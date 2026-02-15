CSGT ra quân cao điểm tết: Lỗi giao thông dễ bị phạt nhất đầu năm mới

Mới đây, Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các lỗi dừng xe, đỗ xe sai quy định trên nhiều tuyến đường trung tâm, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ 2026.



Tại lễ ra quân, Ban chỉ huy Đội CSGT Bến Thành quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ việc duy trì quân số trực ban, trực chiến 24/24, chủ động nắm địa bàn, kịp thời điều tiết, phân luồng giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài do xe dừng, đỗ sai quy định, nhất là tại các giao lộ trọng điểm, khu vực tổ chức lễ hội, hội xuân.

CSGT Bến Thành sẽ tăng cường xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn, ùn tắc ở khu vực trung tâm ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo CSGT, trong dịp giáp tết, mật độ phương tiện tăng cao, nhiều tài xế có thói quen dừng xe, đỗ xe tùy tiện trước trung tâm thương mại, chợ, khu vui chơi, khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ.

Do đó, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý mạnh các lỗi: dừng, đỗ không đúng nơi quy định; vi phạm tốc độ; đi sai làn đường; không giữ khoảng cách an toàn…

Đặc biệt, trong đêm giao thừa, khi trên địa bàn phụ trách diễn ra các điểm bắn pháo hoa, Đội CSGT Bến Thành đã xây dựng phương án phân luồng từ xa, bố trí lực lượng chốt chặn tại nhiều tuyến đường, hướng dẫn phương tiện đi theo lộ trình thay thế, hạn chế tối đa tình trạng dừng xe, đỗ xe tràn lan gây ùn tắc.

CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông dịp tết cần tuyệt đối chấp hành quy định pháp luật, không dừng xe, đỗ xe tùy tiện, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, nhất là tại các khu vực đông người, để việc đi lại được an toàn, thuận lợi, góp phần đón tết trọn vẹn, không kẹt xe, không tai nạn.