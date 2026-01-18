Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Nội phân luồng giao thông nhiều tuyến đường từ 16 giờ chiều nay

Trần Cường
Trần Cường
18/01/2026 15:44 GMT+7

Trong 4 ngày 18, 21, 23 và 24.1, Công an Hà Nội cấm toàn bộ các phương tiện hoạt động ở một số đoạn đường Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Cơ Thạch và Trần Hữu Dực để phục vụ chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Theo Công an Hà Nội, trong các ngày 18, 21, 23 và 24.1, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (P.Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động của chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. Để bảo đảm an ninh, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra các hoạt động của chương trình nghệ thuật, Công an Hà Nội đã có phương án phân luồng giao thông cho các phương tiện.

Thời gian phân luồng từ 16 - 24 giờ ngày 18.1 và từ 18 -  24 giờ các ngày 21, 23, 24.1.

Hà Nội cấm triệt để nhiều tuyến đường phục vụ văn nghệ Đại hội XIV của Đảng- Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường quanh sân vận động quốc gia Mỹ Đình bị cấm triệt để phương tiện trong 4 ngày để phục vụ văn nghệ đặc biệt mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

ẢNH: VĂN TIẾN

Thời gian trên, Công an Hà Nội tạm cấm toàn bộ các phương hoạt động trên tuyến đường Lê Đức Thọ (đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Lê Quang Đạo), Lê Quang Đạo (đoạn từ Lê Đức Thọ đến Mễ Trì), Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ Trần Hữu Dực đến Hàm Nghi), Trần Hữu Dực (đoạn từ Nguyễn Văn Giáp đến Lê Đức Thọ).

Hạn chế các phương tiện, đặc biệt là xe ô tô hoạt động trên các tuyến Lê Đức Thọ (đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Hồ Tùng Mậu), Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ Hàm Nghi đến Hồ Tùng Mậu), Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Trịnh Văn Bô, Lê Quang Đạo (đoạn từ Mễ Trì đến đại lộ Thăng Long), Châu Văn Liêm (bao gồm cầu vượt nút giao Châu Văn Liêm), Mễ Trì.

Trong thời gian diễn ra chương trình nghệ thuật, Công an Hà Nội phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông từ QL32 đi đại lộ Thăng Long và ngược lại theo tuyến Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - đại lộ Thăng Long và ngược lại; Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Xuân Phương - Tỉnh lộ 70 - đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Công an Hà Nội yêu cầu tất cả người tham gia giao thông tự giác, chấp hành nghiêm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Tin liên quan

Công an Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Công an Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Để đảm đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an Hà Nội đã có phương án phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong các ngày diễn ra Đại hội XIV của Đảng.

Khám phá thêm chủ đề

Đại hội XIV của Đảng Cấm đường quanh Sân vận động Mỹ Đình Phân luồng giao thông Các tuyến đường cấm trong thời gian diễn ra đại hội Cấm đường CSGT đại hội đảng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận