Tour trực thăng ngắm TP.HCM bán lại từ 11.3

Theo thông tin từ VinaGroup Travel, doanh nghiệp này đã ký kết hợp tác với Công ty trực thăng Miền Nam (VNHS) để triển khai các chuyến bay du lịch ngắm cảnh bằng trực thăng, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn hàng không theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam.

Các chuyến bay xuất phát từ sân bay Vũng Tàu, 38 đường 30.4, P.Tam Thắng, TP.HCM (Vũng Tàu cũ), với 4 hành trình được thiết kế theo thời lượng và cung đường khác nhau, thời gian bay từ 15 đến 60 phút.

Dịch vụ bay trực thăng ngắm TP.HCM từ trên cao sẽ chính thức được khai thác trở lại từ ngày 11.3.2026

Cụ thể gồm:

Vung Tau Skyview Tour (15 phút): ngắm toàn cảnh phố biển Vũng Tàu. Green Horizon Tour (30 phút): kết nối Vũng Tàu - Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Green Coastline Tour (40 phút): dọc cung đường biển Long Hải - Hồ Tràm. Skyline Discovery Tour (60 phút): từ biển Vũng Tàu đến trung tâm TP.HCM, kết hợp không gian xanh Cần Giờ.

Theo đơn vị khai thác, mỗi hành trình được xây dựng như một "lát cắt" về không gian, thiên nhiên và đô thị, mang đến góc nhìn trực tiếp từ trên cao thay vì chỉ qua hình ảnh flycam.

Mức giá thấp nhất từ 2,9 triệu đồng/khách áp dụng cho tour 15 phút, các tour dài hơn có giá tương ứng theo thời gian bay và vị trí ghế. Giá đã bao gồm thuê trực thăng, nhiên liệu, phí cất hạ cánh, dẫn đường, phí dịch vụ hành khách, bảo hiểm trách nhiệm hàng không và VAT. VinaGroup Travel cho biết mức giá này nhằm đưa trải nghiệm bay trực thăng đến gần hơn với du khách, không chỉ giới hạn trong phân khúc siêu cao cấp.

Dịch vụ được khai thác bằng các dòng trực thăng dân dụng hiện đại như EC-155B1, AW189, EC-225 hoặc Super Puma L2, với hai gói là gói trải nghiệm 12 ghế và gói VIP 8 ghế, áp dụng điều kiện tối thiểu số chỗ theo quy định khai thác. Các chuyến bay dự kiến được tổ chức vào 9 giờ và 15 giờ, các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, tùy điều kiện thời tiết và số lượng khách tối thiểu.

Bảng giá chi tiết các tour bay trực thăng ngắm cảnh TP.HCM, gồm gói trải nghiệm 12 ghế và VIP 8 ghế, áp dụng cho 4 hành trình với thời gian bay từ 15 đến 60 phút, giá tính theo từng vị trí ghế

Bên cạnh dịch vụ bay, VinaGroup Travel còn phát triển các sản phẩm kết hợp như tour trong ngày, combo xe trực thăng và tour Vũng Tàu 2 ngày có trải nghiệm bay, hướng đến nhóm khách nội địa có nhu cầu trải nghiệm mới và du khách quốc tế lưu trú dài ngày tại TP.HCM.

Việc đưa tour trực thăng trở lại được kỳ vọng bổ sung thêm sản phẩm du lịch trải nghiệm cao cấp cho TP.HCM trong bối cảnh thành phố đang đa dạng hóa các loại hình du lịch đô thị và du lịch xanh.