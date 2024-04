Xúc động xem phim tiếng Anh của học sinh TP.HCM

Đó là phim tiếng Anh I do have a hometown (tạm dịch Con có một quê hương) đạt giải nhì của Trường tiểu học Lê Đình Chinh, Q.11, TP.HCM trong hội thi tiếng Anh cấp quận chủ đề "Liên hoan phim tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học: Quê hương tôi, nguồn cảm hứng". Lễ trao giải do Phòng GD-ĐT Q.11 tổ chức diễn ra chiều nay, 9.4.



Học sinh Trần Bách và ba của em - thầy giáo Trần Lê Đăng Khoa, giáo viên Trường tiểu học Lê Đình Chinh, Q.11 trong phim I do have a hometown CHỤP MÀN HÌNH

Quê hương không ở đâu xa

Bất ngờ, xúc động, đó là cảm xúc của đông đảo phụ huynh, giáo viên khi xem các phim tiếng Anh được công chiếu tại lễ trao giải.

"Những thông điệp ý nghĩa được gửi gắm trong những cách làm phim hiện đại, ý tưởng mới mẻ, đầy sức sáng tạo; lời thoại, diễn xuất tự nhiên và nhất là việc thể hiện ngôn ngữ tiếng Anh rất ổn của các em học sinh tiểu học. Tôi thật sự bất ngờ khi cùng các thầy cô khác trong ban giám khảo xem hơn 20 phim của hơn 20 trường gửi về, lựa ra những phim xuất sắc nhất để trao giải. Những nét đặc trưng về địa lý, văn hóa, truyền thống, con người Q.11 và TP.HCM hiện lên trong phim của các em đầy cảm xúc", cô Nguyễn Đinh Thụy Đỗ Uyên, Phó trưởng phòng GD-ĐT Q.11, TP.HCM nhận xét.

Trích đoạn trong phim tiếng Anh 'I do have a hometown' của Trường tiểu học Lê Đình Chinh, Q.11

Như trong chiều nay, nhiều phụ huynh có mặt ở khán phòng Nhà thiếu nhi Q.11 theo dõi phim I do have a hometown của Trường tiểu học Lê Đình Chinh đều không khỏi bất ngờ trước cách diễn xuất hồn nhiên, dễ thương, phát âm tiếng Anh mượt mà của bé Trần Bách, học sinh lớp 2 Trường tiểu học Lê Đình Chinh.

Bách từng rất buồn khi "con không có quê hương để về chơi mỗi dịp cuối tuần", "các bạn con nói quê hương phải ở xa thật xa". Thế rồi sau một ngày cuối tuần, được ba mình dẫn đi thăm ngôi chùa cổ, nhà thờ Tân Định, chợ Bến Thành, cầu Ba Son, đi thả diều ở TP.Thủ Đức, ngồi trên xe máy chạy xuyên qua hầm Thủ Thiêm..., Bách đã rất vui.

Ngày thứ hai đến trường, Bách đã khoe với các bạn đầy tự hào về "quê hương" của mình, để các bạn cũng tò mò và nói "nhất định mình cũng sẽ đi thăm quê hương - TP.HCM như cậu". Tối về, cậu bé Bách thổn thức nói với ba "Ba ơi, con đã có một quê hương".

Học sinh Trần Bách và thầy giáo Trần Lê Đăng Khoa là 2 trong số 8 cá nhân tiêu biểu của hội thi được Phòng GD-ĐT Q.11 khen thưởng L.Đ.C

Học sinh dẫn người lớn đi "check in" Q.11

Chiều nay, khán giả cũng được xem phim tiếng Anh của Trường tiểu học Lạc Long Quân - bộ phim được trao giải nhất tập thể cho phần công diễn và chiếu phim mang tên Check in District 11, tạm dịch Check in Q.11.

Trong phim, mở đầu từ yêu cầu của giáo viên tiếng Anh rằng hai học sinh sẽ tạo nhóm cùng nhau để giới thiệu cho nhau nghe những điểm đặc biệt trong văn hóa, truyền thống của Q.11, hai em học sinh của ngôi trường này đã đưa khán giả tới "check in" nhiều địa điểm đặc trưng của quận.

Hình ảnh tại khu chế tác vàng bạc trong chợ Thiếc, Q.11 trong phim CHỤP MÀN HÌNH

Tại một tiệm sủi cảo trên đường Hà Tôn Quyền. Những hình ảnh trong phim Check in District 11, phim được trao giải nhất của Trường tiểu học Lạc Long Quân, Q.11 CHỤP MÀN HÌNH

Đó là ngôi chùa cổ Khánh Vân Nam Viện; là chợ Thiếc sầm uất với khu buôn bán, chế tác vàng bạc, trang sức độc đáo; là phố ẩm thực Hà Tôn Quyền với các món ăn nổi tiếng khu Chợ Lớn như sủi cảo, mì tươi được làm thủ công ngay tại chỗ...

"Đây là một sân chơi có ý nghĩa với học sinh TP.HCM, giúp các em học sinh tiểu học được phát triển năng lực giao tiếp ngôn ngữ, phát triển khả năng sáng tạo. Đây cũng là thành công của ngành giáo dục TP.HCM khi nhiều năm qua tăng cường dạy tiếng Anh bậc tiểu học. Mỗi bộ phim do các em học sinh, giáo viên, phụ huynh cùng tham gia luôn đầy ắp tinh thần giáo dục, đầy ắp tình yêu thương. Đó là tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Quê hương đó còn là Q.11, là TP.HCM nơi các em đang sinh sống, học tập...", cô Nguyễn Đinh Thụy Đỗ Uyên trao đổi.

Lễ trao giải phim tiếng Anh của học sinh tiểu học Q.11 diễn ra chiều nay THÚY HẰNG

Thầy và trò Trường tiểu học Trưng Trắc, Q.11 tại lễ trao giải. Đây là ngôi trường giành giải ba giải tập thể cho phần công diễn phim và giải khuyến khích cho phần chiếu phim THÚY HẰNG

Mỗi bộ phim đều thể hiện tình yêu với quê hương, đất nước THÚY HẰNG

Ngoài các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các tập thể trường học ở các hạng mục công diễn phim; chiếu phim thì nhiều trường tiểu học được trao các giải thưởng phong trào khi tham gia tích cực trong hội thi. Phim Check in District 11 và phim I do have a hometown sẽ được Phòng GD-ĐT Q.11 tiếp tục gửi dự thi vòng thi cấp thành phố.