh và thi cử tại địa phương, bảo đảm đúng quy định, công bằng và minh bạch.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho hay các địa phương tổ chức tư vấn, hướng dẫn phụ huynh thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn; tiếp nhận và xử lý sơ bộ các phản ánh, kiến nghị của người dân trong phạm vi thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo và đề xuất Sở GD-ĐT đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT lưu ý khi thực hiện tuyển sinh đầu cấp theo hình thức trực tuyến, các địa phương, các trường bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của HS và phụ huynh theo Nghị định số 13/2023 và các quy định pháp luật liên quan, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm; không yêu cầu phụ huynh cung cấp hồ sơ, giấy tờ bổ sung khi các thông tin đã được xác thực đầy đủ trên VNeID và cơ sở dữ liệu dân cư, trừ trường hợp cần thiết phải đối chiếu hoặc theo quy định pháp luật.