Một thập kỷ Brand Finance song hành cùng doanh nghiệp Việt - định giá và nâng tầm

Từ những ngày đầu khái niệm "định giá thương hiệu" còn mới mẻ, Brand Finance chứng kiến bức tranh phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp Việt và góp phần thay đổi tư duy quản trị - biến sức mạnh thương hiệu thành tài sản chiến lược giá trị và có thể đo lường.

Xuyên suốt hành trình ấy, Brand Finance đã sát cánh cùng sự trưởng thành của các doanh nghiệp từ giai đoạn hội nhập ban đầu đến kỷ nguyên chuyển đổi số.

Khi báo cáo Vietnam 50 đầu tiên được công bố vào năm 2015, nhiều doanh nghiệp chỉ mới bắt đầu nhận ra giá trị thương hiệu có thể được đo lường. Ngày nay, giá trị thương hiệu đã trở thành đòn bẩy tài chính thực thụ, phản ánh năng lực cạnh tranh và sức mạnh kinh tế quốc gia.

Từ thước đo thương hiệu đến động lực phát triển quốc gia

Mười năm sau, dữ liệu từ báo cáo Vietnam 100 2025 - một trong hơn 100 báo cáo đánh giá thương hiệu do Brand Finance thực hiện trên toàn cầu cho thấy tổng giá trị 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam đạt 38,4 tỉ USD.

Ông Alex Haigh, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Brand Finance, nhận định: "Các thương hiệu Việt Nam đang thể hiện sự kiên cường dù giá trị thương hiệu toàn thị trường có xu hướng giảm".

Những con số không chỉ phản ánh giá trị thương mại, mà còn ghi dấu một hành trình phát triển bền bỉ khi doanh nghiệp Việt ngày càng khẳng định vị thế, được định giá minh bạch và công nhận trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Cầu nối giữa marketing và tài chính

Với sứ mệnh "thu hẹp khoảng cách giữa marketing và tài chính", Brand Finance giúp doanh nghiệp định lượng giá trị kinh tế thực của thương hiệu. Phương pháp định giá của Brand Finance được quốc tế công nhận, tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn ISO 10668 về định giá thương hiệu và ISO 20671 về đánh giá sức mạnh thương hiệu. Nhờ hệ thống chuẩn hóa này, giá trị thương hiệu được phản ánh một cách rõ ràng và thống nhất, tạo ra ngôn ngữ chung giữa các nhà lãnh đạo marketing và tài chính (CMO và CFO), giúp họ đưa ra các quyết định quản trị mang tính chiến lược.

Thông qua việc phân tích Chỉ số sức mạnh thương hiệu (Brand Strength Index - BSI score) và Giá trị nhận thức bền vững (Sustainability Perceptions Value - SPV), Brand Finance giúp doanh nghiệp nhận diện động lực thúc đẩy giá trị thương hiệu và những rủi ro ảnh hưởng đến cách công chúng nhìn nhận doanh nghiệp. Đây là nền tảng dữ liệu quan trọng giúp doanh nghiệp xây dựng và tối ưu chiến lược đầu tư thương hiệu một cách có cơ sở và bền vững.

Đưa thương hiệu Việt vươn ra toàn cầu

Trải qua một thập kỷ gắn bó cùng các doanh nghiệp Việt hàng đầu, Brand Finance không chỉ đo lường giá trị thương hiệu mà còn thắp lửa cho hành trình vươn ra thế giới thông qua những nghiên cứu toàn cầu như Global Soft Power Index - phản chiếu vị thế và sức ảnh hưởng quốc gia trên trường quốc tế.

Theo báo cáo của Brand Finance về chỉ số sức mạnh mềm toàn cầu năm 2025 (Brand Finance Global Soft Power Index 2025), Việt Nam xếp hạng 52/193 quốc gia với điểm số 39,9/100, cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế. Việt Nam giữ vị trí 42 về mức độ quen thuộc, tăng lên hạng 67 về uy tín, khẳng định hình ảnh một đất nước năng động, đáng tin cậy và tràn đầy tiềm năng.

Ba trụ cột - sức mạnh kinh tế, bản sắc văn hóa và năng lực đổi mới sáng tạo - đang thúc đẩy Việt Nam trở thành một trong những điểm sáng mới của khu vực, với doanh nghiệp Việt đóng vai trò trung tâm của làn sóng vươn mình. Ông Alex Haigh, nhận xét: "Sự kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa sôi động, sức hút kinh doanh và tinh thần đổi mới không ngừng giúp Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ sức mạnh của mình trên trường quốc tế. Việc đất nước có thể chinh phục sự quan tâm toàn cầu mà vẫn giữ vững bản sắc dân tộc là minh chứng cho khả năng thích ứng và khát vọng vươn lên của người Việt".

Thế nên, trong kỷ nguyên hội nhập, định giá thương hiệu đã trở thành nền tảng tài chính của tiếp thị hiện đại, nơi dữ liệu, chiến lược và niềm tin hòa quyện, tiếp sức cho hành trình nâng tầm của doanh nghiệp Việt.

Với vai trò tiên phong, Brand Finance tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong nỗ lực khẳng định vị thế quốc gia, hướng tới một thập kỷ mới của doanh nghiệp Việt trên bản đồ toàn cầu.

"Bước vào kỷ nguyên tăng trưởng mới, các thương hiệu Việt Nam đang đứng trước cơ hội tạo lợi thế cạnh tranh bằng cách biến sức mạnh thương hiệu thành giá trị doanh nghiệp bền vững. Những doanh nghiệp thành công coi thương hiệu không chỉ là kết quả của hoạt động marketing, mà là tài sản chiến lược được đo lường kỹ lưỡng, đầu tư nghiêm túc và nuôi dưỡng bằng tầm nhìn dài hạn. Việt Nam đã chứng minh khả năng bứt phá mạnh mẽ; cơ hội lúc này chính là biến đà phát triển ấy thành vị thế dẫn đầu toàn cầu", theo ông Alex Haigh, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Brand Finance.

Về Brand Finance

Brand Finance là công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới. Kết nối giữa tiếp thị và tài chính, Brand Finance đánh giá sức mạnh của các thương hiệu và lượng hóa thành giá trị tài chính để giúp các tổ chức đưa ra quyết định chiến lược.