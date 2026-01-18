Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch

Hội Xuân núi Bà Đen sẽ khai mạc vào mùng 4 tháng giêng

Thanh Quân
Thanh Quân
18/01/2026 16:55 GMT+7

Lễ khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen dự kiến diễn ra vào mùng 4 tháng giêng âm lịch, với nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn và bắn pháo hoa tầm cao.

Ngày 18.1, tin từ UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, Hội Xuân núi Bà Đen năm Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 17.2 đến 18.3.2026 (nhằm ngày mùng 1 tháng giêng đến ngày 30 tháng giêng năm Bính Ngọ 2026), tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

Hội Xuân núi Bà Đen sẽ khai mạc vào mùng 4 tháng giêng- Ảnh 1.

Người dân trải bạt chờ xem hội ở chân núi Bà Đen vào đầu năm 2025

ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Hội Xuân núi Bà Đen năm Bính Ngọ 2026 được tổ chức nhằm tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tín ngưỡng, truyền thống đặc sắc của tỉnh Tây Ninh; góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa dân gian, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động lễ hội đầu xuân của địa phương, khẳng định vị thế núi Bà Đen là điểm đến tâm linh, du lịch nổi bật của khu vực Nam bộ.

Đồng thời, đây cũng là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, hướng về các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh Tây Ninh: Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2026); kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026); tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và vui chơi giải trí đa dạng, phong phú, Hội Xuân đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái, vui xuân, đón tết của nhân dân và du khách; tạo không khí lễ hội an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần lan tỏa tinh thần vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân.

Dự kiến lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề "Hương sắc Tây Ninh năm 2026" sẽ được tổ chức vào lúc 18 giờ, ngày 20.2.2026 (nhằm ngày mùng 4 tháng giêng âm lịch) tại khu quảng trường đối diện nhà ga cáp treo Bà Đen, thuộc Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

Lễ khai mạc sẽ có các nội dung hấp dẫn: Đánh trống khai mạc hội xuân; chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp với các loại hình nghệ thuật dân ca kết hợp hiện đại; chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật, kết hợp tầm thấp và tầm cao.

