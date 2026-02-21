Huế lọt top 6 điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới năm 2026

Travelers' Choice Best of the Best là hạng mục uy tín của Tripadvisor, nhằm vinh danh những điểm đến nhận được nhiều đánh giá tích cực nhất từ cộng đồng du khách trong 12 tháng. Theo công bố của nền tảng này, chưa đến 1% trong hơn 8 triệu điểm đến, cơ sở và sản phẩm du lịch trên hệ thống đạt được danh hiệu "Best of the Best", cho thấy mức độ xuất sắc và ổn định về chất lượng trải nghiệm.

Ở hạng mục "điểm đến trăng mật", giải thưởng tôn vinh những nơi mang đến không gian riêng tư, lãng mạn và giàu cảm xúc cho các cặp đôi. Việc Huế góp mặt trong top 10 toàn cầu được đánh giá là tín hiệu tích cực đối với hình ảnh du lịch địa phương trên bản đồ quốc tế.

Hoàng hôn buông trên sông Hương, mặt nước phẳng lặng phản chiếu sắc trời tím hồng, tạo nên khung cảnh thơ mộng đặc trưng của Huế

Nằm bên dòng sông Hương, Huế ghi dấu bởi vẻ đẹp cổ kính, sâu lắng và giàu chất thơ. Không ồn ào, náo nhiệt, thành phố di sản này chinh phục du khách bằng nhịp sống chậm, không gian trầm mặc cùng những giá trị văn hóa được bảo tồn nguyên vẹn qua thời gian.

Hành trình trăng mật tại Huế là sự đan xen giữa vẻ uy nghi của Kinh thành Huế và nét thanh bình nơi các lăng tẩm hoàng gia. Các cặp đôi có thể dạo bước trong không gian rêu phong của di sản, thưởng ngoạn cảnh sắc bên dòng sông Hương, trải nghiệm bữa tối riêng tư giữa lòng cố đô hay check-in tại Cầu Thanh Toàn với kiến trúc cổ độc đáo.

Kinh thành Huế rực rỡ ánh đèn về đêm, soi bóng xuống hào nước, tôn lên vẻ uy nghi và trầm mặc của di sản cố đô ẢNH: TRIPADVISOR

Theo đánh giá từ du khách quốc tế trên Tripadvisor, Huế "không chỉ là điểm tham quan lịch sử mà còn là nơi thời gian như chậm lại, tạo điều kiện để các cặp đôi tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư và sâu lắng". Sự kết hợp giữa cảnh quan hữu tình, ẩm thực tinh tế và hệ thống lưu trú boutique, resort cao cấp ven sông đã góp phần định vị Huế như một lựa chọn lý tưởng cho tuần trăng mật.

Việc được vinh danh trong bảng xếp hạng toàn cầu năm 2026 tiếp tục khẳng định sức hút bền vững của Huế, đồng thời mở ra cơ hội thu hút dòng khách cao cấp, đặc biệt là phân khúc khách đôi và khách quốc tế tìm kiếm trải nghiệm văn hóa gắn với yếu tố nghỉ dưỡng lãng mạn.