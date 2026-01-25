Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch

Lắp barie kiểm soát người ra vào rừng ở núi Bà Đen

Thanh Quân
Thanh Quân
25/01/2026 18:43 GMT+7

UBND tỉnh Tây Ninh vừa thống nhất chủ trương lắp đặt barie nhằm kiểm soát người ra vào rừng thuộc Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

Ngày 25.1, tin từ UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đã có văn bản thống nhất chủ trương lắp đặt barie kiểm soát người và phương tiện ra vào rừng tại Khu rừng Văn hóa - Lịch sử núi Bà, thuộc Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

Lắp barie kiểm soát người ra vào rừng ở núi Bà Đen- Ảnh 1.

Khu vực dự kiến được lắp barie

ẢNH: THANH QUÂN

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận đề xuất của Sở NN và MT trên cơ sở tờ trình của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

Sau khi hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp tuyến đường vào khu vực Ma Thiên Lãnh (khu vực dưới chân núi Bà Đen), cơ quan chức năng sẽ tiến hành lắp đặt barie tại vị trí dốc dẫn vào khu rừng nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và đảm bảo an ninh, trật tự khu vực.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen chịu trách nhiệm tổ chức lắp đặt, quản lý và vận hành hệ thống barie theo đúng quy định pháp luật. Việc kiểm soát chỉ nhằm quản lý người và phương tiện ra vào khu vực rừng; không thu phí, không gây cản trở đến các hoạt động hợp pháp của người dân, du khách và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen có trách nhiệm rà soát, xây dựng và công khai danh mục các nhóm đối tượng được phép ra vào khu vực rừng; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, du khách nắm rõ và chấp hành.

Sở NN và MT cùng UBND P.Bình Minh được giao phối hợp Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trong quá trình lắp đặt, quản lý và vận hành barie. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị kịp thời báo cáo Sở NN và MT để tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Theo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, thời gian qua có rất nhiều người tự leo núi Bà Đen bị lạc đường. Ban quản lý khuyến cáo, trong trường hợp bị lạc đường, tai nạn cần hỗ trợ, xin gọi đường dây nóng của đội cứu nạn, cứu hộ khu du lịch để được hỗ trợ: 0276 3875 678. Nếu có thể, hãy gửi định vị GPS cho ban quản lý để đội cứu hộ tiếp cận nhanh nhất.

Ngoài ra, Ban quản lý khu du lịch núi Bà Đen còn nhắc du khách luôn chuẩn bị đầy đủ thể lực, nước uống và dụng cụ sơ cứu cá nhân. Nếu cảm thấy sức khỏe không đảm bảo, vui lòng không tham gia leo núi. Nghiêm cấm sử dụng chất cấm, vật dụng gây cháy nổ trong quá trình leo núi. Không chặt phá cây rừng, hoa màu và tuyệt đối không vứt rác bừa bãi và mang rác xuống núi.

Tin liên quan

Bí ẩn thung lũng Ma Thiên Lãnh ở Tây Ninh

Bí ẩn thung lũng Ma Thiên Lãnh ở Tây Ninh

Cách khu du lịch núi Bà Đen chừng 6 km, thung lũng Ma Thiên Lãnh được nhiều người biết đến là địa điểm du lịch mang sự mộc mạc, hoang sơ nhưng cũng đầy bí ẩn.

Khám phá thêm chủ đề

Núi Bà Đen Khu du lịch Leo núi lạc đường Tây Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận