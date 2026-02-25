Khánh Hòa quyết ‘phủ sóng’ tiếng Anh đến từng xã phường, khu công nghiệp

Ngày 25.2, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình "Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh" giai đoạn 2022 - 2027 cho biết đã ban hành kế hoạch triển khai giai đoạn 4, do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên ký.

Đây là bước tiếp nối nhằm thực hiện đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2030" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 27.10.2025, đồng thời phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Khánh Hòa giai đoạn 2025 - 2030.

Gần 200 thí sinh tham gia vòng chung kết cuộc thi Tài năng Anh ngữ thiếu nhi Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Giai đoạn 4 đặt chỉ tiêu thành lập ít nhất 200 câu lạc bộ (CLB) tiếng Anh trên toàn tỉnh, ưu tiên các địa phương có tiềm năng du lịch. Điểm mới là tích hợp công nghệ AI và chuyển đổi số vào hoạt động học tiếng Anh, đồng thời mở rộng các lớp tiếng Anh chuyên ngành khách sạn - nhà hàng phục vụ trực tiếp ngành du lịch Khánh Hòa.

Hàng loạt sự kiện lớn được lên lịch trong năm 2026 gồm: Gameshow Rung chuông vàng tiếng Anh, Hát tiếng Anh Sing To Shine, Đấu trường tiếng Anh, thi hùng biện Speak Up, Olympic tiếng Anh cho học sinh THPT và sinh viên, cuộc thi Tài năng Anh ngữ thiếu nhi, Gia đình nói tiếng Anh và Ngày hội tiếng Anh tỉnh Khánh Hòa 2026.

CLB tiếng Anh tại tổ dân phố Bích Đầm, phường Nha Trang, Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Chương trình mở cho tất cả người dân Khánh Hòa không phân biệt độ tuổi hay nghề nghiệp, từ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên đến nông dân và người lớn tuổi. Học viên có thể tham gia CLB tiếng Anh tại địa phương, học online hoặc qua App EZ English miễn phí.

Mỗi xã, phường tại Khánh Hòa sẽ thành lập ít nhất một CLB tiếng Anh cộng đồng. Mỗi công đoàn cơ sở tại nhà máy, khu công nghiệp cũng phải có ít nhất một CLB. Ngay cả lực lượng công an, y tế và quân đội cũng được đặt chỉ tiêu.

Một buổi sinh hoạt của CLB tiếng Anh dành cho tài xế xích lô tại Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Là một trong những điểm đến du lịch quốc tế hàng đầu Việt Nam, Khánh Hòa xác định tiếng Anh là công cụ thiết yếu để nâng chất lượng dịch vụ và thu hút đầu tư. Kế hoạch giai đoạn 4 đặt điểm hỗ trợ du lịch bằng tiếng Anh tại các điểm tham quan nổi tiếng, đồng thời yêu cầu các cơ sở du lịch thành lập CLB tiếng Anh cho nhân viên.

Theo kế hoạch, đến hết giai đoạn 4, Khánh Hòa phải đạt 220.000 người tham gia hưởng ứng các phong trào, sự kiện và sinh hoạt CLB tiếng Anh; 50.000 người trong số đó có sự cải thiện rõ rệt về năng lực giao tiếp; toàn tỉnh duy trì ít nhất 200 CLB tiếng Anh hoạt động thực chất, định kỳ hàng tuần.



Chương trình "Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh" được triển khai từ năm 2022, với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng xã hội học tập, phổ cập tiếng Anh đến người dân trên địa bàn tỉnh. Đến nay, chương trình "Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh" đã tiếp cận hơn 170.000 người, nâng tổng số người dân được hưởng lợi sau 3 năm triển khai lên gần 300.000 người. Toàn tỉnh duy trì 770 CLB tiếng Anh với hơn 37.000 thành viên tham gia thường xuyên. Các CLB được tổ chức đa dạng, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng như: Học sinh, sinh viên, tiểu thương, lái xe, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, nhóm yếu thế và cộng đồng dân cư, kể cả khu vực đảo xa.



