Mùng 1 tết: Trong 1 giờ, CSGT Cà Mau kiểm tra nồng độ cồn 300 trường hợp

Mùng 1 tết (ngày 17.2), thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT về cao điểm kiểm soát nồng độ cồn nhằm kéo giảm sâu tai nạn giao thông so với năm 2025, lực lượng CSGT trên toàn quốc đồng loạt ra quân. Tại Cà Mau, chiến dịch được kích hoạt đúng 10 giờ sáng, thời điểm người dân bắt đầu di chuyển du xuân, thăm hỏi đầu năm.

Lực lượng CSGT tỉnh Cà Mau huy động 18 tổ công tác ra quân kiểm soát nồng độ cồn ẢNH: PHÒNG CSGT CUNG CẤP

Chỉ trong 1 giờ đầu tiên triển khai, Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau đã huy động 18 tổ công tác với 92 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ trên các tuyến đường. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm soát 297 phương tiện lưu thông.

Kết quả bước đầu ghi nhận 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tất cả đều là người điều khiển xe mô tô.

Con số 297 phương tiện được kiểm tra trong 1 giờ đầu tiên của năm mới cho thấy cường độ triển khai cao ngay từ thời khắc mở màn chiến dịch. Việc phát hiện 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong khung giờ buổi sáng mùng 1 tết cũng phản ánh thực tế thói quen sử dụng rượu bia dịp lễ, tết vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với an toàn giao thông.

Đợt ra quân đồng loạt sáng mùng 1 tết được xem là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm duy trì kiểm soát nồng độ cồn xuyên suốt kỳ nghỉ, hướng tới mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông so với năm 2025.