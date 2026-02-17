Nồng độ cồn dẫn đầu trong số lỗi vi phạm giao thông ngày mùng 1 tết

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Theo Cục CSGT Bộ Công an, trong ngày mùng 1 tết Nguyên đán 2026 (17.2), toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, khiến 24 người chết và 41 người bị thương.

So với ngày đầu năm ngoái, số vụ giảm 21 (giảm 46,6%), số người chết giảm 8 (giảm 33,3%) và số người bị thương giảm 10 (giảm 24,3%).

Theo Cục CSGT, toàn bộ số tai nạn xảy ra trên tuyến đường bộ. Đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn.

CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn vào 10 giờ sáng 17.2 ẢNH: HIẾU CƯỜNG

Cục CSGT cho hay, trong ngày 17.2, công an toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 6.129 trường hợp vi phạm, tạm giữ 31 xe ô tô, 1.751 xe mô tô, 85 phương tiện khác và tước 147 giấy phép lái xe, trừ điểm 1.083 trường hợp.

Trong số lỗi vi phạm, thống kê cho thấy vi phạm nồng độ cồn dẫn đầu với 1.570 trường hợp vi phạm; vi phạm về tốc độ 1.417 trường hợp; 21 trường hợp đón/trả khách không đúng nơi quy định; 16 trường hợp sử dụng điện thoại khi lái xe; 16 trường hợp chở quá số người quy định; 2 trường hợp chở quá tải trọng; 2 trường hợp vi phạm ma túy…

Tiếp tục kiểm soát nồng độ cồn ca đêm

Cục CSGT cho hay, 10 giờ sáng 17.2, Cục trưởng Cục CSGT đã phát lệnh cho lực lượng CSGT toàn quốc ra quân, đồng loạt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn từ 10 - 14 giờ. Qua đó đã phát hiện và xử lý 809 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngoài khung giờ trên, CSGT toàn quốc sẽ tiếp tục thực hiện từ 19 - 23 giờ hôm nay.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6 (thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội), cho biết ngay sau lệnh của cục trưởng, đơn vị đã triển khai 6 tổ công tác trên các tuyến đường phụ trách. Các tổ công tác sẽ tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy, xe đạp.

Đội trưởng Đội CSGT số 6 khẳng định đơn vị sẽ duy trì kiểm tra xuyên tết với tinh thần "không vùng cấm, không kiêng nể" với mục tiêu xây dựng văn hóa giao thông an toàn, tạo thói quen cho người dân cũng như kiềm chế những vụ tai nạn giao thông do bia, rượu gây ra.