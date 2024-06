Vừa xem vừa khóc với phim tiếng Anh của học sinh TP.HCM

Lễ trao giải sáng nay THÚY HẰNG

Sáng nay 26.6, tại Trường tiểu học Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức lễ tổng kết, trao giải Hội thi tiếng Anh thành phố chủ đề "Liên hoan phim tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học: Quê hương tôi, Nguồn cảm hứng" - My Hometown, My Inspiration: A Primary Student Film Festival in English.

Xúc động với những thông điệp được truyền tải trong phim

Phát biểu tại lễ tổng kết, trao giải, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đánh giá cao tất cả các tác phẩm phim tiếng Anh của các đơn vị tham gia vòng thi cấp thành phố. Đây đều là những tác phẩm nêu bật được các đặc trưng về văn hóa, lịch sử, địa lý, con người địa phương trong địa bàn TP.HCM được trình bày nghệ thuật, đầy màu sắc, hình ảnh và tràn đầy ý nghĩa.

Ông Nguyễn Bảo Quốc dẫn chứng bằng những chi tiết trong phim tiếng Anh "Thanh An Island of love" (Đảo tình yêu Thạnh An) của Trường tiểu học Thạnh An, H.Cần Giờ (giải khuyến khích phim) - phim cũng được trình chiếu trong lễ trao giải. Trường tiểu học Thạnh An ở xã đảo Thạnh An. Nơi đây thầy và trò còn muôn vàn khó khăn nhưng thầy cô giáo và các em đã cố gắng xây dựng được một tác phẩm phim tiếng Anh giới thiệu về xã đảo, vẻ đẹp của xã đảo, xu hướng phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái của quê hương mình.

Hình ảnh trong phim "Thanh An Island of love"

Thanh An Island of love

Hay ông Quốc cũng dẫn chứng với các chi tiết xúc động trong phim "I do have a hometown (tạm dịch Con có một quê hương) của Trường tiểu học Lê Đình Chinh, Q.11 (giải khuyến khích phim). Cậu bé Khoai Tây, tên thật là Trần Bách, từng rất buồn khi "con không có quê hương để về mỗi dịp cuối tuần", "các bạn con nói quê hương phải ở xa thật xa".

Sau một ngày cuối tuần, được ba mình dẫn đi thăm ngôi chùa cổ, nhà thờ Tân Định, chợ Bến Thành, cầu Ba Son, đi thả diều ở TP.Thủ Đức, ngồi trên xe máy chạy xuyên qua hầm Thủ Thiêm..., Bách đã rất vui. Ngày thứ hai đến trường, Bách khoe với các bạn đầy tự hào về "quê hương" của mình, các bạn cũng tò mò và nói "nhất định mình cũng sẽ đi thăm quê hương - TP.HCM như cậu". Tối về, cậu bé Bách thổn thức nói với ba "Ba ơi, con đã có một quê hương".

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải THÚY HẰNG

Các em học sinh là diễn viên trong phim và công diễn phim được trao giải THÚY HẰNG

Các em học sinh tham gia hội thi phim tiếng Anh được trao giải THÚY HẰNG

"Hội thi tiếng Anh thành phố chủ đề "Liên hoan phim tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học: Quê hương tôi, Nguồn cảm hứng" đã đạt kết quả tốt đẹp, không chỉ thể hiện chất lượng dạy học tiếng Anh trên địa bàn thành phố, mà còn cung cấp một nguồn học liệu số đa dạng, có chất lượng cao phục vụ hoạt động dạy học nội dung giáo dục địa phương. Hội thi cũng là một sân chơi có ý nghĩa và nhận được sự ủng hộ của các đơn vị quận huyện. Các sản phẩm phim không chỉ có giá trị phục vụ cho hội thi mà còn có giá trị trong hoạt động tổ chức dạy và học nội dung giáo dục địa phương theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018", ông Nguyễn Bảo Quốc nói.

Đồng thời, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM ghi nhận tất cả các thành viên tham gia trong phim đều sử dụng tiếng Anh lưu loát, rõ ràng, điều này làm tăng giá trị của phim trong công tác giới thiệu, quảng bá quốc tế.

