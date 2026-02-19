'Cụ mai' 150 tuổi bung nở ở Cần Giờ, du khách nô nức xin lộc đầu năm

Ngay từ sáng sớm, khu vực trưng bày cụ mai đã đông kín người. Nhiều gia đình xúng xính áo dài, tay dắt con nhỏ, xếp hàng chụp một tấm ảnh kỷ niệm dưới tán mai cổ thụ. Những cánh hoa vàng óng, dày và đều, phủ kín các nhánh già sần sùi theo thời gian, tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa rực rỡ giữa nền trời biển xanh thoáng đãng.

Theo ban tổ chức, "cụ mai" 150 năm tuổi được xem là một trong những cây mai cổ hiếm có, mang ý nghĩa biểu tượng cho sự trường tồn, thịnh vượng và tài lộc đầu năm. Việc cây bung nở đồng loạt đúng dịp cao điểm lễ hội càng khiến nhiều người tin rằng đây là "lộc trời" dành cho vùng đất Cần Giờ trong năm mới.

Cây mai có tán cây tỏa rộng, các cành lớn vươn ra nhiều hướng, đan xen thành một vòm tròn tự nhiên. Trên nền cành, hàng nghìn nụ và hoa vàng bung nở rực rỡ, xen lẫn lộc non xanh mướt. Những dải bao lì xì đỏ và câu chúc đầu năm được treo khéo léo trên cành, nổi bật giữa sắc vàng, khiến tổng thể cây mai vừa cổ kính vừa mang không khí lễ hội rộn ràng.

Các gia đình diện áo dài truyền thống chụp ảnh lưu niệm trước gốc mai cổ thụ 150 năm tuổi, tâm điểm thu hút du khách tại lễ hội xuân Cần Giờ

Không chỉ check-in, nhiều du khách còn chạm tay vào thân cây, khẽ cúi đầu cầu mong bình an, may mắn. "Cảm giác đứng dưới gốc mai hơn trăm năm tuổi rất đặc biệt. Mình chỉ mong năm mới mọi việc hanh thông, gia đình khỏe mạnh", chị Thanh Thảo, du khách từ phường An Nhơn, TP.HCM chia sẻ.

Xung quanh cụ mai là thảm hoa rực sắc, tiểu cảnh trang trí tết để du khách lưu lại khoảnh khắc đầu năm. Sự kết hợp giữa yếu tố văn hóa truyền thống và không gian lễ hội hiện đại tạo nên điểm nhấn khác biệt cho mùa xuân tại Cần Giờ năm nay.

Du khách diện áo dài truyền thống chụp ảnh, xin lộc đầu năm dưới tán cụ mai 150 tuổi rực rỡ

Nhóm bạn trẻ mặc cổ phục Việt tạo dáng trước cụ mai cổ thụ, coi đây là điểm đến không thể bỏ lỡ để “xin lộc trời” đầu xuân

Gia đình nhiều thế hệ quây quần chụp ảnh trước rừng mai vàng nở rộ, lưu lại khoảnh khắc đầu năm đầy ý nghĩa

Gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Mai, 38 tuổi, phường Tân Hưng, TP.HCM tranh thủ đến Cần Giờ từ sáng sớm để chụp ảnh và xin lộc đầu năm dưới tán cụ mai 150 tuổi. "Nghe nói cụ mai này đã 150 năm tuổi, lại bung nở đúng dịp tết nên tôi rất muốn đến tận mắt chiêm ngưỡng. Đứng dưới tán mai vàng rực rỡ, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ lại như được tiếp thêm năng lượng tích cực cho năm mới", chị Mai chia sẻ. Theo chị, với người miền Nam, sắc vàng của mai tượng trưng cho tài lộc, phú quý và sự hanh thông. "Tôi chỉ mong một năm gia đình mạnh khỏe, công việc thuận lợi. Được chạm tay vào cành mai cổ thụ và xin một bao lì xì đỏ đầu xuân cũng đã thấy rất vui và đủ đầy", chị nói thêm.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Sáu (70 tuổi, người dân địa phương) cho biết nhiều năm rồi địa phương mới có không khí tết rộn ràng đến vậy. "Bà con ở đây vui lắm. Mai nở đẹp, khách về đông, ai cũng phấn khởi. Tôi tin năm nay Cần Giờ sẽ gặp nhiều may mắn", bà nói.

Du khách trong và ngoài nước hào hứng tham quan, tìm hiểu và xin lộc đầu năm dưới tán mai cổ thụ trăm tuổi

Ngay gần đó, cây lì xì khổng lồ với 2.026 bao lì xì treo đỏ rực giữa trung tâm lễ hội cũng thu hút đông đảo người tham quan. Nhiều em nhỏ háo hức nhận bao lì xì may mắn, trong khi người lớn tranh thủ chụp ảnh lưu niệm, ghi lại khoảnh khắc đầu xuân đầy sắc màu.

Trong trang phục truyền thống, các du khách trẻ háo hức chụp ảnh, xin lộc đầu năm bên "cụ mai" 150 tuổi ẢNH: BTC

Đây là năm đầu tiên Cần Giờ tổ chức chuỗi lễ hội xuân quy mô lớn, kéo dài suốt dịp tết. Bên cạnh lễ hội hoa, chương trình còn có khinh khí cầu, trình diễn dù lượn, ẩm thực ba miền… "Cụ mai 150 tuổi vẫn được xem là trái tim của không gian lễ hội xuân - hội tụ niềm tin, sự háo hức và kỳ vọng cho một năm mới an lành.

Đây cũng là mùa xuân đầu tiên của cư dân Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Chỉ sau gần 10 tháng khởi công, khu đô thị đã kịp tổ chức một lễ hội xuân quy mô lớn bậc nhất cả nước, mang đến không khí tết tưng bừng ngay trong năm đầu tiên hình thành cộng đồng cư dân.