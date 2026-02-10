Vé máy bay, tàu xe sau tết quá căng

Vé máy bay tăng vọt lên mức 10 - 15 triệu đồng/chặng, nhiều đường bay "khóa sổ" hoàn toàn, trong khi tàu hỏa và xe khách cũng nhanh chóng cạn chỗ khiến không ít người lao động, sinh viên rơi vào cảnh loay hoay tìm đường quay lại thành phố làm việc, học tập.

Vé cao, suất bay hiếm

Theo ghi nhận của Thanh Niên trưa 9.2 (tức 22 tháng chạp), ngày 21 - 22.2 (mùng 5 và 6 tết), hai thời điểm cao điểm nhất để quay lại TP.HCM, giá vé máy bay chiều vào từ các địa phương phía bắc và miền Trung tăng đột biến. Khảo sát trên các nền tảng bán vé trực tuyến cho thấy mức giá thấp nhất cũng từ 9 - 10 triệu đồng, trong khi nhiều khung giờ đẹp ghi nhận giá 13 - 15 triệu đồng/vé một chiều, cao gấp 3 - 5 lần ngày thường.

Khu vực phòng chờ sân bay đông kín hành khách trong cao điểm tết ẢNH: LÊ NAM

Trong điều kiện bình thường, với khoảng 4 - 5 triệu đồng, hành khách đã có thể mua vé khứ hồi với khung giờ thuận tiện. Tuy nhiên, thời điểm này, chỉ riêng một chiều bay đã "ngốn" cả tháng lương của nhiều người lao động.

Anh Thành Nam (32 tuổi, quê Hà Nội, làm việc tại TP.HCM) kể, hơn một tháng trước anh đã mua vé một chiều TP.HCM - Hà Nội ngày 27 tết (14.2) với giá gần 5 triệu đồng của Vietnam Airlines. Mọi năm anh thường mua vé khứ hồi, nhưng năm nay do chi tiêu nhiều dịp cuối năm, một phần chủ quan nên anh chưa đặt vé chiều về. Tuy nhiên, khi thấy nhiều người nói vé máy bay rất căng, anh cũng lo nên vội tìm mua vé Hà Nội - TP.HCM mùng 5 hoặc 6 tết. "Khi mở ứng dụng đặt vé thì choáng thật sự, toàn hơn 10 triệu đồng. Đặt thì xót ruột quá, cuối cùng tôi chấp nhận rút ngắn thời gian ở quê, bay từ trưa mùng 4 tết với giá khoảng 4,1 triệu đồng dù lịch trình kém thuận tiện hơn", anh Nam nói.

Lưu ý khi bay qua sân bay Tân Sơn Nhất dịp tết Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) ghi nhận mức khai thác kỷ lục với hơn 1.000 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 165.000 lượt hành khách/ngày. Theo ông Trần Văn Hoạch, Trưởng phòng Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không (Cảng vụ Hàng không miền Nam), cao điểm sau tết rơi vào ngày 22 và 23.2 (mùng 6 và mùng 7 tết) với 1.027 chuyến/ngày, bình quân hơn 1 phút có một chuyến bay cất hoặc hạ cánh. Con số này vượt kỷ lục năm trước (1.003 chuyến/ngày) cho thấy áp lực rất lớn lên hạ tầng và khâu phục vụ. Để bảo đảm hoạt động thông suốt, cơ quan quản lý khuyến cáo hành khách chủ động chuẩn bị kỹ trước khi ra sân bay, đặc biệt trong các ngày cao điểm. Cụ thể, hành khách cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân còn hạn, có thể sử dụng các hình thức làm thủ tục như check-in online, tại quầy hoặc qua VNeID; sắp xếp hành lý xách tay, ký gửi đúng quy định, tránh mang theo hàng hóa bị cấm vận chuyển; theo dõi sát thông tin chuyến bay, bố trí thời gian di chuyển sớm để hạn chế trễ chuyến; đồng thời xác định đúng nhà ga trước khi đến sân bay. Phân luồng nhà ga tại Tân Sơn Nhất hiện nay: Nhà ga T3 bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Vasco, Sun PhuQuoc Airways. Nhà ga T1 có Vietjet Air. Nhà ga T2 là các chuyến bay quốc tế.

Không chỉ các đường bay "nóng" như Hà Nội - TP.HCM, nhiều chặng trung chuyển cũng trong tình trạng tương tự. Theo ghi nhận, vé Nha Trang - TP.HCM, Đà Nẵng - TP.HCM hay Đồng Hới - TP.HCM trong hai ngày mùng 5 và 6 tết hầu như không còn hãng nào bán ở thời điểm này. Một số chuyến còn sót lại vào mùng 4 tết chủ yếu rơi vào khung 1 - 2 giờ sáng.

Nhiều hành khách tính phương án "né đỉnh" bằng cách bay tới Đà Lạt hoặc Cần Thơ rồi tiếp tục đi xe khách về TP.HCM. Tuy nhiên, theo nhiều hành khách, chi phí tổng cộng không giảm bao nhiêu, thậm chí xấp xỉ vé bay thẳng, trong khi rủi ro kẹt xe, hết vé ở các điểm đến nổi tiếng như Đà Lạt là rất lớn. Đơn cử, tại sân bay Liên Khương (Lâm Đồng), mùng 4 tết chỉ ghi nhận 2 chuyến của Vietjet Air và Vietnam Airlines vào khung giờ tối với giá khoảng 5 triệu đồng, song số lượng cực kỳ hạn chế. Còn muốn đi từ Đà Lạt về TP.HCM bằng máy bay vào mùng 5 hoặc 6 tết thì không có, khách phải tính toán phương án khác.

Khu vực ga đến sân bay đông nghịt hành khách và hành lý, nhiều người chờ xe trung chuyển, taxi để tiếp tục hành trình về nhà ẢNH: LÊ NAM

Trong khi đó, ở chiều ngược lại từ Nam ra Bắc, trong các ngày mùng 4 - 6 tết, giá vé được ghi nhận ở mức "dễ thở", từ khoảng 1,3 triệu đồng mỗi chiều với nhiều lựa chọn khung giờ bay.

Xe khách, tàu hỏa cũng "khóa sổ"

Không riêng hàng không, vận tải đường bộ và đường sắt cũng rơi vào cao điểm căng thẳng. Trưa 9.2, đại diện nhiều nhà xe lớn như Thành Bưởi, Phương Trang cho biết toàn bộ vé từ Đà Lạt về TP.HCM mùng 5 và 6 tết đã bán hết, chỉ còn rải rác chuyến mùng 4 hoặc mùng 7.

Hành khách tập trung quanh băng chuyền nhận hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: LÊ NAM

Duy Anh (quê Ninh Bình) cho biết anh phải "gọi khắp nơi" mới mua được một vé xe giường nằm hàng ghế cuối của hãng An Anh, khởi hành lúc 23 giờ mùng 6 tết với giá 600.000 đồng để kịp trở lại TP.HCM khai xuân cùng công ty.

Trong khi đó, ngành đường sắt đã mở bán vé Tết Bính Ngọ 2026 từ tháng 9.2025, bố trí 55 đoàn tàu với hơn 800 toa, cung ứng khoảng 335.000 chỗ trong giai đoạn cao điểm. Đến nay, phần lớn vé đã bán hết, tập trung vào các chặng từ TP.HCM đi miền Trung là nơi có đông lao động, sinh viên. Dù đã bổ sung hơn 5.500 vé trên các tuyến "nóng", lượng cung vẫn chưa đáp ứng đủ cầu. Giá vé tàu tết năm nay tăng 5 - 10% so với năm trước, trong đó vé giường nằm mềm tầng 1 chặng TP.HCM - Hà Nội lên tới 3,75 triệu đồng.

Xác nhận đặt vé dịp cao điểm tết của hãng xe khách Đà Lạt - TP.HCM với lưu ý “vé ngày lễ không nhận hủy đổi”, khiến hành khách gặp nhiều rủi ro nếu thay đổi lịch trình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tại bến xe Miền Đông mới (P.Long Bình, TP.HCM), tính đến ngày 4.2, lượng vé bán trước đạt khoảng 72% kế hoạch, nhiều tuyến đi Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng đã hết vé từ sớm trong các ngày cao điểm. Bến xe Miền Đông cũ cũng ghi nhận tốc độ bán vé nhanh hơn nhiều năm trước, đạt hơn 91% kế hoạch, dù hiện chủ yếu phục vụ tuyến ngắn. Riêng bến xe Miền Tây dự báo lượng khách dịp tết năm nay tăng khoảng 4%, bình quân hơn 60.000 lượt/ngày trong cao điểm.

Theo Cục Hàng không VN, dịp Tết Bính Ngọ 2026, các hãng hàng không trong nước đã cung ứng số ghế lớn nhất từ trước đến nay. Từ 15 tháng chạp đến 15 tháng giêng, toàn mạng bay dự kiến khai thác hơn 36.900 chuyến, tăng 27% so với Tết Ất Tỵ 2025, với 7,8 triệu ghế. Tuy nhiên, nhu cầu tập trung quá lớn vào một số ngày và một số đường bay khiến việc tăng tải cục bộ gặp nhiều thách thức.

Giá vé máy bay Hà Nội - TP.HCM ngày 22.2 (mùng 6 tết) ở hạng thương gia của Vietnam Airlines lên tới gần 10 triệu đồng/vé, đã bao gồm hành lý ký gửi và suất ăn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong bối cảnh giá vé máy bay, tàu hỏa và xe khách tiếp tục chịu áp lực lớn từ cung - cầu, các cơ quan quản lý khuyến cáo hành khách chủ động mua vé sớm, linh hoạt lịch trình và chỉ mua vé qua kênh chính thức để tránh rủi ro vé giả, bị ép giá hoặc nhồi nhét khách.