Sáng nay 24 tháng chạp, đông nghẹt người từ TP.HCM về miền Tây ăn tết

Ghi nhận của Thanh Niên ở Bến xe Miền Tây thuộc phường An Lạc (TP.HCM) sáng nay 11.2 (24 tháng chạp), khu vực lên khách đông nghẹt người lỉnh kỉnh hành lý, quà tết về các tỉnh thành miền Tây để đón tết cùng gia đình.
10 giờ 30 phút sáng ở khu vực lên khách của một nhà xe tại Bến xe
Miền Tây (TP.HCM) đông nghẹt người lỉnh kỉnh hành lý, đồ đạc, quà tết... chen chân nhau chờ lên xe về các tỉnh miền Tây
Người dân về các tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long, Đồng Tháp... để đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ cùng người thân, gia đình
Theo kế hoạch phục vụ vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của Bến xe Miền Tây, thời gian phục vụ Tết Nguyên đán là 20 ngày, gồm 10 ngày trước tết và 10 ngày sau tết, cụ thể từ ngày 7.2.2026 đến hết ngày 26.2.2026 (nhằm ngày 20 tháng chạp năm Ất Tỵ đến hết ngày mùng 10 tháng giêng năm Bính Ngọ)
Tại Bến xe Miền Tây, lượng hành khách thường tập trung đi lại vào các ngày cao điểm cuối năm và tăng cao từ ngày 13 - 15.2.2026 (nhằm ngày 26.12 âm lịch đến ngày 28.12 âm lịch). Tuy nhiên hôm nay mới ngày 11.2, lượng người đổ về bến xe về quê đã rất đông
Hành khách về quê mang theo tâm trạng háo hức đoàn tụ cùng gia đình
Bà Tư và em trai dẫn theo 3 cháu nội từ TP.HCM về quê ở Cần Thơ, chia sẻ: "Cha mẹ của tụi nhỏ còn đi làm, tới cuối tuần mới về nên tôi dẫn các cháu về trước rồi cha mẹ về sau. Chưa tới ngày nghỉ tết nhưng tôi thấy ở bến xe đông quá, chắc người ta xin nghỉ sớm hoặc tranh thủ về sớm"
Nhiều phụ huynh dẫn theo con nhỏ về quê ăn tết
Theo dự báo số lượng hành khách qua Bến xe Miền Tây 10 ngày trước tết, ngày 26 tháng chạp (13.2 dương lịch), tức trước kỳ nghỉ tết 1 ngày là ngày khách qua bến xe đông nhất với 68.500 lượt hành khách (2.252 chuyến xe) tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 144% so với ngày thường
