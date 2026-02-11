Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bộ Công an ban hành kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh

Trần Cường
11/02/2026 09:44 GMT+7

Theo kế hoạch, lực lượng công an sẽ kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong năm 2026. Quá trình kiểm tra, Bộ Công an nghiêm cấm các hành vi tiêu cực, lạm dụng kiểm tra để nhũng nhiễu, gây khó khăn.

Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch số 12/KH-BCA kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan này tại các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trong năm 2026.

Kế hoạch được ban hành với 5 mục đích và yêu cầu, trong đó việc kiểm tra đảm bảo vừa giúp phòng ngừa, phát hiện những sơ hở, thiếu sót, tồn tại, hạn chế, sai phạm xảy ra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, xử lý nghiêm, vừa đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh… hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và góp phần cải thiện môi trường đầu tư.

Bộ Công an ban hành kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh- Ảnh 1.

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an tại các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trong năm 2026 (ảnh minh họa)

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Kế hoạch cũng yêu cầu việc kiểm tra phải làm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả… tránh gây phiền hà, làm phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết và tuyệt đối đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cũng như hoạt động bình thường của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Việc kiểm tra sẽ kéo dài trong năm 2026. Hàng quý, công an cấp tỉnh các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, yêu cầu, tình hình thực tế và nội dung hướng dẫn, chỉ đạo từ cấp bộ để xác định nội dung kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trụ sở, hoạt động tại địa phương.

Công an có thể kiểm tra trực tiếp hoặc trực tuyến, từ xa. Trong đó đẩy mạnh kiểm tra theo hình thức trực tuyến từ xa và ưu tiên kiểm tra dựa trên các dữ liệu điện tử lưu trữ tại các bộ, ngành, địa phương.

Theo kế hoạch, công an sẽ kiểm tra dựa trên 4 nguyên tắc. Đầu tiên là không kiểm tra chồng chéo, trùng lặp, kéo dài về cùng một nội dung, lĩnh vực và số lần kiểm tra tại một doanh nghiệp không quá 1 lần trong năm, trừ trường hợp kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng.

Nguyên tắc thứ 2, trong cùng 1 năm, trường hợp đã tiến hành thanh tra thì không thực hiện kiểm tra và ngược lại đã kiểm tra thì không thanh tra, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Nguyên tắc tiếp theo, khi kiểm tra trực tuyến từ xa, công an chỉ yêu cầu doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cung cấp thông tin, tài liệu mà cơ quan nhà nước chưa có và bảo đảm nguyên tắc bảo mật thông tin, không yêu cầu cung cấp lại dữ liệu đã được chia sẻ, kết nối trong hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước.

Cuối cùng, công an sẽ miễn kiểm tra thực tế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tuân thủ tốt quy định của pháp luật.

Trong kế hoạch, Bộ Công an nghiêm cấm tuyệt đối các hành vi tiêu cực, lạm dụng kiểm tra để nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

