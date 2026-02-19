Loạt dự án giao thông tạo cú hích cho Tây Ninh

Ngày 19.2, tin từ UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư hàng loạt dự án giao thông quy mô lớn nhằm tạo cú hích phát triển kinh tế.

Trong năm 2025, tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành nhiều dự án giao thông trọng điểm ẢNH: THANH NAM

Có thể kể ra như đường kết nối hành lang công nghiệp - đô thị Mộc Bài - Xuyên Á dài hơn 90 km, tổng vốn khoảng 22.600 tỉ đồng; trục động lực TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp (ĐT827E) khoảng 7.838 tỉ đồng; trục động lực Đức Hòa dài 23,5 km, vốn khoảng 9.361 tỉ đồng; trục động lực Tân An - Bình Hiệp dài 62,7 km, vốn khoảng 8.478 tỉ đồng; cùng dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đi qua địa bàn tỉnh dài 74,5 km với kinh phí dự kiến khoảng 68.270 tỉ đồng.

Trong đó, Vành đai 4 TP.HCM được xem là tuyến liên kết vùng quan trọng, giúp hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ giữa Đông Nam bộ và ĐBSCL, đồng thời nâng hiệu quả đầu tư các dự án hiện hữu và mở ra không gian phát triển mới cho Tây Ninh.

Ngoài ra, tỉnh còn triển khai 4 công trình động lực khác gồm: cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (đoạn qua địa bàn dài 26,34 km) tổng vốn khoảng 19.617 tỉ đồng; cao tốc Gò Dầu - Xa Mát giai đoạn 1 dài 28,04 km, vốn khoảng 9.524 tỉ đồng; trục động lực Bình Chánh - Vành đai 4 - cửa khẩu Mỹ Quý Tây dài 45,5 km, vốn khoảng 21.891 tỉ đồng; và trục động lực đường thủy sông Vàm Cỏ Đông với tổng mức đầu tư khoảng 778 tỉ đồng.

Với định hướng phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông, Tây Ninh kỳ vọng nâng cao khả năng kết nối liên vùng, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư. Qua đó, địa phương hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, đồng thời hình thành trung tâm logistics cửa ngõ thương mại quốc tế của khu vực Đông Nam bộ và cả nước.