Đường hoa Nguyễn Huệ chính thức khai mạc tối 28 tết

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", đường hoa năm nay mang diện mạo mới, mở rộng không gian tổ chức. Lần đầu tiên chương trình được triển khai đồng bộ tại ba địa điểm gồm phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), phường Thủ Dầu Một (Bình Dương) và phường Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), thể hiện tinh thần hội tụ, liên kết vùng và khát vọng phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới.

Linh vật Ngựa rực sáng tại sân khấu khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026, mở màn cho mùa du xuân sôi động tối 28 tết

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, sau 23 năm hình thành và phát triển, Đường hoa Nguyễn Huệ không chỉ là không gian văn hóa tết thường niên mà còn trở thành công trình biểu tượng, phản ánh tâm thế năng động, sáng tạo và hội nhập của TP.HCM. Năm nay, lần đầu tiên Ban tổ chức triển khai song song hai phiên bản trải nghiệm ban ngày và ban đêm tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, kết hợp nghệ thuật truyền thống với công nghệ hiện đại như trình chiếu mapping, thực tế tăng cường (AR) và hệ thống ánh sáng tương tác.

Không gian đường hoa tiếp tục có sự tham gia của các Tổng lãnh sự quán Anh, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Hà Lan, Malaysia, Trung Quốc và Thái Lan tại TP.HCM, mang đến những tác phẩm trưng bày, cắm hoa nghệ thuật đặc trưng văn hóa từng quốc gia. Các tác phẩm đại diện Việt Nam do các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn thực hiện, góp phần tạo nên diện mạo đa sắc màu và đậm tính hội nhập cho đường hoa lần thứ 23.

Đông đảo người dân và du khách tham dự lễ khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 trên phố đi bộ, không gian rực rỡ ánh sáng và sắc hoa

Phó chủ tịch UBND TP.HCM ghi nhận và biểu dương Saigontourist Group trong vai trò chủ trì tổ chức nhiều năm qua, đồng thời cảm ơn các doanh nghiệp tài trợ, nghệ nhân, đơn vị thiết kế, thi công và lực lượng thực hiện đã góp phần tạo nên công trình văn hóa đặc biệt này.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị các sở, ngành và lực lượng chức năng tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường, để người dân và du khách có một mùa du xuân an toàn, văn minh và thân thiện.

Chương trình nghệ thuật khai mạc quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên và thiếu nhi, tạo nên bức tranh xuân đa sắc dưới biểu tượng linh vật Ngựa ẢNH: BTC

Với hình tượng linh vật Ngựa đầy năng lượng cùng các đại cảnh giàu cảm xúc và trải nghiệm công nghệ mới, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 được kỳ vọng tiếp tục là điểm đến văn hóa du lịch hấp dẫn trong những ngày đầu năm mới, góp phần lan tỏa thông điệp đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn mình của TP.HCM trong hành trình trở thành siêu đô thị quốc tế của khu vực.