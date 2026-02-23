Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Khánh Hòa: Gần 400 người vi phạm nồng độ cồn trong 9 ngày tết

Bá Duy
Bá Duy
23/02/2026 10:07 GMT+7

Trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ, lực lượng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra gần 5.900 phương tiện, lập biên bản xử lý gần 1.100 trường hợp vi phạm, hơn 3,2 tỉ đồng. Riêng vi phạm nồng độ cồn xử phạt hơn 1,8 tỉ đồng.

Ngày 23.2, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã triển khai 519 ca tuần tra, kiểm soát với hơn 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Qua kiểm tra 5.890 phương tiện, lực lượng chức năng lập biên bản gần 1.100 trường hợp vi phạm, gồm 61 ô tô khách, 41 ô tô tải, 45 ô tô con và hơn 900 xe máy. Tổng số tiền xử phạt hơn 3,2 tỉ đồng; hơn 400 phương tiện bị tạm giữ.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn là lỗi được tập trung xử lý xuyên suốt kỳ nghỉ. Ngay từ sáng mùng 1 tết (17.2), Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã đồng loạt ra quân, bố trí các tổ công tác tại các tuyến trọng điểm, khu vực tập trung đông người vui xuân, đón tết; trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và khu vực bến thủy.

Khánh Hòa: Gần 400 người vi phạm nồng độ cồn trong 9 ngày tết- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra nồng độ cồn trong dịp tết

ẢNH: CSGT KHÁNH HÒA

Kết quả, trong 9 ngày nghỉ tết, lực lượng CSGT phát hiện và xử phạt 397 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; trong đó 396 trường hợp điều khiển xe máy, phạt tiền hơn 1,8 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe 4 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 228 trường hợp và tạm giữ 397 phương tiện.

Tính chung toàn tỉnh, trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8 người, bị thương 8 người. Giảm 7 vụ và 10 người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết thời gian tới, lực lượng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, đồng thời duy trì ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong người dân.

Tin liên quan

Bị thổi phạt nồng độ cồn, nam thanh niên nói 'không để mất thêm xe'

Bị thổi phạt nồng độ cồn, nam thanh niên nói 'không để mất thêm xe'

Nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, cho biết đã bị CSGT lập biên bản giữ xe trước đó nên lần này 'không để mất thêm xe', rồi liên tục gọi điện cho người quen nhờ can thiệp.

Khám phá thêm chủ đề

Khánh Hòa vi phạm giao thông vi phạm nồng độ cồn nồng độ cồn tết bính ngọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận