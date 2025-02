Bệnh viện Bạch Mai ứng dụng AI chẩn đoán chính xác các bệnh phức tạp

Chụp nhanh hơn, chính xác hơn, giảm thời gian chờ đợi

Hôm nay 22.2, Bệnh viện Bạch Mai ký thỏa thuận hợp tác với đối tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học, bao gồm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán, điều trị.

Bệnh viện Bạch Mai liên tục cập nhật công nghệ mới, thiết bị hiện đại trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý phức tạp ẢNH: NAM SƠN

Trong đó, ở lĩnh vực chụp cộng hưởng từ, bệnh viện ứng dụng phần mềm chụp nhanh Compressed SENSE, cho phép chụp nhanh hơn tới 50% cho các hình ảnh cộng hưởng từ 2D và 3D đối với chụp sọ não, cột sống, cơ xương khớp, bụng - chậu, tim mạch, góp phần tối ưu hóa quy trình làm việc cho nhân viên y tế, đồng thời rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh.

Ngoài ra, đối tác cũng cung cấp gói phần mềm xử lý và tự động phân tích hình ảnh cộng hưởng từ tim chuyên sâu với sự hỗ trợ của AI, giúp nâng cao hiệu suất thăm khám và chẩn đoán các bệnh lý cơ tim phức tạp như nhồi máu cơ tim, phì đại cơ tim, bệnh cơ tim giãn, tim bẩm sinh, bệnh van tim…

Hình ảnh 3D cho biết sự thật về mạch máu

Với công nghệ thông minh, nền tảng SmartCT trên hệ thống can thiệp ứng dụng tại Bệnh viện Bạch Mai giúp đơn giản hóa và khai thác hiệu quả hình ảnh 3D trong quá trình lập kế hoạch và dẫn hướng can thiệp với độ chính xác và an toàn cao.

SmartCT được tích hợp các thuật toán thông minh giúp tự động tối ưu hóa hình ảnh 3D (như giảm nhiễu kim loại, giảm nhiễu suy giảm do tạng người, hoặc hiệu chỉnh nhiễu cử động của bệnh nhân), tự động nhận diện chính xác đường biên tổn thương và mạch máu nuôi trên dữ liệu 3D.

Bên cạnh đó, nền tảng này góp phần hạn chế lượng thuốc cản quang cần sử dụng, mang lại sự an toàn hơn nữa cho bệnh nhân.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết, với hợp tác này, hệ thống siêu âm tim tại bệnh viện được nâng cấp lên phiên bản mới nhất trên nền tảng AI, góp phần mang đến giải pháp tối ưu cho việc chẩn đoán nhiều ca bệnh khó và phức tạp. Với sự hỗ trợ của AI, hình ảnh siêu âm được thu nhận nhất quán một cách tự động giữa các lần thăm khám, giảm thiểu các sai lệch, giúp đơn giản hóa quy trình thăm khám tim thường quy và loại bỏ các thao tác thủ công của bác sĩ.

Theo phó giáo sư - tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, hiện mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 6.000 - 8.000 người bệnh đến khám, điều trị. Việc chẩn đoán chính xác giúp tối ưu quy trình làm việc, giảm áp lực công việc cho đội ngũ nhân viên y tế cũng như giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh, nâng cao chất lượng chuyên môn.