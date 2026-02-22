Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vi phạm nồng độ cồn dịp tết Nguyên đán 2026 tăng hơn 50% so với tết 2025

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
22/02/2026 16:11 GMT+7

Trong 9 ngày nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn quốc có 26.337 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 34,4% tổng số vi phạm về trật tự, an toàn giao thông), tăng 9.188 trường hợp (tăng 53,5%) so với cùng thời gian tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Chiều 22.2, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, cho biết, trong 9 ngày nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 14 - 22.2), lực lượng CSGT các địa phương đã phát hiện, xử lý 76.374 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn 2.473 trường hợp, 16.095 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Vi phạm nồng độ cồn dịp tết Nguyên đán 2026 tăng hơn 50% so với tết 2025- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT Công an TP.Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn trong dịp nghỉ tết Nguyên đán 2026

ẢNH: HỮU HƯNG

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 26.337 trường hợp tài xế vi phạm về nồng độ cồn (chiếm 34,4% tổng số vi phạm); so với cùng thời gian tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tăng 9.188 trường hợp (tăng 53,5%).

Về xử lý phương tiện vi phạm tốc độ, toàn quốc có 15.728 trường hợp (chiếm 20,5%) bị xử lý, so với cùng thời gian tết Nguyên đán 2025 tăng 2.432 trường hợp (tăng 18,3%)…

Ở lĩnh vực đường thủy, có 58 trường hợp vi phạm bị xử lý; lĩnh vực đường sắt có 23 trường hợp vi phạm.

Cũng theo Cục CSGT, trong 9 ngày nghỉ tết, toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm chết 230 người, bị thương 274 người. So với 9 ngày nghỉ tết Ất Tỵ năm 2025, giảm 154 vụ (giảm 28,79%), giảm 73 người chết (giảm 23,2%), giảm 118 người bị thương (giảm 30,10%).

Trong đó, ở lĩnh vực đường bộ xảy ra 378 vụ, làm chết 224 người, bị thương 274 người. Ở lĩnh vực đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.

Đặc biệt, ở lĩnh vực đường thủy xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người, mất tích 5 người. Trong đó, xảy ra một vụ làm chết 4 người trên sông Gianh, đoạn chảy qua khu vực xã Tuyên Bình và xã Tuyên Hóa (Quảng Trị); một vụ va chạm trên hồ Thác Bà (Lào Cai), làm 1 người chết, 5 người mất tích.

Cục CSGT cho biết, trong dịp nghỉ tết Nguyên đán 2026 không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài dù lưu lượng phương tiện tăng cao đều vào 2 ngày đầu, 2 ngày cuối dịp nghỉ tết và các ngày mùng 2, sáng mùng 3 tết.

Tết Nguyên đán nồng độ cồn vi phạm giao thông tết Bính Ngọ 2026
