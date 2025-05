Danh sách, thời gian đăng ký tuyển sinh đầu cấp trường 'nóng' của TP.HCM

Các trường 'nóng' của TP.HCM bắt đầu tuyển sinh trực tuyến từ 00 giờ 00 phút sáng nay, 24.5 là những trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, trường tiên tiến, hội nhập hoặc trường có lớp đặc thù (lớp có chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695; lớp có Chương trình tăng cường tiếng Pháp…).

Dưới đây là danh sách các trường theo từng đơn vị địa phương quận, huyện, TP.Thủ Đức và trường trực thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM và thời gian bắt đầu, kết thúc đăng ký tuyển sinh, phụ huynh lưu ý:

Học sinh Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, quận 1. Các trường 'nóng' của quận 1 kết thúc đăng ký tuyển sinh lúc 17 giờ ngày 29.5.2025 ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Quận 1

Trường mầm non Bé Ngoan; Trường mầm non 30.4; Trường mầm non Bến Thành.

Các trường tiểu học Nguyễn Thái Học, tiểu học Đinh Tiên Hoàng, tiểu học Hòa Bình, tiểu học Kết Đoàn, tiểu học Lê Ngọc Hân, tiểu học Lương Thế Vinh, tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, tiểu học Nguyễn Huệ, tiểu học Phan Văn Trị, tiểu học Trần Hưng Đạo.

Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, THCS Trần Văn Ơn, THCS Võ Trường Toản; Trường THCS Minh Đức, THCS Nguyễn Du.

Tất cả các trường nêu trên: phụ huynh bắt đầu đăng ký từ 00 giờ 00 phút ngày 24.5.2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 29.5.2025.

Quận 7

Trường tiểu học Lê Văn Tám: Phụ huynh đăng ký từ 00 giờ 00 phút ngày 24.5.2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 29.5.2025.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Tám, quận 7 cùng các em học sinh và thầy giáo chiến thắng trong cuộc thi Rung chuông vàng dành cho giáo viên, chủ đề về sách ẢNH: THÚY HẰNG

Quận 3

Các trường mầm non Hoa Mai, tiểu học Phan Đình Phùng, tiểu học Lương Định Của, tiểu học Trần Quốc Thảo, tiểu học Nguyễn Thái Sơn, tiểu học Nguyễn Sơn Hà, tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, tiểu học Nguyễn Thi, tiểu học Nguyễn Thiện Thuật, tiểu học Nguyễn Việt Hồng, tiểu học Phan Văn Hân, tiểu học Trương Quyền, tiểu học Trần Quang Diệu, tiểu học Trần Văn Đang; trường chuyên biệt Tương Lai quận 3: Phụ huynh đăng ký từ 6 giờ 00 phút ngày 24.5.2025 đến 12 giờ 00 phút ngày 29.5.2025.

Các trường tiểu học Kỳ Đồng, tiểu học Mê Linh, THCS Colette, THCS Lê Quý Đôn, THCS Hai Bà Trưng: Đăng ký từ 6 giờ 00 phút ngày 24.5.2025 đến 23 giờ 59 phút ngày 29.5.2025.

Học sinh Trường tiểu học Lương Định Của, quận 3 ẢNH: THÚY HẰNG

Quận 4

Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và Trường THCS Vân Đồn: Đăng ký từ 00 giờ 00 phút ngày 24.5.2025 đến 00 giờ 00 phút ngày 29.5.2025.

Quận 5

Các trường tiểu học Bàu Sen, tiểu học Trần Bình Trọng, tiểu học Minh Đạo, tiểu học Chính Nghĩa, tiểu học Huỳnh Kiến Hoa, tiểu học Nguyễn Viết Xuân, tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, tiểu học Hùng Vương, THCS Hồng Bàng, THCS Kim Đồng, THCS Lý Phong: Đăng ký 8 giờ 00 phút ngày 24.5.2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 29.5.2025.

Các trường mầm non Vàng Anh, mầm non Họa Mi 3, mầm non Họa Mi 2, Họa Mi 1: Từ 8 giờ 00 phút ngày 24.5.2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 29.5.2025.

Quận 6

Các trường mầm non Rạng Đông Quận 6, tiểu học Châu Văn Liêm, tiểu học Võ Văn Tần, tiểu học Nguyễn Huệ, tiểu học Phù Đổng, THCS Bình Tây, THCS Nguyễn Văn Luông, THCS Lam Sơn, THCS Nguyễn Thái Bình: Đăng ký từ 00 giờ 00 phút ngày 24.5.2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 29.5.2025.

Quận 8

Các trường mầm non 19/5, tiểu học Nguyễn Trung Ngạn, tiểu học Âu Dương Lân, tiểu học Hoàng Minh Đạo, tiểu học Bông Sao, tiểu học Lý Thái Tổ, THCS Chánh Hưng, THCS Lý Thánh Tông: Phụ huynh đăng ký từ 6 giờ 00 phút ngày 24.5.2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 29.5.2025.

Học sinh quận 8, TP.HCM trong ngày tựu trường năm học 2024-2025 ẢNH: THÚY HẰNG

Quận 10

Các trường THCS Nguyễn Văn Tố, tiểu học Võ Trường Toản, tiểu học Dương Minh Châu, tiểu học Thiên Hộ Dương, tiểu học Triệu Thị Trinh, tiểu học Lê Thị Riêng, tiểu học Bắc Hải, THCS Lạc Hồng, THCS Trần Phú: Đăng ký từ 8 giờ 00 phút ngày 24.5.2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 29.5.2025.

