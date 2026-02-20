Phân luồng giao thông từ xa, đảm bảo an toàn đường lên núi Bà Đen

Ngày 20.2, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã tổ chức phân luồng giao thông và lập điểm phát nước suối miễn phí dành cho người dân tham gia Hội Xuân núi Bà Đen 2026.

Mục tiêu của kế hoạch là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân tham dự lễ hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; giữ vững trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài hoặc cháy nổ nghiêm trọng.

Sơ đồ phương án phân luồng giao thông ẢNH: CÔNG AN TÂY NINH

Theo đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh huy động 65 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng; trong đó 39 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra lưu động và chốt chặn điều tiết giao thông. Riêng khu vực bên ngoài Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen, các cán bộ, chiến sĩ được bố trí tại các nút giao trọng điểm như: ngã ba Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Thành, ngã tư Đại Đồng, ngã ba Núi, ngã tư Tân Bình, cổng sau núi Bà Đen và các tuyến đường tỉnh 784, 781, 790…

Từ 5 giờ sáng mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các tổ công tác đồng loạt triển khai rào chắn, biển báo, tổ chức phân luồng một chiều từ ngã tư Đại Đồng vào núi Bà Đen; kiên quyết không để phương tiện dừng, đỗ hoặc buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường. Các điểm giữ xe tự phát được kiểm soát chặt chẽ, lực lượng ứng trực hướng dẫn người dân đưa phương tiện vào bãi, tránh phát sinh ùn ứ.

Tại khu vực cổng sau, lực lượng tăng cường tuần tra phòng ngừa móc túi, cướp giật; kiểm soát ra vào bãi xe và chuẩn bị kỹ phương án dẫn đoàn đại biểu. Đồng thời, phương án xử lý ùn tắc được xây dựng cho khung giờ cao điểm từ 7 giờ đến 23 giờ mùng 4 tết. Những khu vực nguy cơ ùn tắc cao gồm: đường Bời Lời (đoạn từ ngã tư Đại Đồng đến cổng chính núi Bà), đoạn từ ngã ba Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Thành đến ngã ba Sơn Đình và tuyến đường tỉnh 784 từ cầu K13 đến ngã tư Đại Đồng.

Tổng cộng 432 cán bộ, chiến sĩ thuộc các tổ công tác tham gia xử lý. Khi xảy ra ùn tắc trên đường Bời Lời, lực lượng sẽ cấm phương tiện vào núi Bà Đen từ xa; điều tiết xe trong bãi giữ theo hướng giãn cách, tạm thời không cho ra hoặc cho ra từng đợt; nghiêm cấm quay đầu, đi ngược chiều gây xung đột dòng xe.

Việc phân luồng được phối hợp giữa công an các phường, xã và Ban Quản lý núi Bà Đen, đồng thời phát thông báo qua hệ thống loa để người dân nắm và chấp hành.

Trường hợp ùn tắc tại khu vực cổng sau hoặc trên đường tỉnh 781, các chốt triển khai rào chắn, biển cấm và hướng dẫn phương tiện đi theo các tuyến thay thế như Trường Hòa - Chà Là, Bàu Năng - Chà Là hoặc về hướng Tòa thánh nhằm giảm tải cho trục chính vào núi Bà Đen.