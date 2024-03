Bất ngờ với phim tiếng Anh của học sinh tiểu học TP.HCM

Hình ảnh trong phim của Trường tiểu học Nguyễn Thị Định. Học sinh tiểu học vừa là diễn viên, vừa là người lên ý tưởng, kịch bản... trong phim tiếng Anh. CHỤP MÀN HÌNH

Đó là các bộ phim tham gia Liên hoan phim tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học với chủ đề "Quê hương tôi, nguồn cảm hứng", tên tiếng Anh "My Hometown, My Inspiration: A Primary Student Film Festival in English". Vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, con người TP.HCM hiện ra dưới những thước phim do học sinh, giáo viên các trường tiểu học công lập tại Q.7 TP.HCM tự lên ý tưởng, tự sản xuất, kịch bản, đạo diễn, làm diễn viên… Tất cả lời dẫn lời thoại của các diễn viên đều bằng tiếng Anh.

Nhiều sản phẩm phim dự thi của các trường tiểu học gây ấn tượng với ban tổ chức. Đó có thể là phim về một miền quê yên bình của TP.HCM, nơi mà trẻ thơ mong ngóng được trở về mỗi mùa hè để tắm ao, ra đồng lúa, quây quần cùng bên ông bà. Đó có thể là phim giới thiệu về TP.HCM, những địa điểm du lịch nổi tiếng. Hay thước phim xúc động về những người hùng thầm lặng trong cuộc sống…

Cô Nguyễn Hồng Xinh, giáo viên tiếng Anh Trường tiểu học Võ Thị Sáu, Q.7, cho biết cô xúc động khi ngồi ở hàng ghế khán giả xem và cảm nhận phim dự thi của học sinh. Thế hệ học sinh tiểu học ngày nay thật sự tài năng, các em có khả năng diễn xuất, phát âm tiếng Anh giọng điệu hay và truyền tải xúc động niềm yêu thương dành cho quê hương.

"Đây là lần đầu tiên tôi và các giáo viên, học sinh cùng tự tay tham gia sản xuất một bộ phim. Nghe thì thú vị, nhưng khi làm mới bỡ ngỡ vì làm phim rất cực, có khi một cảnh phải quay nhiều lần", nữ giáo viên tiếng Anh nói.

Cô Xinh mong những sân chơi mang nguồn cảm hứng như vậy sẽ tiếp tục được tổ chức, lan tỏa thông điệp tự hào và yêu thương đất nước bằng tiếng Anh, để bạn bè nước ngoài có thể xem và cảm nhận.

Nguyễn Nhật Quỳnh Hoa, học sinh lớp 4/6 Trường tiểu học Võ Thị Sáu, chia sẻ, phim do em cùng thầy cô và bạn bè tham gia thực hiện nói về những anh hùng đời thường, những người không mũ áo, khăn choàng phép màu nhưng cùng làm cho cuộc sống quê hương tốt đẹp hơn.

Còn thầy trò Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, Q.7 ra mắt bộ phim Sai Gon in my eyes (tạm dịch Sài Gòn trong mắt tôi). Cô Thảo, giáo viên tiếng Anh của trường, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một dự án phim, do đó cảm xúc vừa hồi hộp, vừa hào hứng. Quá trình làm phim cho tôi nhiều kỷ niệm, đặc biệt ở phần công diễn khi tôi đứng trước nhiều giám khảo có chuyên môn. Nhưng nhờ các câu hỏi của ban giám khảo, tôi có thêm cơ hội chia sẻ thêm về quá trình làm phim cũng như những khó khăn mà chúng tôi gặp phải khi làm phim".

Học sinh Phúc Quyên, Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, thủ vai Anna trong bộ phim Saigon in my eyes, cho hay làm phim cho bạn có nhiều kỷ niệm vui, nhưng lúc quên thoại hay chưa bộc lộ đúng cảm xúc. "Nhưng sau tất cả, em đã có được một trải nghiệm đáng nhớ và quen được rất nhiều người bạn đáng yêu, đặc biệt là hai người bạn trong nhóm "Những kẻ mộng mơ" - Lan Anh và Minh Nhật. Phần công diễn cho em được thể hiện khả năng ứng biến và sử dụng tiếng Anh của bản thân không chỉ trước ban giám khảo mà còn trước các thầy cô và bạn bè cùng trang lứa", Phúc Quyên nói.

Lan tỏa vẻ đẹp TP.HCM

Ông Hà Thanh Hải, Phó trưởng phòng GD-ĐT Q.7, cho biết đơn vị đã triển khai tới các trường tiểu học công lập trong quận sau khi Sở GD-ĐT TP.HCM có công văn về tổ chức hội thi cấp quận Liên hoan phim tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học.

15 phim của 15 trường tiểu học được gửi về gây bất ngờ và "khó khăn" cho ban tổ chức. Bất ngờ bởi sự sáng tạo, thông minh trong ý tưởng, tài năng trong diễn xuất và đặc biệt là khả năng diễn xuất bằng tiếng Anh của học sinh tiểu học. Và "khó khăn" để quyết định phim nào giải nhất.

Ông Hải cho biết hội thi góp phần giúp học sinh tiểu học rèn luyện, cải thiện kỹ năng tiếng Anh thông qua việc tham gia vào quá trình làm phim. Đây cũng là cơ hội để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tiếng Anh phản ánh nét văn hóa và truyền thống đặc trưng về đất nước Việt Nam, con người TP.HCM…

Về giải thưởng phim xuất sắc, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất tập thể cho Trường tiểu học Lương Thế Vinh; 2 giải nhì cho tập thể Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm và tiểu học Tân Thuận Đông cùng 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho tập thể các trường tiểu học khác tại Q.7. Bên cạnh đó, còn các giải thưởng cá nhân học sinh đạt giải diễn viên xuất sắc trong phim.

Đáng chú ý, ban tổ chức không chỉ chấm điểm phim dựa trên nội dung, hình ảnh, thông điệp, năng lực sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh của các nhân vật, kịch bản, diễn xuất… mà còn chấm điểm công diễn phim, trả lời các câu hỏi từ ban giám khảo.

Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 nhì, 4 giải ba, 8 giải khuyến khích trong phần công diễn hôm 13.3. Các phim hay nhất sẽ được Phòng GD-ĐT Q.7 lựa chọn, gửi dự thi Liên hoan phim tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học vòng cấp thành phố.

Tiến sĩ Huỳnh Công Minh, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nhận xét: "Bản thân tôi thấy rất xúc động trước những phim dự thi từ các trường tiểu học tại Q.7. Hội thi này giúp đẩy mạnh phong trào học tiếng Anh trong học sinh trong quận, đáp ứng mong mỏi của phụ huynh, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao tương lai. Trong thời kỳ mà công nghệ thông tin phát triển như vũ bão thì giỏi tiếng Anh mở ra rất nhiều lợi thế. Liên hoan phim tiếng Anh cũng là một cách làm thông minh, khi mà từ quá trình làm phim phát huy rất nhiều năng khiếu của học sinh. Tôi cũng rất ngưỡng mộ khi hội thi có sự tham gia, kết nối của đông đảo phụ huynh, giáo viên. Nhiều giáo viên giỏi tiếng Anh, phát âm chuẩn - đây là niềm tự hào của thầy cô trong các trường công lập". Ông Hồ Ngọc Khải, Trưởng bộ môn Giáo dục nghệ thuật, khoa Giáo dục tiểu học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, thành viên ban giám khảo, cho hay: "Ban giám khảo gồm 5 thành viên người nước ngoài, một thành viên người Việt cho thấy tính công bằng của cuộc thi. Sự bố trí số lượng thành viên giám khảo như vậy không chỉ đánh giá về phần tiếng Anh nhưng đánh giá được sự thể hiện chủ đề của phim, tính giáo dục và thông điệp được truyền tải qua nội dung phim và thuyết trình của các nhóm. Tiêu chí chấm điểm cụ thể, khoa học, cân đối được mức độ quan trọng của từng phần; khai thác để ban giám khảo đánh giá được thành tích tập thể và các cá nhân tiêu biểu ở học sinh, giáo viên và phụ huynh".