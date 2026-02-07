Tối nay, bầu trời Cần Giờ sẽ rực sáng những màn pháo hoa chưa từng có

Chiều nay (7.2), Lễ hội Xuân Cần Giờ chủ đề "Tết ở thiên đường xanh" vừa chính thức khai mạc tại Khu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Với sự hội tụ của sản vật 3 miền cùng hàng loạt hoạt động độc lạ xuyên tết (7 - 28.2), Lễ hội Xuân Cần Giờ mở ra chuỗi "lễ hội trong lễ hội" tràn đầy sắc xuân và năng lượng bùng nổ cho siêu điểm đến quốc tế mới tại Việt Nam.

Lễ hội Xuân Cần Giờ chủ đề "Tết ở thiên đường xanh" đã chính thức khai mạc, phục vụ người dân và du khách

Món quà tinh thần ý nghĩa dành cho Cần Giờ

Phát biểu khai hội xuân, đánh dấu thời khắc mở đầu cho hội xuân lần đầu tiên tổ chức tại Cần Giờ, bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó chủ tịch UBND xã Cần Giờ bày tỏ vô cùng vui mừng và vinh dự tham dự sự kiện. Lễ hội là hoạt động văn hóa - du lịch có ý nghĩa thiết thực, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho tết cổ truyền dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh Cần Giờ - vùng đất sinh thái - xanh - thân thiện - giàu tiềm năng phát triển du lịch bền vững - đến với du khách gần xa.

"UBND xã và người dân đều hân hoan chào đón chuỗi hoạt động tết phong phú, sáng tạo, gắn với không gian xanh, hài hòa với thiên. Đặc biệt, đêm nay và đêm giao thừa, bầu trời Cần Giờ sẽ bừng sáng với những màn pháo hoa rực rỡ, mang đến "đại tiệc" đón xuân trọn vẹn bên rừng và biển, mong người dân có một năm mới ấm no" - bà Võ Thị Diễm Phượng chia sẻ.

Rất đông người dân và du khách náo nức tới hội xuân lần đầu tiên được tổ chức tại Cần Giờ

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Cần Giờ, thời gian vừa qua, Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ đã tạo ra rất nhiều hoạt động nhằm kích cầu du lịch, tạo việc làm cho người dân, góp phần cải thiện đời sống bà con và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Từ chuỗi những hoạt động hội xuân ngày hôm nay, xã mong muốn doanh nghiệp tiếp tục cùng địa phương xây dựng hình ảnh 1 Cần Giờ thân thiện, nghĩa tình, mến khách để mỗi du khách tới đây sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc kinh doanh khu vực miền Nam của Công ty CP Vinhomes khẳng định: Đường hoa Tết không chỉ là không gian trang trí chào xuân, mà còn là biểu tượng của sự kết nối cộng đồng, của niềm vui đoàn viên và khởi đầu cho một năm mới nhiều kỳ vọng. Vinhomes mong muốn thông qua công trình Đường hoa Tết, gửi đến chính quyền địa phương và người dân Cần Giờ một món quà tinh thần ý nghĩa, đồng thời thể hiện rõ cam kết đồng hành lâu dài, phát triển hài hòa cùng địa phương.

"Lễ hội Xuân Cần Giờ là lời khẳng định Vinhomes Green Paradise Cần Giờ không chỉ là một dự án bất động sản, mà là tầm nhìn dài hạn về một đô thị sinh thái ven biển, nơi phát triển kinh tế song hành cùng bảo tồn thiên nhiên, nơi giá trị sống hôm nay trở thành di sản cho nhiều thế hệ mai sau" - đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Tâm điểm của cung đường xuân là cây mai Phú Quý cổ 150 tuổi được vận chuyển trực tiếp từ An Giang

Những trải nghiệm đặc sắc chưa tình có

Xuyên suốt 3 tuần diễn ra lễ hội, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được bao phủ trong sắc màu rực rỡ đặc trưng dịp tết cổ truyền, với hệ thống cổng chào, đại cảnh và các tiểu cảnh nghệ thuật hình linh vật năm Bính Ngọ.