Trường mầm non Măng Non 1: Đăng ký từ 6 giờ 00 phút ngày 24.5.2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 29.5.2025.

Trường 'nóng' quận Tân Phú

Các trường tiểu học Tân Sơn Nhì, THCS Đặng Trần Côn, tiểu học Âu Cơ, tiểu học Hồ Văn Cường, tiểu học Phan Chu Trinh, tiểu học Tân Hương, THCS Hoàng Diệu, THCS Lê Anh Xuân: Phụ huynh bắt đầu đăng ký từ 00 giờ 00 phút ngày 24.5.2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 27.5.2025.

Quận 11

Tiểu học Trưng Trắc, tiểu học Lạc Long Quân, THCS Lữ Gia: Đăng ký từ 00 giờ 00 phút ngày 24.5.2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 29.5.2025.

Quận 12

Trường tiểu học Võ Thị Sáu, THCS Nguyễn Chí Thanh, THCS Nguyễn Ảnh Thủ, THCS Hà Huy Tập: Đăng ký từ 6 giờ 00 phút ngày 24.5.2025 đến 22 giờ 00 phút ngày 29.5.2025.

Trường tiểu học Nguyễn Khuyến, Trường tiểu học Nguyễn Thị Định: Đăng ký từ 00 giờ 00 phút ngày 24.5.2025 đến 22 giờ 00 phút ngày 29.5.2025.

Quận Gò Vấp

Trường tiểu học Lê Đức Thọ, THCS Phan Văn Trị: Đăng ký từ 00 giờ 00 phút ngày 24.5.2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 29.5.2025.

Quận Phú Nhuận

Các trường THCS Trần Huy Liệu, tiểu học Cao Bá Quát, tiểu học Hồ Văn Huê, tiểu học Đặng Văn Ngữ, tiểu học Nguyễn Đình Chính, tiểu học Đông Ba, THCS Cầu Kiệu, THCS Ngô Tất Tố, THCS Đào Duy Anh, mầm non Sơn Ca 10: Phụ huynh đăng ký tuyển sinh đầu cấp từ 00 giờ 00 phút ngày 24.5.2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 29.5.2025.



Quận Bình Tân

Các trường tiểu học Lương Thế Vinh, tiểu học Tân Tạo, tiểu học Trần Văn Ơn, THCS Bình Trị Đông B, THCS Lê Tấn Bê, THCS Tân Tạo, THCS Huỳnh Văn Nghệ: Đăng ký từ 00 giờ 00 phút ngày 24.5.2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 29.5.2025.

Thầy và trò các trường tiểu học tại TP.Thủ Đức (TP.HCM) trong ngày hội Em yêu tiếng Việt ẢNH: THÚY HẰNG

TP.Thủ Đức

Các trường tiểu học Lê Văn Việt, tiểu học Linh Chiểu, tiểu học An Bình, tiểu học Nguyễn Thị Tư: Đăng ký tuyển sinh từ 00 giờ 00 phút ngày 24.5.2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 29.5.2025.

Huyện Bình Chánh

Các trường mầm non Hoa Phượng 1, mầm non Hướng Dương 2, mầm non Hoàng Anh, tiểu học Tân Túc, THCS Phong Phú, THCS Tân Túc: Đăng ký từ 6 giờ 00 phút ngày 24.5.2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 29.5.2025.

Huyện Củ Chi

Các trường mầm non Thị Trấn Củ Chi 2, tiểu học Thị Trấn Củ Chi, THCS Thị Trấn 2: Đăng ký từ 00 giờ 00 phút ngày 24.5.2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 29.5.2025.

Huyện Hóc Môn

Các trường THCS Nguyễn An Khương, tiểu học Nguyễn An Ninh, tiểu học Nguyễn Thị Nuôi, tiểu học Bùi Văn Ngữ: Đăng ký từ 00 giờ 00 phút ngày 24.5.2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 29.5.2025.

Học sinh Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ, huyện Hóc Môn dạy các bạn viết thư pháp trong một ngày hội ẢNH: THÚY HẰNG

Huyện Nhà Bè

Trường mầm non Họa Mi: Đăng ký từ 00 giờ 00 phút ngày 24.5.2025 đến 22 giờ 00 phút ngày 29.5.2025.

Các trường trực thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM

Trường THPT Lương Thế Vinh: Từ 00 giờ 00 phút ngày 24.5.2025 đến 23 giờ 59 phút ngày 29.5.2025.

Trường THPT Nam Sài Gòn (cấp THCS): Đăng ký từ 00 giờ 00 phút ngày 24.5.2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 29.5.2025.

Trường THPT Nam Sài Gòn (cấp tiểu học): Đăng ký từ 00 giờ 00 phút ngày 24.5.2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 29.5.2025.

Cha mẹ học sinh thực hiện đăng ký xét tuyển vào các đơn vị trường tiên tiến, hội nhập quốc tế và các trường có chương trình đặc thù trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/.

Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý: trường hợp học sinh không có tên trong danh sách trúng tuyển vào các trường có chương trình đặc thù thì sẽ được bố trí vào các trường thuộc khu vực đã đăng ký trong giai đoạn từ ngày 15.5.2025 đến ngày 19.5.2025.