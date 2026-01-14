Tây Ninh tổ chức 14 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng năm mới

Ngày 14.1, tin từ UBND tỉnh Tây Ninh cho biết sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa tại 14 xã, phường trên địa bàn tỉnh.



Tây Ninh bắn pháo hoa ở chân núi Bà Đen đầu năm 2025 ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Cụ thể, tại P.Long An, điểm bắn pháo hoa là quảng trường khu hành chính, khu phố Bình Cư 2, thực hiện 120 giàn pháo; xã Cần Giuộc điểm bắn là khu dân cư Sài Gòn River Park, ấp Phước Thuận, 90 giàn; xã Rạch Kiến bắn tại Công ty Tương Lai, ấp Long Thanh, 90 giàn; xã Bến Lức bắn tại khu đô thị Waterpoint, ấp An Thạnh, 120 giàn; xã Hậu Nghĩa bắn tại sân vận động ở ấp Khiêm Cương, 120 giàn; xã Đức Hòa bắn tại khu Ecity Tân Đức, 90 giàn.

Xã Tầm Vu bắn tại quảng trường trung tâm xã, 60 giàn; P.Trảng Bàng bắn tại sân vận động phường, 90 giàn; xã Bến Cầu bắn tại sân vận động, ấp Mộc Bài, 90 giàn; P.Gò Dầu bắn tại sân vận động, đường Lê Hồng Phong, 150 giàn, đây là điểm có số lượng giàn nhiều nhất.

Xã Dương Minh Châu bắn tại bờ hồ Dầu Tiếng, 90 giàn; P.Long Hoa bắn tại sân vận động Thanh Điền, 90 giàn; P.Tân Ninh bắn tại quảng trường Tô Quyền, đường Đặng Ngọc Chính, 90 giàn; P.Kiến Tường bắn tại sân vận động, khu phố 4, 90 giàn.

Ngoài bắn pháo hoa, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Tây Ninh cũng sẽ tổ chức lễ khai mạc Hội xuân núi Bà Đen vào mùng 4 Tết Bính Ngọ tại quảng trường trước nhà ga Bà Đen, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.



