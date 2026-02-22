Du lịch TP.HCM thu 12.150 tỉ đồng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 14.2 đến 22.2), ngành du lịch TP.HCM ghi nhận tổng thu ước đạt 12.150 tỉ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách tham quan các khu, điểm du lịch ước đạt 4,32 triệu lượt, tăng 35%; khách quốc tế đến thành phố đạt khoảng 170.000 lượt, tăng 51,7%.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, công suất phòng lưu trú trên địa bàn trong dịp tết ước đạt khoảng 75%, tăng 10% so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa, lễ hội và sản phẩm du lịch đặc trưng được tổ chức đồng bộ, góp phần tạo không khí sôi động, giữ chân du khách trong suốt kỳ nghỉ kéo dài.

Dịp tết năm nay ghi nhận xu hướng du lịch đô thị rõ nét. Du khách nội địa đến TP.HCM chủ yếu là nhóm thăm thân kết hợp du lịch, gia đình nhiều thế hệ và nhóm bạn bè, với hành trình ngắn ngày, tập trung vào tham quan, vui chơi, trải nghiệm trong nội đô.

Các không gian trung tâm như Đường hoa Nguyễn Huệ, Hội Hoa Xuân Tao Đàn, chợ hoa tết "Trên bến dưới thuyền" khu vực Bình Đông và Lễ hội Đường Sách tết tiếp tục là điểm nhấn thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm không khí xuân.

Du khách vui hội xuân rộn ràng ở Cần Giờ ẢNH: BTC

Phố đi bộ Nguyễn Huệ - Bến Bạch Đằng ghi nhận lượng khách lớn tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố, du lịch đường sông. Trong khi đó, các điểm tham quan văn hóa lịch sử như Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh duy trì lượng khách ổn định.

Các khu vui chơi giải trí như Công viên Văn hóa Đầm Sen, Suối Tiên và Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng ghi nhận lượng khách tăng trong các ngày cao điểm.





Giữ đại cảnh ngựa thêm 1 tháng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo đánh giá của ngành du lịch, các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 diễn ra an toàn, trật tự; môi trường du lịch được đảm bảo, chất lượng dịch vụ được nâng cao, tạo nền tảng tích cực cho tăng trưởng du lịch TP.HCM trong năm 2026.