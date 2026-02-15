Mãng cầu - 'nông sản hạng sang' và mùa tết hốt bạc dưới chân núi Bà Đen

Đất càng khô quả mãng cầu càng ngọt

Trong cái nắng hanh hao của những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, dọc theo những con đường dẫn vào chân núi Bà Đen (Tây Ninh), màu xanh mướt của những vườn mãng cầu đang vào độ chín rộ như xua đi cái oi nồng.

Với người dân Nam bộ, mâm ngũ quả ngày tết không bao giờ có thể thiếu trái mãng cầu. Trái mãng cầu không chỉ là một loại trái cây, mà là đại diện cho chữ "cầu", khởi đầu cho lời nguyện ước "Cầu – Dừa – Đủ – Xoài – Sung".

Mãng cầu Núi Bà Đen hiện có giá cao nên nông dân rất phấn khởi đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ẢNH: B.B

Cây mãng cầu dưới chân núi Bà Đen không chỉ sinh trưởng bằng nước và phân bón, mà còn bằng sự khắc nghiệt của thổ nhưỡng và tư duy đổi mới của những nông dân cần cù. Để có được những trái mãng cầu to, đều, chín đúng ngày 29 hoặc 30 tết, những gốc mãng cầu dưới chân núi đã phải trải qua một quy trình chăm sóc kỳ công. Thổ nhưỡng tại đây là đất xám pha cát, khô khốc vào mùa nắng nhưng lại cực kỳ phù hợp để mãng cầu tích tụ đường và tạo hương thơm đặc trưng.

Sự chuyển mình lớn nhất của nông nghiệp Tây Ninh mùa tết 2026 chính là khả năng điều khiển thiên nhiên. Thay vì chờ đợi "ông trời" cho ăn vụ nào hưởng vụ đó, nông dân đã làm chủ kỹ thuật "tuốt lá" rải vụ.

Nông dân trồng mãng cầu ở Tây Ninh đã nắm chắc kỹ thuật để xử lý cho trái rải vụ và được các hợp tác xã điều tiết nên luôn có giá cao ẢNH: BẮC BÌNH

Ông Hà Chí Mãng, một lão nông có thâm niên hơn 30 năm gắn bó với gốc mãng cầu dưới chân núi Bà Đen, vừa nhanh tay tỉa những chiếc lá già vừa tâm sự: "Cây mãng cầu xứ này lạ lắm, càng nắng gắt trái càng ngọt thanh. Nhưng để có trái bán đúng tết, nông dân phải tính toán từng ngày để tuốt lá, bón phân. Khát vọng của nhà vườn chúng tôi bây giờ không chỉ là trồng cho nhiều trái, mà là trồng sao cho đạt chuẩn OCOP, có mã số vùng trồng đàng hoàng. Tết 2026 này, chúng tôi chuyển từ tư duy 'bán ký' sang 'bán giá trị'. Mỗi trái mãng cầu xuất vườn đều có 'lý lịch' rõ ràng, để người tiêu dùng ăn vào là nhớ ngay cái vị dai, thơm của vùng đất Tây Ninh này".

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, giá đặc sản mãng cầu Bà Đen loại 1 (trái đều, đẹp, ít vết, trọng lượng chuẩn) hơn 100.000 đồng/kg; loại 2 trên 50.000 đồng/kg. Đây là mức giá tăng nhẹ so với các dịp tết năm trước nên dân trồng mãng cầu nơi đây có cái tết ấm no, phấn khởi.

Trái mãng cầu núi Bà Đen trong OCOP và du lịch

Tục lệ chưng mãng cầu vào ngày tết đã ăn sâu vào tiềm thức người Việt như một nghi thức về sự giao thoa giữa lòng người và đất trời. Trái mãng cầu với lớp vỏ gai nở đều, tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở; màu xanh hy vọng gợi nhắc về một năm mới tràn đầy sức sống.

Trái mãng cầu luôn có trong mâm ngũ quả ngày tết của người dân Miền Nam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chị Minh Anh, một khách hàng đến từ TP.HCM, đang chọn mua những giỏ mãng cầu loại cận khu vực bán vé của Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, chia sẻ: "Đi viếng Bà Đen rồi ghé vườn mua mãng cầu về chưng tết là thói quen của gia đình tôi nhiều năm nay. Trái mãng cầu núi Bà có cái hay là để được lâu, dáng tròn trịa, cân đối, đặt lên bàn thờ rất trang nghiêm. Với tôi, chọn được trái mãng cầu đẹp như chọn được cái 'lộc' đầu năm, cầu mong cho cả nhà vạn sự như ý trong năm 2026 này".

Chính nhu cầu tâm linh ấy đã biến trái mãng cầu trở thành "linh hồn" của chợ tết, kết nối niềm tin về một cuộc sống sung túc, đủ đầy của mọi gia đình Việt.

Theo Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Tây Ninh, hiện khu vực núi Bà Đen có hơn 5.000 ha đất canh tác mãng cầu. Năm 2026, trái mãng cầu Tây Ninh đã được chứng nhận OCOP và chỉ dẫn địa lý. Loại trái cây này đã chính thức bước vào hàng ngũ "nông sản hạng sang", chứ không còn là sản phẩm bán lẻ ở các sạp chợ tạ. Việc một số hợp tác xã chủ động điều tiết sản lượng, không để dồn ứ vào ngày cuối năm đã giúp ổn định giá trị cho nông dân.

Mãng cầu ở Tây Ninh được các hợp tác xã mua và điều tiết giá, đem bán ở các siêu thị với thông tin xuất xứ rõ ràng ẢNH: BẮC BÌNH

Hơn thế nữa, cây mãng cầu núi Bà Đen đang trở thành "đại sứ du lịch" cho địa phương. Bởi, du khách đến với quần thể danh thắng núi Bà Đen không chỉ có thể tham quan mà được tạo điều kiện thuận lợi để trải nghiệm văn hóa nông nghiệp. Hình ảnh những giỏ mãng cầu được thiết kế bắt mắt, có mã QR truy xuất nguồn gốc đã trở thành món quà biếu thượng hạng, mang theo khát vọng vươn xa của người nông dân Tây Ninh.

Tết Bính Ngọ 2026, từ những gốc cây xù xì dưới chân núi Bà Đen, những "trái ngọt của đất" đang lặng lẽ lên đường, mang theo ước vọng về một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và đầy tự hào của tỉnh Tây Ninh.