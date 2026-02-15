Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Đường hoa Nguyễn Huệ chính thức khai mạc tối 28 tết

Lê Nam
Lê Nam
15/02/2026 20:15 GMT+7

Tối 15.2 (28 tháng chạp), đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc, mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 19 giờ ngày 15.2 đến 21 giờ ngày 22.2 (mùng 6 tết).

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", đường hoa năm nay mang diện mạo mới, mở rộng không gian tổ chức. Lần đầu tiên chương trình được triển khai đồng bộ tại ba địa điểm gồm phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), phường Thủ Dầu Một (Bình Dương) và phường Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), thể hiện tinh thần hội tụ, liên kết vùng và khát vọng phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới.

Đường hoa Nguyễn Huệ chính thức khai mạc tối 28 tết- Ảnh 1.

Linh vật Ngựa rực sáng tại sân khấu khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026, mở màn cho mùa du xuân sôi động tối 28 tết

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, sau 23 năm hình thành và phát triển, Đường hoa Nguyễn Huệ không chỉ là không gian văn hóa tết thường niên mà còn trở thành công trình biểu tượng, phản ánh tâm thế năng động, sáng tạo và hội nhập của TP.HCM. Năm nay, lần đầu tiên Ban tổ chức triển khai song song hai phiên bản trải nghiệm ban ngày và ban đêm tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, kết hợp nghệ thuật truyền thống với công nghệ hiện đại như trình chiếu mapping, thực tế tăng cường (AR) và hệ thống ánh sáng tương tác.

Không gian đường hoa tiếp tục có sự tham gia của các Tổng lãnh sự quán Anh, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Hà Lan, Malaysia, Trung Quốc và Thái Lan tại TP.HCM, mang đến những tác phẩm trưng bày, cắm hoa nghệ thuật đặc trưng văn hóa từng quốc gia. Các tác phẩm đại diện Việt Nam do các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn thực hiện, góp phần tạo nên diện mạo đa sắc màu và đậm tính hội nhập cho đường hoa lần thứ 23.

Đường hoa Nguyễn Huệ chính thức khai mạc tối 28 tết- Ảnh 2.

Đông đảo người dân và du khách tham dự lễ khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 trên phố đi bộ, không gian rực rỡ ánh sáng và sắc hoa

Phó chủ tịch UBND TP.HCM ghi nhận và biểu dương Saigontourist Group trong vai trò chủ trì tổ chức nhiều năm qua, đồng thời cảm ơn các doanh nghiệp tài trợ, nghệ nhân, đơn vị thiết kế, thi công và lực lượng thực hiện đã góp phần tạo nên công trình văn hóa đặc biệt này.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị các sở, ngành và lực lượng chức năng tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường, để người dân và du khách có một mùa du xuân an toàn, văn minh và thân thiện.

Đường hoa Nguyễn Huệ chính thức khai mạc tối 28 tết- Ảnh 3.

Chương trình nghệ thuật khai mạc quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên và thiếu nhi, tạo nên bức tranh xuân đa sắc dưới biểu tượng linh vật Ngựa

ẢNH: BTC

Với hình tượng linh vật Ngựa đầy năng lượng cùng các đại cảnh giàu cảm xúc và trải nghiệm công nghệ mới, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 được kỳ vọng tiếp tục là điểm đến văn hóa du lịch hấp dẫn trong những ngày đầu năm mới, góp phần lan tỏa thông điệp đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn mình của TP.HCM trong hành trình trở thành siêu đô thị quốc tế của khu vực.

Tin liên quan

Chiếu thử mapping trên linh vật cổng chào Đường hoa Nguyễn Huệ

Chiếu thử mapping trên linh vật cổng chào Đường hoa Nguyễn Huệ

Tối 10.2, tại cổng chào Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026, ban tổ chức đã tiến hành buổi chiếu thử mapping trên linh vật, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trước ngày khai mạc chính thức.

Khám phá thêm chủ đề

Saigontourist Group đường hoa Nguyễn Huệ tết bính ngọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận