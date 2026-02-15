Tu viện ở TP.HCM nấu 2.500 đòn bánh tét tặng bà con hàng xóm ăn tết

Những ngày giáp tết hối hả, hơn 2.500 đòn bánh tét đã được sư thầy và phật tử ở tu viện Khánh An gửi gắm đến bà con hàng xóm, như một lời chúc tết giản dị nhưng ấm áp.

Không quà hộp cầu kỳ, chỉ là những đòn bánh nóng hổi, được gói bằng lá chuối, buộc lạt tre, mang theo hương nếp và tình người của cả trăm con người cùng góp sức.

Sư thầy, phật tử của tu viện Khánh An cùng nhau rọc lá chuối để gói bánh tét ẢNH: DIỆU MI

Hơn 120 người thức 2 ngày cùng nấu bánh

Sáng 25 tháng chạp, trong sân tu viện Khánh An, bánh được xếp thành từng chồng ngay ngắn. Những chiếc xe ba gác lăn bánh chậm rãi, len lỏi qua từng con đường nhỏ. Có cụ già sống một mình, chống gậy ra nhận bánh, miệng cười móm mém. Có gia đình công nhân ở trọ, căn phòng chỉ vài mét vuông, nhưng khi nhận đòn bánh, ai cũng rạng rỡ.

Ít ai biết rằng, để có được 2.500 đòn bánh tét ấy, hơn 120 người đã cùng nhau thức suốt 2 ngày 2 đêm bên bếp lửa Khánh An.

Quây quần ở tu viện gói bánh tét những ngày giáp tết để sẻ chia tết cùng bà con hàng xóm ẢNH: DIỆU MI

Sau 2 ngày nấu, hơn 2.500 đòn bánh tét mới hoàn thành ẢNH: DIỆU MI

Trước đó, từ ngày 20 tháng chạp, tết đã len lỏi vào từng góc nhỏ trong khuôn viên tu viện, người rọc lá chuối, người vo nếp, đãi đậu, cắt thịt, buộc lạt.

Ở đó có đủ mọi lứa tuổi, từ cụ già tóc bạc, người trung niên, sinh viên, công nhân và cả những em nhỏ theo bà, theo mẹ về chùa. Bếp lửa đỏ rực suốt ngày đêm. Đêm 24 tháng chạp, khi mọi người đang ngồi canh lửa, cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống. Gió mạnh làm bạt che bị xô lệch, nước mưa tạt vào bếp.

Không ai bảo ai, từ quý thầy đến phật tử đều vội vã chạy ra giữ bạt, che bếp, chuyển củi, châm thêm lửa. Nước mưa lạnh buốt ướt đẫm vai áo, tay chân lấm lem bùn đất, nhưng trên gương mặt mọi người vẫn là nụ cười. Có người nói vui: "Mưa là lộc, ướt chút thân mình để giữ cho bánh chín đều, có gì mà ngại".

Nhiều người trẻ cùng tham gia gói bánh tét ẢNH: DIỆU MI

Dưới tấm bạt chòng chành trong gió, ranh giới giữa người xuất gia và tại gia gần như không còn. Chỉ còn những con người đang cùng nhau giữ một ngọn lửa - không chỉ là lửa bếp, mà là lửa của sự sẻ chia.

Ấm áp tình làng nghĩa xóm

Thượng tọa Thích Trí Chơn, viện chủ tu viện Khánh An, cho rằng tết không chỉ là sum vầy trong gia đình, mà còn là dịp để nối lại tình làng nghĩa xóm, điều đang dần phai nhạt trong đời sống đô thị.

Nhắc lại ký ức xưa, sư thầy cho rằng tết của ông bà không nặng về vật chất mà thiên về ân tình. Quà tết không phải là những hộp quà đắt tiền, mà là bánh chưng tự gói, khóm hoa trong vườn, hũ dưa kiệu... Nhà này mang sang biếu nhà kia, rồi nhận lại mứt gừng, mứt bí không phải để so đo giá trị, mà để giữ cho xóm giềng còn cảm giác "có qua có lại".

Việc nấu bánh tét gửi bà con hàng xóm ở Khánh An đã thành thông lệ ẢNH: DIỆU MI

"Ngày xưa, một món quà là để ăn, để chia sẻ. Nhận là đem ra cúng Phật, cúng ông bà rồi cùng nhau thưởng thức. Bây giờ, nhiều món quà chỉ chạy vòng từ nhà này sang nhà khác, trở thành hình thức xã giao nhiều hơn là ân tình", sư thầy chia sẻ.

Theo thượng tọa Trí Chơn, nhịp sống quá vội khiến những mối quan hệ gần gũi nhất là hàng xóm, láng giềng lại dễ bị lãng quên.

"Hàng rào bảo vệ nhà mình không phải là bê tông hay sắt thép, mà chính là bà con xung quanh. Hàng rào bằng nghĩa tình mới là hàng rào bền nhất", sư thầy nhắn nhủ.

Sư thầy gửi những đòn bánh tét đến bà con hàng xóm ở quanh tu viện để cùng ăn tết ẢNH: DIỆU MI

Từ suy nghĩ ấy, tu viện duy trì việc nấu bánh tét mỗi dịp tết như một cách khơi lại cảm giác thân quen trong cộng đồng. Không phân biệt phật tử hay không, cứ nhà nào gần chùa đều được chia phần.

Theo thượng tọa, việc tự tay gói bánh, trao tận tay từng gia đình không chỉ là chia sẻ vật chất, mà là cách để người ta còn biết tên nhau, còn chào hỏi, còn ngồi lại uống với nhau chén trà.