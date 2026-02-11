Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Chiếu thử mapping trên linh vật cổng chào Đường hoa Nguyễn Huệ

Lê Nam
Lê Nam
11/02/2026 15:28 GMT+7

Tối 10.2, tại cổng chào Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026, ban tổ chức đã tiến hành buổi chiếu thử mapping trên linh vật, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trước ngày khai mạc chính thức.

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân TP.HCM và Saigontourist Group, đường hoa năm nay mang chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 19 giờ ngày 15.2.2026 đến 21 giờ ngày 22.2.2026, tức từ 28 tháng chạp đến mùng 6 tết.

Sau 23 năm tổ chức, đây là lần đầu tiên Đường hoa Nguyễn Huệ giới thiệu hai phiên bản trải nghiệm trong cùng một không gian. Ban ngày, toàn tuyến rực rỡ sắc hoa dưới nắng xuân. Ban đêm, khu vực cổng chào và một số tiểu cảnh trở thành sân khấu của lễ hội ánh sáng với công nghệ mapping hiện đại.

Buổi chiếu thử có sự tham gia của Công ty CP Sao Tháng Tám Việt Nam, đơn vị thiết kế đường hoa; Công ty TNHH Truyền thông Tùng Việt, phụ trách mapping; cùng các nhóm kỹ thuật liên quan. Sau khi trình chiếu, ê-kíp sẽ tiếp tục tinh chỉnh hình ảnh theo điều kiện thực tế và ánh sáng tại hiện trường.

Chiếu thử mapping trên linh vật cổng chào Đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 1.

Tối 10.2, tại cổng chào Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026, ban tổ chức đã tiến hành buổi chiếu thử mapping trên linh vật

ẢNH: BTC

Mapping được thiết kế theo mạch truyện, mở đầu bằng hình ảnh mùa xuân với hoa và cánh én, tiếp nối là Tết Việt qua hình ảnh đèn kéo quân với hiệu ứng animation. Các lớp hình ảnh sau đó chuyển sang biểu tượng TP.HCM, trống đồng đại diện cho chiều sâu văn hóa, dải năng lượng hội tụ và kết lại bằng hình ảnh chim lạc tung cánh.

Do đặc thù trình chiếu bằng ánh sáng, mapping chỉ diễn ra vào ban đêm, dự kiến trong ba khung giờ 19 giờ, 20 giờ và 21 giờ mỗi ngày, thời lượng khoảng 10 phút.

Chiếu thử mapping trên linh vật cổng chào Đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 2.

Hình ảnh từ clip TikTok khi sử dụng ứng dụng

ẢNH: BTC

Bên cạnh mapping, công nghệ thực tế tăng cường AR cũng được tích hợp nhằm gia tăng tương tác cho khách tham quan. Ngày 9.2, đơn vị công nghệ đã khảo sát, canh chỉnh tọa độ tại khu vực cổng chào để kết nối hiệu ứng AR với linh vật thực tế.

Thông qua nền tảng TikTok, người dùng có thể quét mã QR hoặc xem clip sử dụng hiệu ứng và nhấn "Thử hiệu ứng AR" để ghi lại hình ảnh ba linh vật của đường hoa 2026. Không giống mapping bị giới hạn thời gian, AR có thể trải nghiệm ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ thời điểm nào.

Việc kết hợp đồng thời mapping và AR giúp du khách vừa thưởng thức trình chiếu ánh sáng trực tiếp tại cổng chào, vừa tạo ra các thước phim cá nhân hóa để chia sẻ trên mạng xã hội.

Chiếu thử mapping trên linh vật cổng chào Đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 3.

Người dân và du khách có thể trải nghiệm công nghệ AR trên đường hoa từ QR này

ẢNH: BTC

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 do Saigontourist Group chủ trì tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TP.HCM, với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, hàng không, bất động sản và dịch vụ.

Với hai phiên bản trải nghiệm, đường hoa năm nay được kỳ vọng trở thành điểm hẹn du xuân nổi bật của TP.HCM, thu hút người dân và du khách quay lại nhiều lần để khám phá trọn vẹn cả không gian ban ngày lẫn lễ hội ánh sáng ban đêm.

Điểm giữ xe phục vụ khách tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ 2026

Ban tổ chức bố trí 9 khu vực giữ xe phục vụ người dân tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026, gồm:

  1. Hầm Vincom Lê Thánh Tôn (đường Lê Thánh Tôn, cạnh công viên Chi Lăng).
  2. Khu đất trống Thương xá Tax cũ (đường Lê Lợi, góc Lê Lợi - Pasteur).
  3. Đường Tôn Thất Thiệp (góc Tôn Thất Thiệp - Hồ Tùng Mậu).
  4. Đường Hồ Tùng Mậu (góc Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng).
  5. Công trình tòa nhà Saigon One (đường Hàm Nghi, góc Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng).
  6. Công trình Khách sạn Majestic (đường Tôn Đức Thắng, góc Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng).
  7. Vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng (trước Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, đoạn Pasteur - Nam Kỳ Khởi Nghĩa).
  8. Vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng (trước tường rào công trình Saigon Center, đối diện Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, đoạn Pasteur - Nam Kỳ Khởi Nghĩa).
  9. Vỉa hè đường Pasteur (trước Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, đoạn Huỳnh Thúc Kháng đến công trường).

Thời gian sử dụng: từ 15.2.2026 đến hết 22.2.2026, hằng ngày từ 6 giờ đến 24 giờ.

Yêu cầu tổ chức: đảm bảo chừa lối đi bộ tối thiểu 2 m; chiều dài bãi giữ xe vỉa hè tối đa 90 m; không bố trí trước cổng hoặc trong phạm vi 3 m hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức.

