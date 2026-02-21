Xe cộ hành hương kín đường đến núi Bà Đen

Ngày 20.2 và ngày 21.2, dòng người hành hương tập trung về Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh) để tham gia Hội Xuân núi Bà Đen 2026.

Các tuyến đường quanh núi Bà Đen chật kín phương tiện giao thông ẢNH: NGUYỄN MINH TÚ

Do lượng khách tăng đột biến, hệ thống cáp treo lên chùa Bà và đỉnh Vân Sơn thường xuyên đông nghịt, nhiều người phải trải bạt nghỉ tạm tại các khoảng đất trống trong khuôn viên.

Một vài ô tô chen lấn gây khó khăn cho các xe máy lưu thông ẢNH: NGUYỄN MINH TÚ

Các quán cà phê, nhà nghỉ dọc tuyến từ phường Tân Ninh lên khu du lịch cũng rơi vào tình trạng kín phòng. Nhờ thời tiết nắng ráo, thuận lợi cho việc đi lại, lượng khách dự báo sẽ còn tiếp tục tăng mạnh và kéo dài sau rằm tháng Giêng.

Một số du khách du khách thường xuyên đến núi Bà Đen dịp đầu năm, cho biết lượng người năm nay đông hơn hẳn. Nhiều người tin rằng ngủ lại qua đêm, đón bình minh rồi lên lễ Phật sẽ mang lại may mắn, năng lượng tích cực cho năm mới. Sau khi kết thúc các nghi lễ, du khách cũng chủ động dọn dẹp, giữ vệ sinh chung.

Người dân trải bạt dưới chân núi Bà Đen tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp khi nhìn từ trên cao ẢNH: NGUYỄN MINH TÚ

Đặc biệt, vào chiều ngày 20.2, trước giờ diễn ra khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen 2026, nhiều tuyến đường quanh núi Bà Đen chật kín phương tiện giao thông. Người dân trải bạt, dựng lều cắm trại qua đêm ngay dưới chân núi tạo nên khung cảnh rất ấn tượng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết, hoạt động du lịch dịp tết năm nay diễn ra sôi động, an toàn, tăng trưởng cả về lượng khách và doanh thu. Từ ngày 14.2 đến 19.2 (27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), toàn tỉnh đón khoảng 395.000 lượt khách, tăng gần 20% so với cùng kỳ.

Riêng núi Bà Đen tiếp tục là điểm du lịch tâm linh nổi bật khi thu hút khoảng 327.000 lượt, tăng 10%. Các khu sinh thái, nông nghiệp như Long Điền Sơn, Chavi Garden, Happy Land, vườn thú Mỹ Quỳnh, Milan Farm, Vân Lại Viên, làng nổi Tân Lập… phục vụ thêm khoảng 68.000 lượt khách.

Nhờ lượng khách cao cùng hệ thống dịch vụ đa dạng, doanh thu du lịch toàn tỉnh trong 6 ngày Tết ước đạt hơn 365 tỉ đồng, tăng hơn 26% so với năm trước.

Theo ban tổ chức, Hội Xuân núi Bà Đen năm Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 17.2 đến 18.3 (tức mùng 1 đến 30 tháng giêng năm Bính Ngọ 2026) tại Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen.