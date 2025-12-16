Hơn 1.500 thiết bị y tế hiện đại tại Bạch Mai chính thức đưa vào hoạt động

Lễ khai trương hệ thống thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh được Bệnh viện Bạch Mai tổ chức ngày 16.12. Hơn 1.500 thiết bị y tế, hệ thống máy hiện đại hàng đầu với kinh phí đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, được Bệnh viện Bạch Mai chính thức đưa vào sử dụng, bao gồm hệ thống chẩn đoán hình ảnh giúp cho phát hiện sớm ung thư, bệnh tim mạch.

Hệ thống thiết bị hiện đại phục vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai ẢNH: THÀNH DƯƠNG

PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết từ hơn 10 năm trước, các hệ thống thiết bị hiện đại tại bệnh viện hầu hết là từ nguồn xã hội hóa.

Hơn 1.500 thiết bị y tế, hệ thống máy hiện đại hàng đầu thế giới đưa vào hoạt động từ tháng 12 này, không đơn thuần là đầu tư trang thiết bị, mà là đầu tư cho năng lực y tế quốc gia; đầu tư cho khả năng tự chủ của nền y học Việt Nam, đầu tư cho niềm tin của nhân dân vào hệ thống y tế trong nước.

Trong đó, lần đầu tiên tại bệnh viện công lập, hệ thống chụp cắt lớp điện toán đếm lượng tử (Photon-counting CT), công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến bậc nhất hiện nay, được đưa vào sử dụng.

Với hệ thống này, những tổn thương mạch máu, tổn thương khối u, tổn thương thần kinh, thậm chí tổn thương cơ xương khớp rất nhỏ, kích thước dưới 1 mm có thể được phát hiện sớm. Đây có thể là cơ hội cho người dân, người bệnh được chẩn đoán sớm bệnh hiểm nghèo, ác tính, từ đó có kết quả tốt hơn, nhờ điều trị sớm.

Một loạt máy chụp mạch não cũng như can thiệp mạch vành, hiện đại bậc nhất thế giới, cùng lúc có 7 hệ thống đưa vào sử dụng tại Bệnh viện Bạch Mai và tại cơ sở 2 của bệnh viện (tại Ninh Bình).

Trong lĩnh vực ngoại khoa, gây mê hồi sức, có các hệ thống máy rất hiện đại trong hồi sức cấp cứu như: máy ECMO, máy lọc máu, máy thay huyết tương hiện đại bậc nhất thế giới. 12 máy gây mê rất thông minh, tự điều chỉnh nồng độ thuốc, an toàn hơn nữa cho người bệnh được đưa vào phục vụ các phẫu thuật.

Cùng với các hệ thống hiện đại khác như: CT tích hợp trí tuệ nhân tạo, xạ trị gia tốc tuyến tính, ECMO, mô phỏng xạ trị 4D, X-quang toàn trục…, Bệnh viện Bạch Mai tiệm cận các chuẩn mực quốc tế trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý phức tạp.

Thay mặt hơn 4.500 cán bộ, viên chức của Bệnh viện Bạch Mai, PGS-TS Đào Xuân Cơ cam kết: "Với hệ thống thiết bị hiện đại lần này, được trang bị từ nguồn ngân sách, là thuế của nhân dân, chúng tôi đã mua sắm công khai, minh bạch với giá hợp lý; và cam kết sử dụng hiệu quả, minh bạch, bền vững các nguồn lực được đầu tư; không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và năng lực quản trị".