GS Phạm Mạnh Hùng làm Viện trưởng Viện Tim mạch Bệnh viện 19.8 Bộ Công an

Với bổ nhiệm này, GS-TS Phạm Mạnh Hùng là trường hợp đặc biệt, Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch, Trường đại học Y Hà Nội, kiêm Viện trưởng Viện Tim mạch Bệnh viện 19.8.

GS-TS Phạm Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch, Trường đại học Y Hà Nội, Viện trưởng Viện Tim mạch Bệnh viện 19.8 (Bộ Công an)

ẢNH: BỆNH VIỆN 19.8

Trên cương vị Viện trưởng Viện Tim mạch Bệnh viện 19.8, GS-TS Phạm Mạnh Hùng được kỳ vọng sẽ dẫn dắt viện phát triển theo hướng chuyên sâu, hiện đại, hội nhập, chuẩn hóa hoạt động theo khuyến cáo quốc tế, phát triển các kỹ thuật mũi nhọn trong chẩn đoán và can thiệp tim mạch phức tạp; nâng cao chất lượng điều trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và nhân dân; xây dựng Viện Tim mạch 19.8 trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tim mạch, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho Viện Tim mạch 19.8 trong giai đoạn mới.

Bệnh viện 19.8 cho biết, GS-TS Phạm Mạnh Hùng là một trong những chuyên gia tim mạch hàng đầu Việt Nam. Ông đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tim mạch, đặc biệt là tim mạch can thiệp, đào tạo, nghiên cứu, điều trị chuyên sâu.

Ông từng tu nghiệp tại nhiều trung tâm tim mạch lớn trên thế giới như: Đại học Ajou (Hàn Quốc), Đại học Harvard (Mỹ), Đại học California-UCSF (Mỹ).

Trước khi là Viện trưởng Viện Tim mạch Bệnh viện 19.8, GS-TS Phạm Mạnh Hùng đã đảm nhận các vị trí: Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai; Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch Trường đại học Y Hà Nội, Phó chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam; Chủ tịch Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á (AFC).

Ông là chuyên gia có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế, có nhiều đóng góp trong phát triển chuyên ngành Tim mạch Việt Nam.

Với các đóng góp xuất sắc cho y học nước nhà, GS-TS Mạnh Hùng đã được vinh danh: Giáo sư Y học (2023), Nhà giáo Ưu tú (2014)..., bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2019) và nhiều bằng khen của Bộ Y tế và các bộ, ngành khác.