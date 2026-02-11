Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Tình hình giao thông tại các cửa ngõ về miền Tây chiều 24 tết

Thanh Quân
Thanh Quân
11/02/2026 19:13 GMT+7

Chiều 24 tết, lượng người đổ về miền Tây ăn tết lớn, gây ra tình trạng ùn ứ giao thông tại một số ngã tư thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp.

Chiều 11.2 (24 tháng chạp âm lịch), người dân từ hướng TP.HCM đổ về miền Tây tăng dần khiến 2 ngã tư cửa ngõ miền Tây bị ùn ứ giao thông. 

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại ngã tư Lương Phú (xã Châu Thành, Đồng Tháp), lượng xe đổ về ngã tư rất đông, trong đó hướng TP.HCM về miền Tây dòng xe nối đuôi nhau dài hơn 2 km, hướng từ Mỹ Tho về TP.HCM cũng có lượng xe rất lớn.

Tình hình giao thông tại các cửa ngõ về miền Tây chiều 24 tết- Ảnh 1.

Dòng người hướng từ TP.HCM về miền Tây rất đông

ẢNH: THANH QUÂN

Nhiều xe phải đợi 3 đến 4 lượt đèn mới thoát khỏi khu vực ùn ứ tại ngã tư Lương Phú. Càng về chiều, lượng xe càng tăng dần lên.

Tình hình giao thông tại các cửa ngõ về miền Tây chiều 24 tết- Ảnh 2.

Tại ngã tư Lương Phú, dòng xe hướng TP.HCM về miền Tây nối đuôi nhau hơn 2 km

ẢNH: THANH QUÂN

Tương tự, tại ngã tư Đồng Tâm (xã Long Hưng, Đồng Tháp), xe từ các hướng tập trung về đông gây ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Tại nút giao này, gần như xe từ các hướng về ngã tư đều bị ùn ứ. Tình trạng này tuy không bằng tại ngã tư Lương Phú nhưng cũng đủ gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Đáng nói, tình trạng các xe lớn chen lấn vào làn xe máy xảy ra rất nhiều.

Tình hình giao thông tại các cửa ngõ về miền Tây chiều 24 tết- Ảnh 3.

Một số xe khách, xe tải chạy sát vào lề đường gây khó khăn cho người đi xe máy

ẢNH: THANH QUÂN

Trong khi đó, điểm lo ngại của người dân miền Tây những năm trước là cầu Rạch Miễu 1 thì rất thông thoáng, không còn tình trạng kẹt xe như những năm trước. Tại cầu Rạch Miễu 2, việc đi lại cũng rất dễ dàng.

Một số hình ảnh về tình hình giao thông qua tỉnh Đồng Tháp chiều 11.2.

Tình hình giao thông tại các cửa ngõ về miền Tây chiều 24 tết- Ảnh 4.

Tại ngã tư Đồng Tâm, dòng xe từ cầu Rạch Miễu 2 hướng về TP.HCM cũng nối đuôi nhau thành hàng rất dài

ẢNH: THANH QUÂN

Tình hình giao thông tại các cửa ngõ về miền Tây chiều 24 tết- Ảnh 5.

Dòng xe từ TP.HCM hướng về cầu Rạch Miễu 2 ùn ứ tại ngã tư Đồng Tâm

ẢNH: THANH QUÂN

Tình hình giao thông tại các cửa ngõ về miền Tây chiều 24 tết- Ảnh 6.

Cầu Rạch Miễu 1 hiện vẫn chưa xảy ra tình trạng kẹt xe như những năm trước

ẢNH: THANH QUÂN

Tình hình giao thông tại các cửa ngõ về miền Tây chiều 24 tết- Ảnh 7.

Đoạn dẫn lên cầu Rạch Miễu 2 cũng rất thông thoáng

ẢNH: THANH QUÂN


