Tây Ninh sửa đường vào thung lũng Ma Thiên Lãnh

Thanh Quân
Thanh Quân
19/01/2026 18:47 GMT+7

Tỉnh Tây Ninh đang thi công sửa chữa đường vào thung lũng Ma Thiên Lãnh giúp người dân và khách du lịch đi lại an toàn hơn.

Ngày 19.1, các đơn vị chức năng tỉnh Tây Ninh vẫn đang tiếp tục thi công sửa chữa tuyến đường vào thung lũng Ma Thiên Lãnh. Ma Thiên Lãnh là một thung lũng giữa quần thể núi Bà Đen, thuộc Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen, tọa lạc trên địa bàn P.Bình Minh.

Đây là khu vực tiếp giáp giữa ba ngọn núi: Núi Bà Đen, núi Heo và núi Phụng. Ma Thiên Lãnh rộng khoảng 2.000 ha, có độ cao từ 300 - 400 m so với mực nước biển. Với sự hoang sơ và cái tên huyền bí Ma Thiên Lãnh, nơi này luôn là điểm hấp dẫn đối với khách du lịch khi đến Tây Ninh.

Sửa chữa đường vào thung lũng Ma Thiên Lãnh giúp an toàn cho du khách - Ảnh 1.

Sau thời gian dài sử dụng, đường vào Ma Thiên Lãnh xuống cấp nghiêm trọng (ảnh chụp ngày 6.1)

ẢNH: THANH QUÂN

Tuy nhiên, những năm qua, đoạn đường ngay đầu thung lũng Ma Thiên Lãnh đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường và hai bên đường xuất hiện nhiều ổ gà. Điều này tiềm ẩn không ít nguy hiểm đối với những người ghé thăm Ma Thiên Lãnh.

Sửa chữa đường vào thung lũng Ma Thiên Lãnh giúp an toàn cho du khách - Ảnh 2.

Hiện nay tuyến đường vào Ma Thiên Lãnh đang được thi công sửa chữa

ẢNH: THANH QUÂN

Để đảm bảo an toàn cho người dân, thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã thực hiện sửa chữa tuyến đường này. Theo đó, tuyến đường dài 1,8 km đến Ma Thiên Lãnh được Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư thi công sửa chữa, nâng cấp. Dự án được khởi công từ tháng 12.2025, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Sửa chữa đường vào thung lũng Ma Thiên Lãnh giúp an toàn cho du khách - Ảnh 3.

Việc sửa chữa được kỳ vọng sẽ giúp người dân và khách du lịch đến Ma Thiên Lãnh dễ dàng hơn

ẢNH: THANH QUÂN

Hiện tại, các đơn vị thi công sửa chữa các đoạn hư hỏng bằng cách lát nền móng đường bằng đá xanh và trải đá dăm lên mặt đường. Theo kế hoạch, sau khi xử lý xong phần nền hạ, đơn vị thi công sẽ trải thảm bê tông nhựa nóng lên toàn bộ mặt đường.

Kinh phí sửa chữa tuyến đường này là 5,1 tỉ đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế giao thông và kinh phí bảo trì đường bộ của tỉnh Tây Ninh.

Việc tuyến đường vào Ma Thiên Lãnh đang được thi công sửa chữa nhận nhiều sự ủng hộ của người dân. Vì vào những ngày lễ và cuối tuần người dân và khách du lịch đi đến Ma Thiên Lãnh rất nhiều. Việc tuyến đường được thi công sửa chữa kỳ vọng giúp người dân di chuyển an toàn hơn.

Rác thải khắp nơi trong thung lũng Ma Thiên Lãnh

Rác thải khắp nơi trong thung lũng Ma Thiên Lãnh

Hoạt động du lịch tại Ma Thiên Lãnh, thắng cảnh nổi tiếng của TP.Tây Ninh (Tây Ninh) còn rất nhiều bất cập, với hàng quán tự phát, rác thải xả khắp nơi.

Khám phá thêm chủ đề

