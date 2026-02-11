Tình hình giao thông tại các cửa ngõ về miền Tây chiều 24 tết

Chiều 11.2 (24 tháng chạp âm lịch), người dân từ hướng TP.HCM đổ về miền Tây tăng dần khiến 2 ngã tư cửa ngõ miền Tây bị ùn ứ giao thông.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại ngã tư Lương Phú (xã Châu Thành, Đồng Tháp), lượng xe đổ về ngã tư rất đông, trong đó hướng TP.HCM về miền Tây dòng xe nối đuôi nhau dài hơn 2 km, hướng từ Mỹ Tho về TP.HCM cũng có lượng xe rất lớn.

Dòng người hướng từ TP.HCM về miền Tây rất đông ẢNH: THANH QUÂN

Nhiều xe phải đợi 3 đến 4 lượt đèn mới thoát khỏi khu vực ùn ứ tại ngã tư Lương Phú. Càng về chiều, lượng xe càng tăng dần lên.

Tại ngã tư Lương Phú, dòng xe hướng TP.HCM về miền Tây nối đuôi nhau hơn 2 km ẢNH: THANH QUÂN

Tương tự, tại ngã tư Đồng Tâm (xã Long Hưng, Đồng Tháp), xe từ các hướng tập trung về đông gây ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Tại nút giao này, gần như xe từ các hướng về ngã tư đều bị ùn ứ. Tình trạng này tuy không bằng tại ngã tư Lương Phú nhưng cũng đủ gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Đáng nói, tình trạng các xe lớn chen lấn vào làn xe máy xảy ra rất nhiều.

Một số xe khách, xe tải chạy sát vào lề đường gây khó khăn cho người đi xe máy ẢNH: THANH QUÂN

Trong khi đó, điểm lo ngại của người dân miền Tây những năm trước là cầu Rạch Miễu 1 thì rất thông thoáng, không còn tình trạng kẹt xe như những năm trước. Tại cầu Rạch Miễu 2, việc đi lại cũng rất dễ dàng.

Một số hình ảnh về tình hình giao thông qua tỉnh Đồng Tháp chiều 11.2.

Tại ngã tư Đồng Tâm, dòng xe từ cầu Rạch Miễu 2 hướng về TP.HCM cũng nối đuôi nhau thành hàng rất dài ẢNH: THANH QUÂN

Dòng xe từ TP.HCM hướng về cầu Rạch Miễu 2 ùn ứ tại ngã tư Đồng Tâm ẢNH: THANH QUÂN

Cầu Rạch Miễu 1 hiện vẫn chưa xảy ra tình trạng kẹt xe như những năm trước ẢNH: THANH QUÂN

Đoạn dẫn lên cầu Rạch Miễu 2 cũng rất thông thoáng ẢNH: THANH QUÂN



