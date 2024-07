Điều đặc biệt ở ngôi trường đạt 6 giải xuất sắc và nhất phim tiếng Anh TP.HCM

Trường tiểu học Phan Chu Trinh, Q.Tân Phú THÚY HẰNG

Hội thi tiếng Anh cấp thành phố năm 2024 với chủ đề Liên hoan phim tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học: Quê hương tôi, Nguồn cảm hứng" - My Hometown, My Inspiration: A Primary Student Film Festival in English đã có buổi trao giải xúc động hồi cuối tháng 6.

Với phim tiếng Anh "Imprint" (Dấu ấn), Trường tiểu học Phan Chu Trinh, Q.Tân Phú đã bội thu với 6 giải thưởng: 1 giải xuất sắc công chiếu phim, 1 giải xuất sắc nội dung phim, 1 giải xuất sắc và 1 giải nhất diễn viên công chiếu phim, 1 giải xuất sắc và 1 giải nhất diễn viên trong phim.

Imprint

Trường tiểu học Phan Chu Trinh, Q.Tân Phú, TP.HCM không phải trường thực hiện chương trình chất lượng cao "tiên tiến, hội nhập quốc tế" tại TP.HCM. Đây cũng không phải là trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia vì năm học nào nhà trường cũng gặp áp lực sĩ số đầu vào rất cao, do việc tăng dân số cơ học khu vực Q.Tân Phú. Song, thầy và trò nơi đây luôn nỗ lực trong các hoạt động chuyên môn và phong trào, phụ huynh học sinh luôn quan tâm tới việc học tập của con em mình.

Tổng sĩ số 3.351 học sinh, chỉ có 150 em bán trú

Bà Lương Thị Thanh Lý, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Chu Trinh, Q.Tân Phú, cho biết năm học 2023-2024 trường có tổng số 73 lớp, tổng sĩ số 3.351 học sinh.

Tỷ lệ bán trú (học 2 buổi/ngày, ăn trưa tại trường) rất thấp, cả trường chỉ có 4 lớp bán trú với với 150 em là học sinh bán trú (chiếm tỷ lệ 4,4%). Còn lại đa số học sinh học 1 buổi/ngày hoặc trên 5 buổi/tuần, một số lớp phải học trái buổi, hay có lớp đi học vào sáng thứ bảy.

"Sĩ số đầu vào đông do áp lực tăng dân số cơ học ở khu vực Q.Tân Phú, nhà trường không đủ phòng ốc, cơ sở vật chất để tổ chức nhiều lớp bán trú hơn. Ở đây sĩ số trung bình là 45-46 em/lớp. Về cơ sở vật chất thì nhà trường xây dựng đã lâu, trường cũng chưa đủ phòng chức năng theo yêu cầu", bà Lương Thị Thanh Lý nói.

Học sinh Trường tiểu học Phan Chu Trinh, Q.Tân Phú, tham gia CLB bóng rổ trong ngày hè THÚY HẰNG

Học sinh tham gia CLB võ thuật trong hè 2024 THÚY HẰNG

Bà Lý dự kiến vào năm học mới 2024-2025 thì sĩ số trung bình mỗi lớp cũng sẽ khoảng 45 em/lớp, đây là sĩ số cao (theo Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định thì mỗi lớp bậc tiểu học không quá 35 học sinh do 1 giáo viên chủ nhiệm phụ trách).

Phụ huynh luôn quan tâm tới việc học tiếng Anh của con em

Bà Lương Thị Thanh Lý cho biết trường không có lớp tiếng Anh tích hợp, song học sinh tại nhà trường được học nhiều loại hình tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ GD-ĐT, tiếng Anh đề án của UBND TP.HCM, tiếng Anh toán khoa...

"Bên cạnh đó, phụ huynh học sinh rất quan tâm tới việc học tiếng Anh của con em, cha mẹ cho con được bồi dưỡng thêm tiếng Anh từ các trung tâm. Các kỹ năng tiếng Anh của học sinh nhà trường cơ bản là tốt, nhưng có thể là so với các bạn ở các trường trung tâm Q.1 hay Q.7 thì chưa thể bằng vì các bạn ở các quận trung tâm thành phố hay Q.7 có môi trường giao tiếp, thực hành hàng ngày nhiều hơn", bà Lý chia sẻ.

Với phim tiếng Anh "Imprint" (Dấu ấn), Trường tiểu học Phan Chu Trinh, Q.Tân Phú đã bội thu với 6 giải thưởng gồm các giải xuất sắc và giải nhất THÚY HẰNG

Với phim tiếng Anh "Imprint" (Dấu ấn) của Trường tiểu học Phan Chu Trinh, Q.Tân Phú đạt 6 giải xuất sắc và nhất, nhiều khán giả có mặt ở hội trường trong lễ tổng kết trao giải của thành phố hôm 26.6 đã rơm rớm nước mắt khi xem.

Bà Lương Thị Thanh Lý cho biết tất cả các phần kịch bản, ý tưởng, diễn viên chính, phụ, bối cảnh phim... đều do tập thể giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường phụ trách, đồng thời có được sự hỗ trợ lớn từ các phụ huynh. Đặc biệt, phần âm nhạc, ca khúc tiếng Anh trong phim cũng do giáo viên trong trường viết lời, hòa âm phối khí.

Ca khúc tiếng Anh có những lời da diết như "Qua bao năm tháng, dù ta đã đi nhiều nơi/Những ràng buộc của tuổi thơ vẫn sâu thẳm bên trong/Bạn bè đã đồng hành cùng ta qua bao khó khăn/Tình yêu của gia đình, bền vững qua bao thăng trầm/Khi ngày càng trở nên dài và đêm đến gần/Ta tìm đường trở về với những người thân yêu...".

Cô Lương Thị Thanh Lý, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Chu Trinh, Q.Tân Phú, trao giấy chứng nhận cho các em học sinh của đội nhạc kèn Phan Chu Trinh Marching Band THÚY HẰNG

Đội nhạc kèn Phan Chu Trinh Marching Band THÚY HẰNG

Chúng tôi tới Trường tiểu học Phan Chu Trinh một ngày cuối tháng 6.2024, học sinh đang trong thời gian nghỉ hè. Tại đây mỗi buổi chiều, các em học sinh yêu thích hoạt động ngoại khóa vẫn tới trường để tham gia các CLB thể dục thể thao như bóng đá, võ, bóng rổ, CLB văn nghệ, đội nhạc kèn (Phan Chu Trinh Marching Band)...

Hôm 29.6, trường tổ chức trao giấy chứng nhận cho các em học sinh trong Phan Chu Trinh Marching Band thuộc thành viên Vietnam Marching Band sau 6 tháng đội nhạc kèn của trường tiểu học này được thành lập, tập luyện...

Bà Lương Thị Thanh Lý cũng cho hay trong năm học nhà trường còn duy trì các CLB về chuyên môn như CLB viết chữ đẹp, CLB MC nhí, CLB Robotics, CLB bơi lội, CLB Violympic với các học sinh tham gia đấu trường Violympic quốc gia các môn toán, tiếng Việt, tiếng Anh... để học trò được thư giãn, phát triển các kỹ năng sau các giờ học tập trên lớp.