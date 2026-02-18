Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bị thổi phạt nồng độ cồn, nam thanh niên nói 'không để mất thêm xe'

Nguyễn Long
Nguyễn Long
18/02/2026 10:21 GMT+7

Nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, cho biết đã bị CSGT lập biên bản giữ xe trước đó nên lần này 'không để mất thêm xe', rồi liên tục gọi điện cho người quen nhờ can thiệp.

Ngày 18.2, lãnh đạo Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết từ tối 17.2 đến rạng sáng hôm nay đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ hơn 50 xe máy, ô tô do lỗi vi phạm nồng độ cồn.

Bị thổi phạt nồng độ cồn, nam thanh niên nói 'không để mất thêm xe'- Ảnh 1.

Nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, nói "quen biết nhiều cán bộ nhà nước", rồi gọi điện nhờ can thiệp

ẢNH: NGUYỄN LONG

Ghi nhận của PV Báo Thanh Niên tại chốt đo nồng độ cồn trước cổng Đảng ủy phường Phước Thắng, khoảng 19 giờ ngày 17.2, lực lượng CSGT phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy trên đường 30 Tháng 4, hướng từ phường Rạch Dừa đi phường Phước Thắng, có biểu hiệu say xỉn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, máy đo phát hiện nam thanh niên có nồng độ cồn (hơn 0,3 mg/lít khí thở).

Khi cán bộ CSGT hỏi họ tên thì người này không trả lời, đồng thời lấy điện thoại ra gọi nhờ giúp đỡ.

"Anh họ tên gì?", cán bộ CSGT hỏi. Nam thanh niên nói: "Chờ anh tí, từ từ đã…" và nói tiếp: "Vừa rồi anh mới mất một chiếc xe…" (theo nam thanh niên này, hơn 2 tuần trước bị CSGT thổi nồng độ cồn tạm giữ phương tiện - PV).

Không khai báo tên, tuổi, nam thanh niên tiếp tục cho hay bản thân "quen nhiều cán bộ, công chức nhà nước", và gọi điện thoại cho những mối quan hệ này tác động đến lực lượng làm nhiệm vụ.

Nam thanh niên gọi cho người quen, nói: "Vấn đề là em bị giao thông đo nồng độ cồn. Em bị mất xe do nồng độ cồn rồi, giờ chiếc này mới mua em không để mất được…".

Bị thổi phạt nồng độ cồn, nam thanh niên nói 'không để mất thêm xe'- Ảnh 2.

Một trường hợp vi phạm nồng độ cồn do Đội CSGT Nam Sài Gòn kiểm tra người tham gia giao thông

ẢNH: NGUYỄN LONG

Tiếp đó, nam thanh niên "càm ràm" với cán bộ CSGT lập biên bản vi phạm: "Mình làm cán bộ phải thương dân chứ… Có gì đâu mà làm khó khăn vậy. Anh em với nhau không, mình làm nay còn có ngày mai…".

Sau đó, nam thanh niên mới khai tên là P.V.H (33 tuổi, ở phường Phước Thắng).

Đội CSGT Nam Sai Gòn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với P.V.H.

Theo lãnh đạo Đội CSGT Nam Sài Gòn, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT về cao điểm kiểm soát nồng độ cồn nhằm kéo giảm sâu tai nạn giao thông so với năm 2025, đơn vị sẽ liên tục kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn địa bàn.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
