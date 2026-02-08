Việt Nam có hãng hàng không vào top khách mua máy bay nhiều nhất thế giới

Biểu đồ của Visual Capitalist được thực hiện dựa trên công bố sổ đặt hàng năm 2025 của các nhà sản xuất máy bay Boeing và Airbus, nêu bật những hãng hàng không, công ty cho thuê và Chính phủ nào đã đặt hàng máy bay thương mại.

Biểu đồ số lượng các đơn đặt hàng máy bay trên toàn thế giới do Visual Capitalist tổng hợp

Theo đó, trong năm 2025, Airbus và Boeing đã nhận được đơn đặt hàng tổng cộng 2.175 máy bay. Gần 1/5 đơn đặt hàng đến từ chỉ 3 khách hàng: Qatar Airways, VietJet và Alaska Airlines. Qatar Airways dẫn đầu tất cả các khách hàng được nêu tên với 161 đơn đặt hàng; Vietjet Air của Việt Nam đứng thứ 2 với 120 đơn đặt hàng, xếp trên cả hãng Alaska Airlines - đứng thứ 3 với 117 đơn.

Visual Capitalist nhìn nhận: Với lượng hành khách đi máy bay toàn cầu vượt mức năm 2019 ở nhiều khu vực, các hãng hàng không đang đầu tư mạnh vào các máy bay mới, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tại châu Á, các hãng hàng không như VietJet, Korean Air và China Airlines đang mở rộng đội bay nhanh chóng. Trong khi đó, các hãng hàng không Mỹ như Alaska Airlines và WestJet đang hiện đại hóa cả các tuyến bay nội địa và xuyên biên giới.

Khi ngành du lịch phục hồi, sự tăng vọt về nhu cầu cho thấy triển vọng tích cực cho toàn ngành hàng không trên thế giới.

IATA dự báo năm 2026, sản lượng hành khách luân chuyển sẽ đạt 9.971 tỉ, tăng 4,9% so năm 2025 trên toàn cầu, với hệ số sử dụng ghế đạt trung bình 83,8%, tăng 0,1 điểm % so cùng kỳ năm 2025. Tổng lượng khách chuyên chở đạt 4.458 tỉ người, tăng 4,4% so năm 2025. Tốc độ tăng trưởng khoảng gần 5% so với 2025, phản ánh nhu cầu đi lại mạnh mẽ bằng đường hàng không của hành khách.

Về vận tải hàng hóa, IATA dự báo sản lượng hàng hóa luân chuyển đạt 289,5 tỉ, tăng 2,6% so năm 2025 trên toàn cầu, với hệ số sử dụng tải đạt 46%, tăng 0,2 điểm % so cùng kỳ năm 2025. Tổng lượng hàng chuyên chở ước đạt 71,6 triệu tấn, tăng 2,4% so năm 2025.

Lãnh đạo ngành hàng không Việt Nam bày tỏ tự hào khi 1 hãng hàng không Việt Nam nằm trong danh sách các hãng đặt hàng máy bay nhiều nhất thế giới năm 2025.

Những năm qua, Việt Nam quan tâm, tập trung đầu tư và nói nhiều về hạ tầng nhưng mục tiêu để trở thành Trung tâm Trung chuyển Hàng không thế giới sẽ khó thành hiện thực nếu Việt Nam thiếu đi đội hình vận tải lớn mạnh, hiện đại, chất lượng dịch vụ đẳng cấp, khác biệt và đặc biệt là nếu không có mạng lưới đường bay, tần suất bay lớn kết nối toàn cầu.

Do đó, sự kiện được coi là tín hiệu rất tích cực cho toàn ngành, đồng thời cũng là động lực cạnh tranh phát triển cho các hãng hàng không tại Việt Nam. Đây là thời điểm vàng cho Việt Nam vươn lên cạnh tranh sòng phẳng với các quốc gia phát triển trong khu vực và thế giới.











