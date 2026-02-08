Dàn khinh khí cầu, dù lượn rực rỡ bầu trời Cần Giờ

Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực tổ chức lễ hội đã đông nghịt người. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách từ trung tâm TP.HCM tranh thủ về Cần Giờ từ sớm để kịp chứng kiến khoảnh khắc những quả khinh khí cầu khổng lồ được bơm căng, từ từ rời mặt đất. Trên nền trời xanh của xã đảo Cần Giờ, 22 quả khinh khí cầu với nhiều màu sắc nổi bật tạo nên bức tranh xuân sống động, hiếm thấy trong các lễ hội tết truyền thống.

Không chỉ có khinh khí cầu, các màn trình diễn dù lượn cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Những cánh dù sải rộng, lướt nhẹ theo hướng gió biển, mang theo người chơi bay vòng trên không trung trước khi hạ cánh an toàn. Mỗi lần dù lượn xuất hiện, đám đông phía dưới lại đồng loạt ngước nhìn, nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi bằng điện thoại, máy ảnh.

Du khách diện áo dài truyền thống, hào hứng ghi lại khoảnh khắc đẹp bên dàn khinh khí cầu tại Lễ hội Xuân Cần Giờ năm nay

Theo ghi nhận, nhiều người dân trên xã đảo Cần Giờ cho biết đây là lần đầu họ được tận mắt chứng kiến khinh khí cầu và dù lượn cùng xuất hiện trong một không gian lễ hội. "Trước giờ chỉ thấy trên phim ảnh hoặc ở những điểm du lịch xa, nay ngay tại Cần Giờ cũng có. Cảm giác rất mới mẻ và thích thú", anh Quang Minh, người dân địa phương, chia sẻ khi đưa gia đình đi du xuân.

Không gian ven biển rộng rãi, gió ổn định và tầm nhìn thoáng đãng được xem là điều kiện thuận lợi để các hoạt động trình diễn trên không diễn ra an toàn, đẹp mắt.

Du khách và các gia đình thích thú dạo bước, chụp ảnh check-in dưới những quả khinh khí cầu khổng lồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Một số du khách cho rằng, điểm hấp dẫn nhất của trải nghiệm này không chỉ nằm ở quy mô hay màu sắc, mà ở cảm giác được ngước nhìn bầu trời: "Bình thường đi hội là nhìn sân khấu hay nhìn gian hàng. Ở đây, với không khí biển mát mẻ, nắng chan hoà thế này, chỉ cần đứng yên là đã có thứ để ngắm trên đầu và tận hưởng tiết trời dễ chịu, cảm giác rất thú vị", anh Tuấn Anh, du khách trẻ đến từ trung tâm thành phố nhận xét.

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, ban tổ chức bố trí khu vực quan sát riêng cho du khách, kết hợp nhiều tiểu cảnh trang trí tết, giúp người xem vừa thưởng lãm màn trình diễn trên bầu trời, vừa tận hưởng không khí lễ hội dưới mặt đất.

Nữ du khách thích thú tạo dáng, check-in bên dàn khinh khí cầu rực rỡ sắc màu

Chị Minh Trang (32 tuổi, du khách từ TP.HCM) cũng cho biết việc xem dù lượn trong không gian biển rừng mang lại cảm giác rất khác. "Nhìn người bay trên cao mà bên dưới là biển, là rừng, cảm giác rất thoáng, rất tự do. Đây là trải nghiệm mà trước giờ tôi chưa từng có khi đi chơi tết", chị nói.

Dù lượn bay lơ lửng trên bầu trời Cần Giờ trong ánh chiều dịu nhẹ, tạo nên khoảnh khắc trình diễn trên không đầy ấn tượng giữa không gian biển rừng

Theo đại diện ban tổ chức, việc đưa khinh khí cầu và dù lượn vào chương trình nhằm tạo ra sản phẩm du lịch mới, mang tính biểu tượng, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Cần Giờ như một điểm đến gần gũi nhưng giàu trải nghiệm.

Người dân và du khách có thể ngắm nhìn dàn khinh khí cầu và tham gia dù lượn trong suốt 3 tuần khi đến Cần Giờ du xuân; thời gian cụ thể từ nay đến 28.2.2026 tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Đây là chuỗi hoạt động "lễ hội trong lễ hội" đầy sôi động, đậm văn hoá truyền thống dân tộc.