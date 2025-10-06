Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Sẽ thành lập Trường đại học Y dược Bạch Mai

Nam Sơn
Nam Sơn
06/10/2025 08:10 GMT+7

Lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và khai giảng năm học 2025 - 2026 của Trường cao đẳng Y tế Bạch Mai được Bệnh viện (BV) Bạch Mai (Hà Nội) tổ chức chiều 4.10.

Tham dự buổi lễ và trao Cờ thi đua của Thủ tướng cho tập thể BV Bạch Mai, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết BV Bạch Mai là BV hạng đặc biệt đầu tiên của Bộ Y tế triển khai bệnh án điện tử toàn trình từ ngày 1.11.2024; cũng là đơn vị đi đầu công bố giải pháp hệ thống quản trị BV, trường học thông minh, số hóa toàn trình. BV đã nghiên cứu, phát triển ứng dụng Bạch Mai Care - ứng dụng BV đầu tiên ký số và xác thực qua VNeID, giúp người dân tự quản lý chăm sóc sức khỏe với bảo mật tối ưu.

Sẽ thành lập Trường đại học Y dược Bạch Mai - Ảnh 1.

Bệnh viện Bạch Mai đang trong lộ trình nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai thành Trường Đại học Y dược Bạch Mai

ẢNH: Tư liệu BV

Tại buổi lễ, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc BV Bạch Mai, cho biết đơn vị đang triển khai các bước đi chiến lược để chính thức nâng cấp Trường cao đẳng Y tế Bạch Mai thành Trường đại học Y dược Bạch Mai. Mục tiêu chiến lược của trường là hoàn thiện cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên trình độ cao, chương trình đào tạo theo chuẩn mực đại học, đưa trường trở thành trường đại học hàng đầu khối ngành sức khỏe, đào tạo đa ngành, chất lượng quốc tế, trực thuộc BV hạng đặc biệt của quốc gia. Ngay từ 2025 - 2026, trường tập trung phát triển các chương trình đào tạo cử nhân theo định hướng ứng dụng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các đối tác y khoa uy tín để chuyển giao công nghệ và phương pháp giảng dạy hiện đại nhất.

Trong khuôn khổ buổi lễ, BV Bạch Mai công bố hệ thống quản trị BV và trường học thông minh không giấy tờ. Toàn bộ quy trình từ nộp hồ sơ, quản lý đào tạo, thi, kiểm tra, cho đến cấp văn bằng đều được số hóa và tích hợp.

Thông tin thêm về hiệu quả sau 1 năm triển khai bệnh án điện tử, Giám đốc BV Bạch Mai đánh giá, không chỉ tiết giảm rất nhiều thời gian cho các thủ tục hành chính trong công tác chuyên môn và quản trị, BV đã tiết kiệm được khoảng 100 tỉ đồng, nhờ cắt giảm các chi phí mua sắm.

Tin liên quan

Chuẩn bị nhân lực y tế cho Bệnh viện Bạch Mai 2 tại Hà Nam

Chuẩn bị nhân lực y tế cho Bệnh viện Bạch Mai 2 tại Hà Nam

Theo Giám đốc Bệnh viện (BV) Bạch Mai Đào Xuân Cơ, BV Bạch Mai (Hà Nội) đang chuẩn bị nguồn nhân lực, đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh khi BV Bạch Mai 2 (cơ sở tại Hà Nam) đi vào hoạt động.

Sẽ thành lập Trường đại học Y dược Bạch Mai

Bệnh viện Bạch Mai đào tạo, đãi ngộ nhân lực chất lượng cao

Khám phá thêm chủ đề

Trường đại học Y dược Bạch Mai Trường cao đẳng Y tế Bạch Mai Bệnh viện bạch mai bệnh án điện tử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận