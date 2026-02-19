Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Loạt dự án giao thông tạo cú hích cho Tây Ninh

Thanh Quân
Thanh Quân
19/02/2026 17:02 GMT+7

Tỉnh Tây Ninh kỳ vọng khi hoàn thành các trục giao thông huyết mạch sẽ tạo cú hích cho nền kinh tế của tỉnh bứt phá.

Ngày 19.2, tin từ UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư hàng loạt dự án giao thông quy mô lớn nhằm tạo cú hích phát triển kinh tế.

Tây Ninh sắp có loạt dự án giao thông để tạo cú hích cho nền kinh tế- Ảnh 1.

Trong năm 2025, tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành nhiều dự án giao thông trọng điểm

ẢNH: THANH NAM

Có thể kể ra như đường kết nối hành lang công nghiệp - đô thị Mộc Bài - Xuyên Á dài hơn 90 km, tổng vốn khoảng 22.600 tỉ đồng; trục động lực TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp (ĐT827E) khoảng 7.838 tỉ đồng; trục động lực Đức Hòa dài 23,5 km, vốn khoảng 9.361 tỉ đồng; trục động lực Tân An - Bình Hiệp dài 62,7 km, vốn khoảng 8.478 tỉ đồng; cùng dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đi qua địa bàn tỉnh dài 74,5 km với kinh phí dự kiến khoảng 68.270 tỉ đồng.

Trong đó, Vành đai 4 TP.HCM được xem là tuyến liên kết vùng quan trọng, giúp hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ giữa Đông Nam bộ và ĐBSCL, đồng thời nâng hiệu quả đầu tư các dự án hiện hữu và mở ra không gian phát triển mới cho Tây Ninh.

Ngoài ra, tỉnh còn triển khai 4 công trình động lực khác gồm: cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (đoạn qua địa bàn dài 26,34 km) tổng vốn khoảng 19.617 tỉ đồng; cao tốc Gò Dầu - Xa Mát giai đoạn 1 dài 28,04 km, vốn khoảng 9.524 tỉ đồng; trục động lực Bình Chánh - Vành đai 4 - cửa khẩu Mỹ Quý Tây dài 45,5 km, vốn khoảng 21.891 tỉ đồng; và trục động lực đường thủy sông Vàm Cỏ Đông với tổng mức đầu tư khoảng 778 tỉ đồng.

Với định hướng phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông, Tây Ninh kỳ vọng nâng cao khả năng kết nối liên vùng, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư. Qua đó, địa phương hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, đồng thời hình thành trung tâm logistics cửa ngõ thương mại quốc tế của khu vực Đông Nam bộ và cả nước.

Tin liên quan

Diện mạo mới của hồ lớn thứ hai ở Tây Ninh sau hồ Dầu Tiếng

Diện mạo mới của hồ lớn thứ hai ở Tây Ninh sau hồ Dầu Tiếng

Sau hơn 2 năm đầu tư sửa chữa, nâng cấp toàn diện, hồ Tha La (xã Tân Châu) - công trình thủy lợi quan trọng thứ hai của tỉnh Tây Ninh, chỉ sau hồ Dầu Tiếng - đã hoàn thành và đi vào vận hành.

Khám phá thêm chủ đề

giao thông hạ tầng dự án cao tốc Tây Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận