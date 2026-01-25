Lắp barie kiểm soát người ra vào rừng ở núi Bà Đen

Ngày 25.1, tin từ UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đã có văn bản thống nhất chủ trương lắp đặt barie kiểm soát người và phương tiện ra vào rừng tại Khu rừng Văn hóa - Lịch sử núi Bà, thuộc Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

Khu vực dự kiến được lắp barie ẢNH: THANH QUÂN

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận đề xuất của Sở NN và MT trên cơ sở tờ trình của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

Sau khi hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp tuyến đường vào khu vực Ma Thiên Lãnh (khu vực dưới chân núi Bà Đen), cơ quan chức năng sẽ tiến hành lắp đặt barie tại vị trí dốc dẫn vào khu rừng nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và đảm bảo an ninh, trật tự khu vực.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen chịu trách nhiệm tổ chức lắp đặt, quản lý và vận hành hệ thống barie theo đúng quy định pháp luật. Việc kiểm soát chỉ nhằm quản lý người và phương tiện ra vào khu vực rừng; không thu phí, không gây cản trở đến các hoạt động hợp pháp của người dân, du khách và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen có trách nhiệm rà soát, xây dựng và công khai danh mục các nhóm đối tượng được phép ra vào khu vực rừng; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, du khách nắm rõ và chấp hành.

Sở NN và MT cùng UBND P.Bình Minh được giao phối hợp Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trong quá trình lắp đặt, quản lý và vận hành barie. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị kịp thời báo cáo Sở NN và MT để tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Theo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, thời gian qua có rất nhiều người tự leo núi Bà Đen bị lạc đường. Ban quản lý khuyến cáo, trong trường hợp bị lạc đường, tai nạn cần hỗ trợ, xin gọi đường dây nóng của đội cứu nạn, cứu hộ khu du lịch để được hỗ trợ: 0276 3875 678. Nếu có thể, hãy gửi định vị GPS cho ban quản lý để đội cứu hộ tiếp cận nhanh nhất.

Ngoài ra, Ban quản lý khu du lịch núi Bà Đen còn nhắc du khách luôn chuẩn bị đầy đủ thể lực, nước uống và dụng cụ sơ cứu cá nhân. Nếu cảm thấy sức khỏe không đảm bảo, vui lòng không tham gia leo núi. Nghiêm cấm sử dụng chất cấm, vật dụng gây cháy nổ trong quá trình leo núi. Không chặt phá cây rừng, hoa màu và tuyệt đối không vứt rác bừa bãi và mang rác xuống núi.