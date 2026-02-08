'Lão mai' 150 tuổi ở Cần Giờ đẹp cỡ nào mà du khách háo hức chụp ảnh?

"Cụ mai" 150 tuổi thu hút du khách

Từ ngày 7.2, ngay khi Lễ hội xuân chính thức khai mạc, khu vực trưng bày gốc mai cổ thụ luôn đông kín người. Theo ban tổ chức, đây là mẫu mai vàng cổ lớn nhất khu vực miền Tây tính đến thời điểm hiện tại, được đưa về Cần Giờ bằng quy trình vận chuyển đặc biệt để bảo đảm an toàn cho cây.

Gốc mai Phú Quý có dáng thế đồ sộ, thân cây xù xì phủ màu thời gian, các nhánh vươn tỏa đều bốn phía tạo thành tán rộng. Thế dáng toát lên vẻ uy nghi, trầm mặc của một "lão mai" trăm tuổi giữa không gian lễ hội hiện đại.

Gốc mai Phú Quý cổ thụ được trang trí bao lì xì, câu chúc tết, thu hút đông đảo du khách dừng chân chiêm ngưỡng ẢNH: LÊ NAM



Dù đang ở giai đoạn cận nở, hàng ngàn nụ mai căng tròn, lộc non điểm xuyết báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Bao quanh gốc mai là thảm hoa cúc vàng, cúc đỏ được bố trí thành vòng tròn, vừa tôn dáng cây vừa tạo cảm giác sung túc, phú quý. Trên các cành mai, những dải lụa đỏ, bao lì xì và vật trang trí tết được treo đan xen, làm nổi bật không khí xuân cổ truyền.

Du khách nhiều thế hệ cùng chụp ảnh lưu niệm bên gốc mai Phú Quý cổ thụ hơn 150 năm tuổi - tâm điểm của Lễ hội xuân Cần Giờ

Theo ban tổ chức, việc đưa gốc mai cổ thụ từ An Giang về Cần Giờ không chỉ nhằm tạo điểm nhấn cho lễ hội, mà còn gửi gắm thông điệp về sự giao hòa văn hóa vùng miền, kết nối tinh thần Tết Nam bộ truyền thống với một không gian điểm đến mới. Với nhiều du khách, gốc mai 150 tuổi không chỉ là một tác phẩm cảnh quan mà còn là biểu tượng của ký ức tết xưa, mang đến cảm giác trang nghiêm, ấm áp trong những ngày đầu năm.

600 gốc mai, đào khoe sắc rực rỡ

Bên cạnh "lão mai" trăm tuổi, Lễ hội hoa xuân tại Cần Giờ còn quy tụ 300 gốc đào từ miền Bắc và 300 gốc mai từ miền Nam, tạo nên không gian tết đậm bản sắc dân tộc, thể hiện tinh thần sum vầy, đoàn kết.

Anh Thế Anh, một du khách từng nhiều lần đến Cần Giờ, cho biết năm nay là lần đầu tiên anh được trải nghiệm một lễ hội xuân quy mô lớn tại địa phương. "Tôi đã đến Cần Giờ nhiều lần rồi, nhưng thật sự khá bất ngờ khi năm nay nơi đây có một lễ hội lớn và hoành tráng như vậy. Không khí tết hiện diện rất rõ", anh chia sẻ. Theo anh, không gian lễ hội gây ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên. "Có rất nhiều hoa mai, hoa đào, rồi khinh khí cầu đủ màu sắc. Tất cả đều rất đẹp và khiến tôi cảm nhận rõ Tết đang đến rất gần", anh nói.

Dàn khinh khí cầu rực rỡ sắc màu nổi bật phía sau khu vực trưng bày mai, đào, tạo nên khung cảnh xuân độc đáo tại Cần Giờ

Trong khi đó, anh Nguyễn Sơn (TP.HCM), nhà sáng tạo nội dung số, cho biết anh từng đến biển Cần Giờ cách đây khoảng 34 năm và khá ngỡ ngàng khi quay lại dịp này. "So với trước đây, Cần Giờ thay đổi rất nhiều. Lần này quay lại cảm giác hoàn toàn khác, hiện đại hơn. Tôi nghĩ trong thời gian tới, nơi đây hoàn toàn có thể trở thành một tâm điểm du lịch mới của TP.HCM", anh Sơn nhận xét.

Cùng đưa con gái 6 tuổi đi du xuân, chị Uyên Đoàn (33 tuổi) không giấu được sự hào hứng. "Đây là lần đầu tiên Cần Giờ có một lễ hội xuân hoành tráng như vậy. Có khinh khí cầu, có pháo hoa, hoa đào mai ngập tràn khiến không khí rất rộn ràng. Tôi mong thời gian tới Cần Giờ sẽ có thêm nhiều hoạt động để người dân và trẻ em có thêm không gian vui chơi", chị nói.

Nhóm bạn trẻ thích thú tạo dáng chụp ảnh bên gốc mai Phú Quý cổ thụ hơn 150 năm tuổi, điểm check-in hút khách tại Lễ hội xuân Cần Giờ ẢNH: LÊ NAM

Theo ban tổ chức, gốc mai 150 tuổi cùng 600 gốc mai, đào sẽ được trưng bày xuyên suốt từ nay đến hết ngày 28.2.2026, kéo dài gần 3 tuần tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Lễ hội xuân được kỳ vọng mang đến bức tranh sắc xuân rực rỡ, góp phần giới thiệu hình ảnh Cần Giờ như một siêu điểm đến mới trên bản đồ du lịch TP.HCM.