Kinh tế

Diện mạo mới của hồ lớn thứ hai ở Tây Ninh sau hồ Dầu Tiếng

Thanh Quân
25/01/2026 15:01 GMT+7

Sau hơn 2 năm đầu tư sửa chữa, nâng cấp toàn diện, hồ Tha La (xã Tân Châu) - công trình thủy lợi quan trọng thứ hai của tỉnh Tây Ninh, chỉ sau hồ Dầu Tiếng - đã hoàn thành và đi vào vận hành.

Hồ Tha La được xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 2005, hình thành từ việc xây dựng đập dâng nước trên suối Tha La (một nhánh lớn của sông Sài Gòn, bắt nguồn từ khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia). Với chiều dài suối chính khoảng 34 km, dung tích hồ hơn 27,43 triệu m³.

Diện mạo mới của hồ lớn thứ hai ở Tây Ninh sau hồ Dầu Tiếng- Ảnh 1.

Hồ Tha La thuộc xã Tân Châu, Tây Ninh

ẢNH: THANH QUÂN

Trong nhiều năm qua, hồ Tha La là nguồn cung cấp nước tưới ổn định cho hàng nghìn héc-ta đất nông nghiệp và phục vụ đời sống người dân khu vực biên giới. Tuy nhiên, sau thời gian dài vận hành, nhiều hạng mục của công trình đã xuống cấp, hư hỏng, đặc biệt là đập cao su tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, ảnh hưởng đến khả năng điều tiết và an toàn tổng thể của hồ.

Diện mạo mới của hồ lớn thứ hai ở Tây Ninh sau hồ Dầu Tiếng- Ảnh 2.

Tuyến Đường tỉnh 795 (đoạn qua hồ Tha La) được nâng cấp mở rộng lên 4 làn xe, đồng bộ hệ thống chiếu sáng, vạch kẻ đường

ẢNH: THANH QUÂN

Trước thực tế đó, ngày 25.11.2022, Bộ NN-PTNT (nay là Bộ NN-MT) đã phê duyệt dự án sửa chữa hồ chứa nước Tha La nhằm bảo đảm an toàn công trình và nâng cao hiệu quả khai thác. Dự án chính thức khởi công ngày 28.12.2023, với tổng mức đầu tư 280 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành NN-PTNT tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư.

Diện mạo mới của hồ lớn thứ hai ở Tây Ninh sau hồ Dầu Tiếng- Ảnh 3.

Một số khu vực nằm trong dự án nâng cấp hồ Tha La được xây dựng chỉnh trang

ẢNH: THANH QUÂN

Mục tiêu của dự án là bảo đảm cấp nước ổn định cho khoảng 3.670 ha đất nông nghiệp, tạo nguồn cấp nước cho công nghiệp và sinh hoạt với lưu lượng khoảng 21.500m³/ngày đêm, đồng thời cung cấp nước thô cho Nhà máy nước Tân Châu với công suất 20.000m³/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu phát triển trong hiện tại và tương lai.

Quy mô dự án bao gồm việc nâng cấp, sửa chữa đập chính; xây dựng mới tràn xả lũ tại vị trí lòng sông cũ; xây dựng cầu giao thông qua tràn; hoành triệt cống xả đáy; bê tông hóa hệ thống kênh, chỉnh trang khu cảnh quan; sửa chữa kênh chính và nạo vét kênh tiêu Thạnh Đông. Tổng diện tích đất bồi thường phục vụ xây dựng công trình khoảng 5,9 ha.

Diện mạo mới của hồ lớn thứ hai ở Tây Ninh sau hồ Dầu Tiếng- Ảnh 4.

Giờ đây khu vực hồ Tha La chính là điểm nhấn của xã Tân Châu

ẢNH: THANH QUÂN

Đến tháng 12.2025, các hạng mục của dự án đã hoàn thành, hiện tại dự án đã được đưa vào vận hành.

Suốt thời gian qua, công trình sửa chữa hồ nước Tha La là công trình được lãnh đạo Tân Châu và người dân đặc biệt quan tâm. Ngoài cung cấp nước sinh hoạt, nước tưới, dự án còn được kỳ vọng sẽ tạo cảnh quan kiến trúc góp phần phát triển du lịch của địa phương, cải thiện môi trường sinh thái khu vực dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế bền vững.

