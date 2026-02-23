Khánh Hòa: Gần 400 người vi phạm nồng độ cồn trong 9 ngày tết

Ngày 23.2, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã triển khai 519 ca tuần tra, kiểm soát với hơn 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Qua kiểm tra 5.890 phương tiện, lực lượng chức năng lập biên bản gần 1.100 trường hợp vi phạm, gồm 61 ô tô khách, 41 ô tô tải, 45 ô tô con và hơn 900 xe máy. Tổng số tiền xử phạt hơn 3,2 tỉ đồng; hơn 400 phương tiện bị tạm giữ.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn là lỗi được tập trung xử lý xuyên suốt kỳ nghỉ. Ngay từ sáng mùng 1 tết (17.2), Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã đồng loạt ra quân, bố trí các tổ công tác tại các tuyến trọng điểm, khu vực tập trung đông người vui xuân, đón tết; trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và khu vực bến thủy.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra nồng độ cồn trong dịp tết ẢNH: CSGT KHÁNH HÒA

Kết quả, trong 9 ngày nghỉ tết, lực lượng CSGT phát hiện và xử phạt 397 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; trong đó 396 trường hợp điều khiển xe máy, phạt tiền hơn 1,8 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe 4 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 228 trường hợp và tạm giữ 397 phương tiện.

Tính chung toàn tỉnh, trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8 người, bị thương 8 người. Giảm 7 vụ và 10 người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết thời gian tới, lực lượng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, đồng thời duy trì ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong người dân.