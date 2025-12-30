Đại lễ cầu quốc thái dân an trên đỉnh núi Bà Đen

Ngày 30.12 (nhằm 11.11 năm Ất Tỵ), đại lễ cầu quốc thái dân an diễn ra trên đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh), với sự tham dự của hơn 500 tăng ni, phật tử và đông đảo nhân dân, cùng hướng tâm cầu nguyện cho đất nước hòa bình, nhân dân an lạc, xã hội hưng thịnh.

Đại lễ cầu quốc thái dân an tại núi Bà Đen ẢNH: THANH QUÂN

Đại lễ do trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì, với sự quang lâm chứng minh của trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, cùng chư tôn đức giáo phẩm Trung ương và các tỉnh, thành.

Đại lễ có sự tham dự của hơn 500 tăng ni, phật tử ẢNH: THANH QUÂN

Diễn ra trong thời khắc cận kề ngày cuối cùng của năm 2025, đại lễ là dịp để phật tử và người dân cùng nguyện cầu một năm mới mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, chúng sinh an lạc. Trong khuôn khổ chương trình, nhiều nghi thức trang nghiêm được cử hành như niệm hương cầu nguyện, lễ cầu quốc thái dân an – phong điều vũ thuận, lễ thả hoa đăng và nghi thức thả chim bồ câu cầu hòa bình.

Đặc biệt, nghi thức thả chim bồ câu tại đỉnh núi thiêng nhằm gửi gắm thông điệp về khát vọng hòa bình, đoàn kết, yêu thương của toàn thể đại chúng: nguyện cho đất nước hòa bình, hưng thịnh; nhân dân an cư lạc nghiệp; thế giới chung sống trong tinh thần tôn trọng và hợp tác.

Sự kiện được tổ chức trên đỉnh núi Bà Đen, ngọn núi linh thiêng gắn liền với tín ngưỡng Linh Sơn Thánh Mẫu và hiện là điểm đến tâm linh đặc biệt với quần thể 3 tôn tượng: Quan Thế Âm Tây Bổ Đà Sơn (hiện tại), Bồ Tát Di Lặc (tương lai) và Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni (quá khứ). Đáng chú ý, tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni vừa được an vị chiều 29.12 và sẽ mở cửa đón du khách chiêm bái từ ngày đầu năm mới 2026.