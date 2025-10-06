Sẽ thành lập Trường đại học Y dược Bạch Mai

Tham dự buổi lễ và trao Cờ thi đua của Thủ tướng cho tập thể BV Bạch Mai, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết BV Bạch Mai là BV hạng đặc biệt đầu tiên của Bộ Y tế triển khai bệnh án điện tử toàn trình từ ngày 1.11.2024; cũng là đơn vị đi đầu công bố giải pháp hệ thống quản trị BV, trường học thông minh, số hóa toàn trình. BV đã nghiên cứu, phát triển ứng dụng Bạch Mai Care - ứng dụng BV đầu tiên ký số và xác thực qua VNeID, giúp người dân tự quản lý chăm sóc sức khỏe với bảo mật tối ưu.

Bệnh viện Bạch Mai đang trong lộ trình nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai thành Trường Đại học Y dược Bạch Mai ẢNH: Tư liệu BV

Tại buổi lễ, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc BV Bạch Mai, cho biết đơn vị đang triển khai các bước đi chiến lược để chính thức nâng cấp Trường cao đẳng Y tế Bạch Mai thành Trường đại học Y dược Bạch Mai. Mục tiêu chiến lược của trường là hoàn thiện cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên trình độ cao, chương trình đào tạo theo chuẩn mực đại học, đưa trường trở thành trường đại học hàng đầu khối ngành sức khỏe, đào tạo đa ngành, chất lượng quốc tế, trực thuộc BV hạng đặc biệt của quốc gia. Ngay từ 2025 - 2026, trường tập trung phát triển các chương trình đào tạo cử nhân theo định hướng ứng dụng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các đối tác y khoa uy tín để chuyển giao công nghệ và phương pháp giảng dạy hiện đại nhất.

Trong khuôn khổ buổi lễ, BV Bạch Mai công bố hệ thống quản trị BV và trường học thông minh không giấy tờ. Toàn bộ quy trình từ nộp hồ sơ, quản lý đào tạo, thi, kiểm tra, cho đến cấp văn bằng đều được số hóa và tích hợp.

Thông tin thêm về hiệu quả sau 1 năm triển khai bệnh án điện tử, Giám đốc BV Bạch Mai đánh giá, không chỉ tiết giảm rất nhiều thời gian cho các thủ tục hành chính trong công tác chuyên môn và quản trị, BV đã tiết kiệm được khoảng 100 tỉ đồng, nhờ cắt giảm các chi phí mua sắm.