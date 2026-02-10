Khách quốc tế đến Việt Nam dịp tết tăng 60%

Ở chiều ngược lại, nhu cầu du lịch của người Việt trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cũng bùng nổ mạnh mẽ. Trip.com ghi nhận mức tăng 77% đối với các chuyến bay nội địa và 67% với các đường bay quốc tế, cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Người Việt đi xa hơn, ở sang hơn

Dữ liệu đặt chỗ cho thấy tiêu chuẩn lưu trú của du khách Việt dịp tết đang được nâng lên rõ rệt. Có tới 51% khách lựa chọn khách sạn 5 sao, 30% ưu tiên phân khúc 4 sao; chỉ 19% chọn các cơ sở từ 3 sao trở xuống. Theo Trip.com, xu hướng "tự thưởng" bằng dịch vụ cao cấp đang trở thành lựa chọn phổ biến trong kỳ nghỉ đầu năm.

Không khí xuân đang tràn ngập khắp mọi nơi ẢNH: LÊ NAM

Về điểm đến quốc tế, Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong lựa chọn của du khách Việt. Trung Quốc xếp thứ hai, vượt Thái Lan và Nhật Bản. Đáng chú ý, trong nhóm 10 thành phố quốc tế có tốc độ tăng trưởng đặt chỗ nhanh nhất, Trung Quốc đóng góp tới ba đại diện gồm Quảng Châu, Bắc Kinh và Thượng Hải.

Nhật Bản dù đứng thứ tư về tổng lượng khách nhưng lại nổi bật về tốc độ tăng trưởng tại một số điểm đến. Thành phố Fukuoka ghi nhận mức tăng hơn 300%, trong khi Nagoya tăng hơn 200% so với cùng kỳ. Theo đánh giá của Trip.com, chính sách đi lại thuận lợi cùng sự tương đồng về văn hóa đón tết đang giúp Trung Quốc và Nhật Bản trở thành "ngôi sao" mới trên bản đồ du lịch tết của người Việt.

Một thay đổi đáng chú ý khác là thói quen đặt dịch vụ của du khách Việt. Với các chuyến đi quốc tế, tỷ lệ khách đặt vé trước ít nhất 60 ngày giảm từ 49% (tết 2025) xuống còn 46% trong năm nay. Trong khi đó, du lịch nội địa giữ mức ổn định hơn, với khoảng 42% khách đặt chỗ sớm trước hai tháng.

Theo Trip.com, xu hướng này phản ánh tâm lý linh hoạt hơn của du khách Việt, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng lớn của các nền tảng số trong việc hỗ trợ đặt dịch vụ sát ngày, cá nhân hóa hành trình và tối ưu chi phí.

Việt Nam hút khách từ nhiều thị trường mới

Ở chiều inbound, Việt Nam tiếp tục khẳng định sức hút trong dịp Tết Nguyên đán. Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất, tiếp theo là Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Bên cạnh đó, nhiều thị trường mới ghi nhận mức tăng trưởng mạnh như Tây Ban Nha (tăng hơn 300%), Nga và Thổ Nhĩ Kỳ (đều tăng trên 270%), cùng sự gia tăng đáng kể của du khách từ Canada và Myanmar.

Trung tâm TP.HCM tấp nập du khách tháng 2.2026, du lịch Việt Nam lập kỷ lục đón khách quốc tế ngay dịp đầu năm ẢNH: LÊ NAM

Về trải nghiệm, Cáp treo Hòn Thơm (Phú Quốc) dẫn đầu danh sách các điểm tham quan được đặt vé nhiều nhất. Các sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa và thiên nhiên như Nhà hát múa rối Thăng Long, du thuyền Hạ Long hay Bà Nà Hills cũng thu hút sự quan tâm lớn từ du khách quốc tế.

Theo Trip.com, những con số trên cho thấy Việt Nam đang dần trở thành điểm đến tết hấp dẫn không chỉ với các thị trường truyền thống châu Á mà còn với du khách từ châu Âu và Bắc Mỹ, nhờ sự kết hợp giữa trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên và hệ thống dịch vụ ngày càng hoàn thiện.

Hiện Trip.com cho biết đang mở rộng hợp tác với các đối tác tại Việt Nam, trong đó có Sun Group và Visa, nhằm phát triển thêm các sản phẩm du lịch và thanh toán số, phục vụ làn sóng du lịch hai chiều trong những năm tới.