Hình ảnh trong phim "Imprint" (Dấu ấn)

Vừa xem vừa khóc

Nhiều khán giả có mặt ở hội trường trong lễ tổng kết trao giải sáng nay, 26.6 đã rơm rớm nước mắt khi xem phim "Imprint" (Dấu ấn) của Trường tiểu học Phan Chu Trinh, Q.Tân Phú. Phim kể về những năm tháng tuổi thơ còn khó khăn với bao trò đùa vui con nít của nhóm bạn Hùng, Phú, Tí, Tùng... Hùng là cậu bé học giỏi, hiếu thảo, yêu thương bạn bè. Nhà rất nghèo, phụ mẹ bán bánh mì, Hùng ước mơ trở thành một nghệ sĩ dương cầm nhưng từng có lúc muốn từ bỏ giấc mơ này vì hoàn cảnh khó khăn.

Imprint

Nhưng Phú, người bạn thân, đã giúp Hùng vẫn được tham gia cuộc thi dương cầm cấp quận. 20 năm sau Hùng trở lại TP.HCM, lúc này anh đã trở thành một nghệ sĩ như anh ước mơ. Phú trở thành giám đốc một công ty. Người bạn bán kem ngày nào cũng thành họa sĩ. Thời gian trôi đi, nhưng tình bạn còn ở lại mãi... Nhiều tràng pháo tay vang lên khi đoạn kết phim là giai điệu da diết của một ca khúc tiếng Anh "Qua bao năm tháng, dù ta đã đi nhiều nơi/Những ràng buộc của tuổi thơ vẫn sâu thẳm bên trong/Bạn bè đã đồng hành cùng ta qua bao khó khăn/Tình yêu của gia đình, bền vững qua bao thăng trầm/Khi ngày càng trở nên dài và đêm đến gần/Ta tìm đường trở về với những người thân yêu...".

Với phim tiếng Anh này, Trường tiểu học Phan Chu Trinh, Q.Tân Phú đã bội thu với 6 giải thưởng: 1 giải xuất sắc công chiếu phim, 1 giải xuất sắc nội dung phim, 1 giải xuất sắc và 1 giải nhất diễn viên công chiếu phim, 1 giải xuất sắc và 1 giải nhất diễn viên trong phim.

Trường tiểu học Phan Chu Trinh, Q.Tân Phú bội thu với 6 giải xuất sắc và giải nhất THÚY HẰNG

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cảm ơn các đơn vị đồng hành cùng hội thi THÚY HẰNG

Các cá nhân, tập thể được trao giải THÚY HẰNG

Bà Lương Thị Thanh Lý, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Chu Trinh, Q.Tân Phú, cho biết tất cả các phần kịch bản, ý tưởng, diễn viên chính, phụ, bối cảnh phim... đều do tập thể giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường phụ trách, đồng thời có được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các phụ huynh học sinh. Đặc biệt, phần âm nhạc, ca khúc trong phim cũng do giáo viên trong trường viết lời, hòa âm phối khí.

Còn nhiều phim tiếng Anh của học sinh tiểu học TP.HCM tạo dấu ấn. Như phim "My superhero" của Trường tiểu học Võ Thị Sáu, Q.7 (giải nhì công diễn, giải khuyến khích phim) truyền tải thông điệp "Siêu anh hùng của em không có áo choàng, chẳng có phép thuật. Đó đơn giản chỉ là những con người với trái tim, khối óc, tình yêu dành cho quê hương đất nước".

Hình ảnh trong phim Siêu anh hùng của em - "My superhero" của Trường tiểu học Võ Thị Sáu, Q.7 CHỤP MÀN HÌNH

My Superhero

Trên thực tế, 43 sản phẩm phim đã được giới thiệu tại triển lãm giáo dục Glocal Hàn Quốc 2024 từ ngày 28.5.2024 đến ngày 3.6.2024 tại tỉnh Jeollanamdo, Hàn Quốc.

Các sản phẩm phim tiếng Anh của vòng thi cấp thành phố đã được đăng tải tại cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục tiểu học, Sở GD-ĐT (https://gdtieuhoc.hcm.edu.vn/tai-lieu/c/41235).