Hơn 1 vạn người đổ về Cần Giờ xem pháo hoa xuân sớm nhất nước

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân Cần Giờ chủ đề "Tết ở thiên đường xanh" vừa chính thức khai mạc chiều nay (7.2) tại Khu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, chương trình bắn pháo hoa tầm cao là tiết mục được người dân và du khách mong chờ nhiều nhất.

Ban tổ chức thông báo pháo hoa sẽ được khai hỏa lúc 20 giờ nhưng từ 18 giờ, người dân xã Cần Giờ đã bắt đầu ùn ùn kéo nhau tới khu vực tổ chức hội xuân. Mọi người tranh thủ "sà" vào gian hàng ẩm thực để sẵn sàng đón chờ giây phút được mong chờ nhất trong năm mới.

Người dân Cần Giờ được xem pháo hoa mừng năm mới Bính Ngọ sớm nhất nước

Tuy màn pháo hoa chỉ kéo dài 5 phút nhưng tất cả mọi người đều vô cùng hào hứng và ngập tràn cảm xúc.

Cô Bình, nhà ở ngay chợ Hàng Dương, cách Khu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ hơn 1 km cho biết ngay khi tan chợ, cô cùng hội bạn đã đạp xe tới đây để chờ xem pháo hoa. Tết Nguyên đán mọi năm tại Cần Giờ cũng có bắn pháo hoa nhưng năm nay được bắn tới 2 lần và đây là lần sớm nhất nên ai cũng háo hức tới xem. "Với lại cũng lâu lắm rồi Cần Giờ mới có 1 đêm đông vui như thế này. Bình thường 7 giờ tối đường phố đã chẳng có mấy người. Nay quá đông, quá vui" - cô Bình chia sẻ.

Khoảnh khắc ngập tràn cảm xúc của người dân Cần Giờ khi chứng kiến lần bắn pháo hoa đầu tiên tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Trong khi đó, nhiều du khách tới chơi hội hoa xuân rất bất ngờ khi được ban tổ chức thông báo sẽ có bắn pháo hoa. Gia đình anh Nguyễn Thành Chung (ngụ phường Tân Hưng) dự kiến sẽ về sau giờ ăn tối nhưng cũng đã nán lại tới hơn 20 giờ để trải nghiệm lần đầu tiên xem pháo hoa trực tiếp giữa biển Cần Giờ. "Bình thường nhà tôi không bao giờ đi xem pháo hoa đêm giao thừa ở thành phố vì rất đông, con nhỏ chen không được. Nay đưa 2 đứa nhỏ xuống chơi mấy trò dân gian, nghịch cát quá trời, đang tính về thì ban tổ chức báo có pháo hoa nên ở lại luôn. Chưa cần chờ tới giao thừa đã được ngắm pháo hoa trực tiếp rồi. Quá đã. Hy vọng đây là điều tình cờ may mắn sẽ mang đến một năm mới rực rỡ" - anh Thành Chung chia sẻ.

Rất đông du khách từ trung tâm TP.HCM và Vũng Tàu cũng đã về với Cần Giờ trong ngày khai mạc lễ hội xuân và chọn cho mình vị trí đẹp nhất để ngắm pháo hoa

Theo thống kê của Ban tổ chức, trong ngày khai mạc, Lễ hội Xuân Cần Giờ thu hút hơn 10.000 khách tới trải nghiệm. Tất cả cũng đều có mặt trong khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời huyện đảo.

Màn pháo hoa ấn tượng cũng là lời chào mở ra chuỗi “lễ hội trong lễ hội” tràn đầy sắc xuân lần đầu tiên được tổ chức tại Cần Giờ

Trong bài phát biểu khai hội xuân buổi chiều cùng ngày, bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó chủ tịch UBND xã Cần Giờ bày tỏ: UBND xã và người dân đều hân hoan chào đón chuỗi hoạt động tết phong phú, sáng tạo, gắn với không gian xanh, hài hòa với thiên. Đặc biệt, đêm nay và đêm giao thừa, bầu trời Cần Giờ sẽ bừng sáng với những màn pháo hoa rực rỡ, mang đến "đại tiệc" đón xuân trọn vẹn bên rừng và biển, mong người dân có một năm mới ấm no.

Lễ hội xuân Cần Giờ với màn pháo hoa mãn nhãn không chỉ là không gian trang trí chào xuân, mà còn là biểu tượng của sự kết nối cộng đồng, của niềm vui đoàn viên và khởi đầu cho một năm mới nhiều kỳ vọng

Với sự hội tụ của sản vật 3 miền cùng hàng loạt hoạt động độc lạ xuyên tết (7 - 28.2), Lễ hội Xuân Cần Giờ mở ra chuỗi "lễ hội trong lễ hội" tràn đầy sắc xuân và năng lượng bùng nổ cho siêu điểm đến quốc tế mới tại Việt Nam.

Tại khu vực Lễ hội hoa xuân, du khách sẽ được chiêm ngưỡng 300 gốc đào từ miền Bắc và 300 gốc mai từ miền Nam, tạo nên không khí tết đậm bản sắc dân tộc và tình đoàn kết. Tâm điểm của cung đường xuân là cây mai Phú Quý cổ 150 tuổi được vận chuyển trực tiếp từ An Giang. Với chiều cao 10m và tán rộng 10m, đây là mẫu mai vàng cổ lớn nhất khu vực miền Tây tính đến thời điểm hiện tại.

Điểm đến không thể bỏ lỡ của du khách là Lễ hội Khinh khí cầu lần đầu tiên xuất hiện trong một Lễ hội xuân chào Tết Nguyên đán. Với 22 quả khinh khí cầu cỡ lớn, nhiều màu sắc, du khách không chỉ sở hữu những bức ảnh chào xuân có 1 không 2 mà còn tận hưởng trải nghiệm ngắm toàn cảnh cung đường hoa tết, biển và thiên đường xanh Cần Giờ từ trên cao.

Ngoài ra, trong dịp khai mạc (ngày 7 - 8.2) và ngày Lễ Tình nhân Valentine (14.2), tất niên (15.2), du khách sẽ được chiêm ngưỡng các màn trình diễn dù lượn trên không đầy phấn khích. Ban tổ chức cũng sắp xếp các thiết bị chuyên dụng để phục vụ du khách, đặc biệt là các bạn trẻ bay trải nghiệm, tạo nên những kỷ niệm khó quên với "thiên đường xanh" Vinhomes Green Paradise.