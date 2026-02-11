Sáng nay 24 tháng chạp, đông nghẹt người từ TP.HCM về miền Tây ăn tết

Bà Tư và em trai dẫn theo 3 cháu nội từ TP.HCM về quê ở Cần Thơ, chia sẻ: "Cha mẹ của tụi nhỏ còn đi làm, tới cuối tuần mới về nên tôi dẫn các cháu về trước rồi cha mẹ về sau. Chưa tới ngày nghỉ tết nhưng tôi thấy ở bến xe đông quá, chắc người ta xin nghỉ sớm hoặc tranh thủ về sớm"