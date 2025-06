Thắc mắc phân tuyến lớp 1 TP.HCM: Thế nào là trường 'gần nhà'?

Có phụ huynh liên lạc với tòa soạn, hỏi "nhà tôi cách trường chỉ vài trăm mét, thế nhưng con tôi được phân tuyến lớp 1 vào trường tiểu học cách nhà tôi hơn 1 km, tới 1,5 km. Gia đình đưa đón con rất bất tiện". Chính sách chung của TP.HCM là tạo điều kiện cho học sinh được đi học gần nơi ở hiện tại, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Vậy, thế nào được tính là "gần nhà"?

Phụ huynh làm thủ tục nhập học cho học sinh lớp 1 năm học 2025-2026 tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Không quá 4 km đối với trẻ mầm non và học sinh tiểu học, không quá 7 km với học sinh THCS

Tại kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2025-2026 do UBND quận Tân Phú, TP.HCM ban hành hôm 18.4.2025, các yêu cầu, nguyên tắc tuyển sinh được nêu rõ:

"Sử dụng kết quả của Đề án 06, kết hợp hệ thống bản đồ số dùng chung của thành phố, nhằm xác định chính xác dữ liệu nơi ở hiện tại thực tế của học sinh thông qua mã định danh và hỗ trợ công tác sắp xếp chỗ học cho học sinh";

"Phòng GD-ĐT căn cứ kế hoạch của thành phố, hướng dẫn của Sở GD-ĐT, điều kiện trường lớp và tình hình thực tế trên địa bàn quận để hướng dẫn công tác huy động trẻ đến trường và tuyển sinh linh hoạt, không theo ranh giới hành chính phường nhằm tạo điều kiện cho cho mọi công dân trong độ tuổi phổ cập giáo dục cư trú trên địa bàn quận đến trường; phấn đấu sắp xếp chỗ học có khoảng cách quãng đường đi từ nhà đến trường không xa hơn so với quy định tại khoản 1 điều 2 Thông tư liên tịch số 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT ngày 22.12. 2011 của Bộ GD-ĐT - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (không quá 4 km đối với trẻ mầm non và học sinh cấp tiểu học, không quá 7 km đối với học sinh cấp THCS)".

Bên cạnh đó: "Thông tin nơi ở hiện tại của học sinh (bao gồm "mối quan hệ với chủ hộ" và thông tin liên quan) xác định qua ứng dụng định danh điện tử (VNeID) của cha, mẹ học sinh hoặc người giám hộ hợp pháp, phải khai báo trong khung thời gian rà soát dữ liệu theo văn bản của Sở GD-ĐT ban hành, đảm bảo hạn chế tối đa hồ sơ giấy. Trường hợp đặc biệt, thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT và phòng GD-ĐT, đồng thời, phải khai báo trên hệ thống và lưu trữ đầy đủ minh chứng tại cơ sở giáo dục".

Phụ huynh làm thủ tục nhập học cho con tại một trường tiểu học ở quận 1, TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Cán bộ một phòng GD-ĐT của TP.HCM cho biết nhu cầu của phụ huynh là đa dạng, người thì muốn học ở trường sát bên nhà, người lại muốn ở trường cách đó mấy kilomet do ở đó có bán trú, có cơ sở vật chất tốt hơn... Song, TP.HCM có nhiều địa phương có áp lực sĩ số cao, tốc độ tăng dân số cơ học cao, ưu tiên hàng đầu là phấn đấu đủ chỗ học cho 100% học sinh đến tuổi đi học, có cư trú thực tế tại địa phương. Ví dụ, ở cùng một chung cư tại một phường, có 500 trẻ cùng đến tuổi vào lớp 1, nhưng trường tiểu học kế bên chung cư này chỉ có khả năng tiếp nhận 300 học sinh lớp 1. Vậy thì 200 trẻ còn lại phải được phân tuyến tới trường tiểu học khác, trong phạm vi hợp lệ.

Vậy thế nào là hợp lệ? Theo kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2025-2026 do UBND quận Tân Phú, TP.HCM ban hành, cơ quan có chức năng "phấn đấu sắp xếp chỗ học cho học sinh có khoảng cách quãng đường đi từ nhà đến trường không xa hơn so với quy định tại khoản 1 điều 2 Thông tư liên tịch số 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT ngày 22.12. 2011 của Bộ GD-ĐT - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư". Cụ thể, trường cách nhà không quá 4 km đối với trẻ mầm non và học sinh cấp tiểu học; trường cách nhà không quá 7 km đối với học sinh cấp THCS.