Du lịch Câu chuyện du lịch

Cần Giờ đông nghịt khách mùng 5-6 tết, trò chơi dân gian tấp nập

Lê Nam - Hà Mai
22/02/2026 11:24 GMT+7

Mùng 5 và mùng 6 Tết Bính Ngọ, Cần Giờ ghi nhận lượng khách tăng mạnh khi hàng nghìn người dân và du khách từ TP.HCM và các tỉnh lân cận đổ về vui xuân. Từ sáng sớm, các tuyến đường dẫn vào khu lễ hội đã nhộn nhịp, bãi gửi xe liên tục kín chỗ, nhiều gia đình phải xếp hàng chờ đến lượt tham gia hoạt động.

Không khí sôi động nhất tập trung tại khu trò chơi dân gian. Các hoạt động như kéo co, nhảy sạp, gánh lúa qua cầu thu hút đông đảo người tham gia lẫn cổ vũ. Tiếng trống, tiếng reo hò vang lên liên tục, tạo nên bầu không khí náo nhiệt kéo dài suốt cả ngày.

Nhiều phụ huynh cho biết chọn Cần Giờ vì muốn con trẻ trải nghiệm tết truyền thống thay vì chỉ đi tham quan, chụp ảnh. Trẻ em hào hứng xếp hàng chờ lượt chơi, người lớn cũng nhiệt tình nhập cuộc, khiến khu vực trò chơi lúc nào cũng đông nghịt.

Song song đó, các màn diễu hành trang phục truyền thống diễn ra tấp nập, thu hút lượng lớn du khách đứng hai bên đường theo dõi và ghi hình. Những bộ áo dài rực rỡ sắc màu, trang phục dân tộc cách điệu cùng tiếng nhạc xuân rộn ràng đã góp phần khuấy động không khí ngày đầu năm.

Cần Giờ đông nghịt khách mùng 5-6 tết, trò chơi dân gian tấp nập- Ảnh 1.

Tấp nập khách du xuân trẩy hội ở Cần Giờ ngày mùng 5 Tết Bính Ngọ

ẢNH: BTC

Trên sân khấu trung tâm, các tiết mục biểu diễn đờn ca tài tử, múa lân và nhạc cụ dân tộc liên tục được tổ chức, tạo điểm nhấn văn hóa giữa không gian biển lộng gió. Nhiều du khách tranh thủ kết hợp xem biểu diễn, tham gia trò chơi và chụp ảnh tại khu mai vàng đang nở rộ.

Theo ghi nhận, lượng khách tăng mạnh vào khung giờ từ 9-11 giờ và 15-18 giờ. Ban tổ chức phải tăng cường nhân sự điều phối, đảm bảo an ninh và hướng dẫn du khách tham gia hoạt động an toàn.

Với loạt trò chơi dân gian sôi động và các màn diễu hành rộn ràng, Cần Giờ những ngày mùng 5-6 tết thực sự trở thành điểm hẹn đông vui bậc nhất của người dân TP.HCM dịp đầu năm mới.

Cần Giờ đông nghịt khách mùng 5-6 tết, trò chơi dân gian tấp nập- Ảnh 2.

Không gian đậm chất văn hoá trong ngày tết cổ truyền của dân tộc

Cần Giờ đông nghịt khách mùng 5-6 tết, trò chơi dân gian tấp nập- Ảnh 3.

Trẻ em thích thú với các trò chơi dân gian

Cần Giờ đông nghịt khách mùng 5-6 tết, trò chơi dân gian tấp nập- Ảnh 4.
Cần Giờ đông nghịt khách mùng 5-6 tết, trò chơi dân gian tấp nập- Ảnh 5.

Khách nước ngoài hào hứng vui hội xuân Cần Giờ

Cần Giờ đông nghịt khách mùng 5-6 tết, trò chơi dân gian tấp nập- Ảnh 6.

Xếp hàng tại khu trò chơi của lễ hội xuân

Đây là năm đầu tiên Cần Giờ tổ chức lễ hội Xuân quy mô lớn, kéo dài xuyên Tết Nguyên đán. Song song lễ hội xuân ven biển được xem là lớn nhất khu vực, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ cũng đang được định hướng phát triển thành siêu điểm đến quốc tế. Dự án quy hoạch nhiều công trình biểu tượng như Paradise Lagoon hơn 800 ha, VinWonders Cần Giờ 122 ha với gần 200 trò chơi, Nhà hát Sóng Xanh 7 ha sức chứa 5.000 chỗ ngồi, hệ thống khách sạn gần 7.000 phòng, cảng tàu quốc tế, sân golf tiêu chuẩn quốc tế và nhiều hạng mục dịch vụ, giải trí khác.

Với chuỗi lễ hội xuân quy mô lớn ngay trong năm đầu ra mắt, Cần Giờ đang dần chuyển mình từ điểm đến sinh thái quen thuộc trở thành trung tâm lễ hội, nghỉ dưỡng và trải nghiệm mới của TP.HCM, thu hút dòng khách nội đô dịp tết và mở ra kỳ vọng đón hàng chục triệu lượt khách mỗi năm trong tương lai.

Một số hình ảnh du khách vui chơi cả ngày ở lễ hội Xuân tại Cần Giờ:

Cần Giờ đông nghịt khách mùng 5-6 tết, trò chơi dân gian tấp nập- Ảnh 7.

Cha mẹ và con cái vui chơi cả ngày ở Cần Giờ những ngày nghỉ Tết Nguyên đán

Cần Giờ đông nghịt khách mùng 5-6 tết, trò chơi dân gian tấp nập- Ảnh 8.

Du khách nhí hào hứng thử sức với trò đi cầu tre dân gian, cùng nhau giữ thăng bằng giữa không khí lễ hội rộn ràng


Cần Giờ đông nghịt khách mùng 5-6 tết, trò chơi dân gian tấp nập- Ảnh 9.
Cần Giờ đông nghịt khách mùng 5-6 tết, trò chơi dân gian tấp nập- Ảnh 10.
Cần Giờ đông nghịt khách mùng 5-6 tết, trò chơi dân gian tấp nập- Ảnh 11.
Cần Giờ đông nghịt khách mùng 5-6 tết, trò chơi dân gian tấp nập- Ảnh 12.

Du khách thích thú chụp ảnh cùng dàn nghệ sĩ hoạt náo và mô hình chú hề khổng lồ, tạo nên không khí lễ hội sôi động ngày tết

ẢNH: BTC

Cần Giờ đông nghịt khách mùng 5-6 tết, trò chơi dân gian tấp nập- Ảnh 13.
Cần Giờ đông nghịt khách mùng 5-6 tết, trò chơi dân gian tấp nập- Ảnh 14.

Khu vực xin chữ ông đồ luôn kín khách; trong khí đó, sân khấu luôn sôi động với các giai điệu tết

Cần Giờ đông nghịt khách mùng 5-6 tết, trò chơi dân gian tấp nập- Ảnh 15.
Cần Giờ đông nghịt khách mùng 5-6 tết, trò chơi dân gian tấp nập- Ảnh 16.

Cần Giờ đang dần chuyển mình từ điểm đến sinh thái quen thuộc trở thành trung tâm lễ hội, nghỉ dưỡng và trải nghiệm mới của TP.HCM

Cần Giờ đông nghịt khách mùng 5-6 tết, trò chơi dân gian tấp nập- Ảnh 17.
Cần Giờ đông nghịt khách mùng 5-6 tết, trò chơi dân gian tấp nập- Ảnh 18.
Cần Giờ đông nghịt khách mùng 5-6 tết, trò chơi dân gian tấp nập- Ảnh 19.
Cần Giờ đông nghịt khách mùng 5-6 tết, trò chơi dân gian tấp nập- Ảnh 20.

Năm đầu tiên Cần Giờ tổ chức lễ hội xuân hoành tráng; du khách thích thú xin lộc ở cụ mai 150 tuổi

ẢNH: BTC


'Cụ mai' 150 tuổi bung nở ở Cần Giờ, du khách nô nức xin lộc đầu năm

'Cụ mai' 150 tuổi bung nở ở Cần Giờ, du khách nô nức xin lộc đầu năm

Ngày mùng 3 tết, không khí tại khu lễ hội xuân ở Cần Giờ trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi "cụ mai" cổ thụ 150 năm tuổi bung nở rực rỡ giữa cao điểm du xuân. Hàng nghìn người dân và du khách tấp nập ghé chơi, chụp ảnh và xin lộc đầu năm dưới tán mai trăm tuổi.