Không chỉ đắm chìm trong không khí vui tươi, náo nhiệt dịp tết đến xuân về, du khách sẽ được trải nghiệm không gian "lễ hội trong lễ hội" chào xuân đầu tiên tại Việt Nam, gồm lễ hội hoa xuân, lễ hội khinh khí cầu, trình diễn dù lượn, lễ hội ẩm thực 3 miền…; check-in với các góc trang trí đậm chất nghệ thuật và là xu hướng năm 2026; đặc biệt là có cơ hội ngắm từ trên cao toàn bộ khung cảnh biển, rừng, sắc hoa tại "thiên đường xanh" Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Lễ hội Xuân Cần Giờ mở ra chuỗi "lễ hội trong lễ hội" tràn đầy sắc xuân

Tại khu vực Lễ hội hoa xuân, du khách sẽ được chiêm ngưỡng 300 gốc đào từ miền Bắc và 300 gốc mai từ miền Nam, tạo nên không khi tết đậm bản sắc dân tộc và tình đoàn kết. Tâm điểm của cung đường xuân là cây mai Phú Quý cổ 150 tuổi được vận chuyển trực tiếp từ An Giang. Với chiều cao 10m và tán rộng 10m, đây là mẫu mai vàng cổ lớn nhất khu vực miền Tây tính đến thời điểm hiện tại.

Điểm đến không thể bỏ lỡ của du khách là Lễ hội Khinh khí cầu lần đầu tiên xuất hiện trong một Lễ hội xuân chào Tết Nguyên đán. Với 22 quả khinh khí cầu cỡ lớn, nhiều màu sắc, du khách không chỉ sở hữu những bức ảnh chào xuân có 1 không 2 mà còn tận hưởng trải nghiệm ngắm toàn cảnh cung đường hoa tết, biển và thiên đường xanh Cần Giờ từ trên cao.

Đây là lần đầu tiên người Cần Giờ có điểm vui xuân và check-in siêu xịn ngay trên huyện đảo

Ngoài ra, trong dịp khai mạc (ngày 7 - 8.2) và ngày Lễ Tình nhân Valentine (14.2), tất niên (15.2), du khách sẽ được chiêm ngưỡng các màn trình diễn dù lượn trên không đầy phấn khích. Ban tổ chức cũng sắp xếp các thiết bị chuyên dụng để phục vụ du khách, đặc biệt là các bạn trẻ bay trải nghiệm, tạo nên những kỷ niệm khó quên với "thiên đường xanh" Vinhomes Green Paradise.

Không thể thiếu trong phần hội là Lễ hội ẩm thực 3 miền và các gian hàng đặc sản vùng miền/đồ thủ công mỹ nghệ để du khách có thể thỏa thích mua sắm. Đan xen là các hoạt động dân gian, hoạt động cho gia đình sôi động như ông đồ cho chữ, nhảy sạp, múa lân sư rồng, gói bánh tét, các khu vực vui chơi giải trí cho trẻ em…

Lần đầu tiên trong dịp Tết Nguyên đán, du khách được trải nghiệm Lễ hội Khinh khí cầu, chiêm ngưỡng màn trình diễn dù lượn bên biển và rừng, ngay tại thiên đường xanh Cần Giờ ẢNH: LÊ NAM

Mang ý nghĩa "Tết ở thiên đường xanh", Vinhomes Green Paradise cũng gửi tới hàng chục nghìn du khách những món quà may mắn cho năm mới. Trên cây lì xì khổng lồ tại trung tâm sự kiện sẽ có 2026 bao lì xì, bao gồm các phần quà như voucher dịch vụ ẩm thực và cây xanh. Ngoài ra, trong 3 khung giờ cố định mỗi ngày, khách tham quan có cơ hội nhận các phần quà đặc sản đặc trưng của dịp tết như giò, nem chua và rượu vang.

Việc tổ chức Lễ hội Xuân quy mô lớn ngay trong năm đầu tiên Vinhomes Green Paradise Cần Giờ ra mắt không chỉ là hoạt động chào năm mới ý nghĩa, mà còn là minh chứng cho sự tiên phong và năng lực triển khai hạ tầng điểm đến của chủ đầu tư Vinhomes. Với hạ tầng giao thông và hạ tầng điểm đến được đầu tư quy mô bậc nhất khu vực, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ xứng tầm là siêu điểm đến quốc tế gắn với tiêu chí ESG++ và định hướng phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.