Sân bay Nội Bài đông nghẹt chiều mùng 4 tết

Ghi nhận lúc khoảng 15 giờ, khu vực làm thủ tục của Vietnam Airlines tại sảnh A-B chật kín người, hành khách đẩy hành lý xếp hàng kéo dài ra tận cửa vào sảnh sân bay. Nhân viên mặt đất liên tục hướng dẫn, phân luồng để hỗ trợ hành khách làm thủ tục kịp giờ bay. Tại khu vực làm thủ tục của Vietjet Air, Bamboo Airways và Sun PhuQuoc Airways, hành khách cũng nhích từng bước giữa "biển người" chờ check-in, gửi hành lý.

Gia đình anh Thanh Tùng (40 tuổi, quê Ninh Bình) cho biết đến sân bay lúc 15 giờ 30 phút nhưng choáng ngợp vì lượng người quá đông. "Tôi không mua được vé ngày 5 - 6 tết vào TP.HCM vì hết vé rẻ, chỉ còn vé hạng thương gia giá 12 - 13 triệu đồng/vé nên phải kết thúc kỳ nghỉ sớm từ chiều mùng 4. Tưởng đi sớm sẽ đỡ đông, ai ngờ xếp hàng làm thủ tục kéo dài đến tận cửa", anh Tùng chia sẻ.

Tương tự, anh Nguyễn Nam (30 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết dù có mặt tại sân bay trước giờ bay 3 tiếng vẫn lo lắng khả năng trễ chuyến do lượng khách quá đông. "Tôi bay Cần Thơ lúc 18 giờ, ban đầu không biết đứng ở đâu gửi hành lý vì quá đông. Sau khi hỏi nhân viên mới được hướng dẫn xuống sảnh E làm thủ tục, khu vực này dễ thở hơn", anh Nam nói.

Theo ghi nhận, trong giai đoạn cao điểm sau tết, sân bay Nội Bài tổ chức phân luồng làm thủ tục. Sảnh A-B ưu tiên các chuyến bay đi TP.HCM do nhu cầu lớn, trong khi nhiều chuyến bay đi các địa phương như Cần Thơ, Nghệ An, Đà Nẵng… được hỗ trợ làm thủ tục tại sảnh E. Đây cũng là khu vực phục vụ check-in cho các hãng như Vietravel Airlines, Pacific Airlines, Vasco nhằm giảm tải cho khu vực trung tâm nhà ga.

Các chuyến bay nội địa đi Vinh, Cần Thơ, Đà Nẵng... được hỗ trợ thủ tục ở sảnh E để giảm tải trong những ngày cao điểm tết ẢNH: LÊ NAM

Khu vực làm thủ tục cho Vietjet Air, Bamboo Airway đông không kém

Không chỉ Nội Bài, sân bay Tân Sơn Nhất cũng ghi nhận lượng khách ở mức kỷ lục trong hơn 10 năm qua. Riêng ngày mùng 4 tết (20.2), tổng lượng khách thông qua sân bay đạt gần 170.000 lượt với khoảng 1.037 chuyến bay đi và đến, trong đó có 962 chuyến bay chở khách, tăng khoảng 50.000 lượt so với ngày thường và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lượng khách tập trung chủ yếu theo chiều đến TP.HCM, gần 100.000 người, phần lớn là hành khách từ các đường bay nội địa quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ tết. Dù sản lượng khai thác tăng cao, đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết chưa ghi nhận tình trạng ùn ứ kéo dài trong ngày cao điểm này.

Trước đó, mùng 3 tết, sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã khai thác 922 chuyến bay với hơn 151.000 lượt khách, cho thấy nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không dịp cao điểm sau tết năm nay tăng mạnh, đặc biệt trên các trục bay lớn như Hà Nội - TP.HCM và các đường bay kết nối các trung tâm du lịch, kinh tế.