Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

CSGT ra quân cao điểm tết: Lỗi giao thông dễ bị phạt nhất đầu năm mới

Vũ Phượng
Vũ Phượng
15/02/2026 15:40 GMT+7

CSGT TP.HCM đang ra quân cao điểm Tết Bính Ngọ để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, một lỗi khá phổ biến, dễ bị phạt nhất ngày đầu năm sẽ được xử lý nghiêm, đó là lỗi gì?

Mới đây, Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các lỗi dừng xe, đỗ xe sai quy định trên nhiều tuyến đường trung tâm, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Tại lễ ra quân, Ban chỉ huy Đội CSGT Bến Thành quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ việc duy trì quân số trực ban, trực chiến 24/24, chủ động nắm địa bàn, kịp thời điều tiết, phân luồng giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài do xe dừng, đỗ sai quy định, nhất là tại các giao lộ trọng điểm, khu vực tổ chức lễ hội, hội xuân.

CSGT ra quân cao điểm tết: Lỗi giao thông dễ bị phạt nhất đầu năm - Ảnh 1.

CSGT Bến Thành sẽ tăng cường xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn, ùn tắc ở khu vực trung tâm

ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo CSGT, trong dịp giáp tết, mật độ phương tiện tăng cao, nhiều tài xế có thói quen dừng xe, đỗ xe tùy tiện trước trung tâm thương mại, chợ, khu vui chơi, khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ.

Do đó, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý mạnh các lỗi: dừng, đỗ không đúng nơi quy định; vi phạm tốc độ; đi sai làn đường; không giữ khoảng cách an toàn…

Đặc biệt, trong đêm giao thừa, khi trên địa bàn phụ trách diễn ra các điểm bắn pháo hoa, Đội CSGT Bến Thành đã xây dựng phương án phân luồng từ xa, bố trí lực lượng chốt chặn tại nhiều tuyến đường, hướng dẫn phương tiện đi theo lộ trình thay thế, hạn chế tối đa tình trạng dừng xe, đỗ xe tràn lan gây ùn tắc.

CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông dịp tết cần tuyệt đối chấp hành quy định pháp luật, không dừng xe, đỗ xe tùy tiện, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, nhất là tại các khu vực đông người, để việc đi lại được an toàn, thuận lợi, góp phần đón tết trọn vẹn, không kẹt xe, không tai nạn.

Tin liên quan

CSGT TP.HCM phạt tài xế xe bồn xả chất thải xuống đường

CSGT TP.HCM phạt tài xế xe bồn xả chất thải xuống đường

CSGT TP.HCM vừa mời làm việc, lập biên bản phạt tài xế xe bồn xả chất thải xuống đường gây xôn xao mạng xã hội 3 triệu đồng.

Tu viện ở TP.HCM nấu 2.500 đòn bánh tét tặng bà con hàng xóm ăn tết

Cao tốc TP.HCM - Vân Phong đông đột biến, CSGT phạt loạt xe quá tốc độ

Khám phá thêm chủ đề

CSGT Đội CSGT Bến Thành Cao điểm tết CSGT TP.HCM tết bính ngọ Đỗ xe dừng đỗ xe TP.HCM lỗi vi phạm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận