Phát hiện, tạm giữ hàng trăm bình gas không rõ nguồn gốc ở Tây Ninh

Ngày 18.1, tin từ Công an xã Mỹ Yên (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và tạm giữ hơn 380 bình gas và vỏ bình gas không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, lúc 11 giờ 50 ngày 15.1, lực lượng chức năng kiểm tra một bãi đất trống tại ấp Voi Lá, xã Mỹ Yên và phát hiện 69 bình gas loại 12 kg, do ông T.M.T (49 tuổi) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, ông T. không xuất trình được giấy phép kinh doanh cũng như hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gas trên.

Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện hàng trăm bình gas không rõ nguồn gốc ẢNH: CÔNG AN TÂY NINH

Tiếp đó, khoảng 10 giờ 50 ngày 16.1, Công an xã Mỹ Yên kiểm tra một kho chứa gas tại ấp 3A Phước Lợi. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 176 bình gas loại 12 kg (có chứa khí) và 139 vỏ bình gas các loại.

Người đại diện tại kho là bà N.T.T.H (48 tuổi) khai nhận số gas và vỏ bình trên do ông N.B.S (52 tuổi) mua về để bán kiếm lời. Toàn bộ tang vật đều không có niêm màng co, không tem nhãn và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo Công an xã Mỹ Yên, các lô hàng nói trên vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao trong khu dân cư, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề.

Công an xã Mỹ Yên đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật gồm 245 bình gas có chứa khí và 139 vỏ bình gas để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 15.1, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp các đơn vị liên quan đồng loạt khám xét 12 địa điểm tại Tây Ninh, TP.HCM và một số tỉnh miền Tây, phát hiện hơn 10.000 bình gas giả thương hiệu các hãng nổi tiếng, tạm giữ 16 người để phục vụ điều tra.